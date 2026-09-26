Тръмп няма спирачки: Кръсти Ормузкия проток на себе си

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува карта в социалната медийна платформа TruthSocial, кръщавайки Ормузкия проток на свое име.

Тръмп не даде никакъв коментар за изображението. На картата протокът е ограден с кръг и е обозначен като „Протокът на Тръмп“.

На 9 септември американският лидер отново заяви, че Съединените щати контролират Ормузкия проток и предложи да го преименуват на „Протокът на Тръмп“.

САЩ и Израел започнаха войната с Иран на 28 февруари. През юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. В нощта на 8 юли обаче САЩ възобновиха мащабните удари срещу Иран, обвинявайки го в нарушаване на условията на постигнатите споразумения относно Ормузкия проток. Преди конфликта приблизително 25% от световния петрол и около 20% от втечнения природен газ се транспортираха през пролива.

Източници: Ал Джазира, Анадолу