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САЩ нямат аналог на руската ракета „Буревестник“

САЩ нямат аналог на руската ракета „Буревестник“

26 Септември, 2026 04:37 920 6

  • буревестник-
  • русия-
  • съединени щати-
  • ядрени оръжия-
  • крилати ракети

Колумнист на Washington Examiner призова Вашингтон да разработи собствена ядрена двигателна система за крилата ракета.

САЩ нямат аналог на руската ракета „Буревестник“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ не разработват аналог на руската крилата ракета „Буревестник“ и трябва да започнат собствена програма за ядрено задвижване, пише колумнистът Аджай Котхари в Washington Examiner. Според него Москва подготвя ново изпитание на оръжието, което заради ядрения си двигател би могло да остане във въздуха много по-дълго от конвенционална крилата ракета.

„Русия се готви да изпита крилата ракета с ядрен двигател, която на практика може да лети неограничено дълго, а Съединените щати не строят нищо подобно“, се казва в публикацията. Котхари твърди, че вместо да се опитат да постигнат същия скок в енергийната плътност, част от американските анализатори просто отхвърлят значението на разработката.

Какво се твърди за руското оръжие

„Буревестник“ е ядрена крилата ракета, която според руските твърдения разполага с практически неограничен обсег. Владимир Путин обяви през 2025 г., че е проведено успешно изпитание. Центърът за стратегически и международни изследвания посочва, че Москва е съобщила за полет с продължителност около 15 часа и изминати повече от 14 000 километра. Норвежките власти са потвърдили, че изстрелването е било извършено от района на Нова Земя.

Washington Examiner посочва други числа за същото изпитание - близо 8700 мили, или приблизително 14 000 километра, и около 15 часа във въздуха. Данните са представени като съобщени резултати, а не като независимо публикуван технически анализ.

САЩ са имали подобна идея по време на Студената война

Вашингтон не започва от нулата, когато става дума за ядрено задвижване на летателен апарат. През 50-те и 60-те години САЩ разработват проект „Плутон“ - ядрена рамджетна установка за свръхзвукова ракета, която трябва да лети на малка височина.

Министерството на енергетиката на САЩ посочва, че през 1964 г. Министерството на отбраната се е отказало от провеждането на летателно изпитание. Проектът е прекратен на фона на техническите трудности и развитието на по-традиционни ракетни двигатели.

Котхари смята, че днешната стратегическа среда изисква връщане към подобни изследвания. Той настоява САЩ да създадат собствена ядрена двигателна програма, която според него би имала значение както за възпирането, така и за запазването на технологичен паритет с Русия.

Публично потвърждение от американското правителство за започнала програма за пряк аналог на „Буревестник“ няма. Така предложението на колумниста остава политическа и стратегическа препоръка, а не обявено решение на Вашингтон.

Източници: Washington Examiner


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уффф

    8 23 Отговор
    САЩ нямат аналог и на други руски ракети

    Коментиран от #6

    05:15 26.09.2026

  • 2 Копейкин Костя

    23 8 Отговор
    САЩ да не са луди да се връзват на руски анимации и да харчат милиарди за разработка.
    Ако крепостните имаха такава ракета, срещу известна сума Щатите щяха да се сдобият с чертежите!

    Коментиран от #4

    05:27 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само бгТъпейките (копейките)

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уффф":

    вярват на руските , дърти лъжи.

    06:11 26.09.2026

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