Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп няма спирачки: Кръсти Ормузкия проток на себе си
  Тема: Иранската криза

Тръмп няма спирачки: Кръсти Ормузкия проток на себе си

26 Септември, 2026 04:47, обновена 26 Септември, 2026 04:54 865 14

  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • иран-
  • сащ-
  • иранската криза

Американският президент вече е публикувал карта, представяща Ормузкия проток като „нова територия на САЩ“. На 2 септември той предложи водният път да носи собственото му име.

Тръмп няма спирачки: Кръсти Ормузкия проток на себе си - 1
Снимка: Truth Social
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува карта в социалната медийна платформа TruthSocial, кръщавайки Ормузкия проток на свое име.

Тръмп не даде никакъв коментар за изображението. На картата протокът е ограден с кръг и е обозначен като „Протокът на Тръмп“.

На 9 септември американският лидер отново заяви, че Съединените щати контролират Ормузкия проток и предложи да го преименуват на „Протокът на Тръмп“.

САЩ и Израел започнаха войната с Иран на 28 февруари. През юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. В нощта на 8 юли обаче САЩ възобновиха мащабните удари срещу Иран, обвинявайки го в нарушаване на условията на постигнатите споразумения относно Ормузкия проток. Преди конфликта приблизително 25% от световния петрол и около 20% от втечнения природен газ се транспортираха през пролива.

Източници: Ал Джазира, Анадолу


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    19 1 Отговор
    Човека е за психиатрията , дано се оправи левента..!

    Коментиран от #6

    04:57 26.09.2026

  • 2 оня с коня

    18 1 Отговор
    може го кръсти как си иска
    важното е че краварски корап от там не може да мине

    Коментиран от #7

    05:02 26.09.2026

  • 3 Уффф

    9 2 Отговор
    Не е луд! Вервайте ми.

    Коментиран от #4

    05:17 26.09.2026

  • 4 Не не е

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Уффф":

    Само малко дементиев

    05:20 26.09.2026

  • 5 Боци

    9 2 Отговор
    Абе не е луд бе не е.,само е изплискал легена. Ударил е камбаната. Измил е зорите. Изпуснал е коню у ряката. Ударил си е главата. Бръкнал е в контакта. Завил се е с мокри чаршафи и тн.

    05:22 26.09.2026

  • 6 А бе не знам

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Ама на 80 и кусур да се оправи, не го много вярвам, май по зле ще става

    05:22 26.09.2026

  • 7 Тоя май

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ще надмине Байдън по старческа деменция

    05:25 26.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жожи

    8 2 Отговор
    Очаква се Иран да прекръстят Дончо в “бо клу к”

    05:26 26.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Айляк

    6 2 Отговор
    Самовлюбен глупак - това е бай Дончо:)
    Плиска тоя леген, плиска, пълни памперса, и пак плиска...
    С тия стари кока ли къде е тръгнал?
    Мирише на пръст, днеска го има, утре го нема,
    обаче проток на свое име ще кръщава:))
    Град или държава на свое име не ще ли?
    За Александър Македонски ли се има?
    Дончо е по-болен от Бидоня, чесну:))

    05:28 26.09.2026

  • 12 МиленГаневЛайното редовно трие мамиту му

    5 0 Отговор
    Фашистко:))

    05:30 26.09.2026

  • 13 Неизлечимо

    5 2 Отговор
    Болен.

    05:38 26.09.2026

  • 14 Бай Дончо

    6 0 Отговор
    Не луд и не и болен, а вижда как му издърпват килимчето под краката. В безсилието си да завладее който и да е проток се гърчи като настъпена змия. Оцветява картинки и преименува протоци само това му е останало.

    05:57 26.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания