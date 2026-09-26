Тръмп няма спирачки: Кръсти Ормузкия проток на себе си

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува карта в социалната медийна платформа TruthSocial, кръщавайки Ормузкия проток на свое име.
Тръмп не даде никакъв коментар за изображението. На картата протокът е ограден с кръг и е обозначен като „Протокът на Тръмп“.
На 9 септември американският лидер отново заяви, че Съединените щати контролират Ормузкия проток и предложи да го преименуват на „Протокът на Тръмп“.
САЩ и Израел започнаха войната с Иран на 28 февруари. През юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. В нощта на 8 юли обаче САЩ възобновиха мащабните удари срещу Иран, обвинявайки го в нарушаване на условията на постигнатите споразумения относно Ормузкия проток. Преди конфликта приблизително 25% от световния петрол и около 20% от втечнения природен газ се транспортираха през пролива.
Източници: Ал Джазира, Анадолу
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #6
04:57 26.09.2026
2 оня с коня
важното е че краварски корап от там не може да мине
Коментиран от #7
05:02 26.09.2026
3 Уффф
Коментиран от #4
05:17 26.09.2026
4 Не не е
До коментар #3 от "Уффф":Само малко дементиев
05:20 26.09.2026
5 Боци
05:22 26.09.2026
6 А бе не знам
До коментар #1 от "Кина":Ама на 80 и кусур да се оправи, не го много вярвам, май по зле ще става
05:22 26.09.2026
7 Тоя май
До коментар #2 от "оня с коня":Ще надмине Байдън по старческа деменция
05:25 26.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жожи
05:26 26.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Айляк
Плиска тоя леген, плиска, пълни памперса, и пак плиска...
С тия стари кока ли къде е тръгнал?
Мирише на пръст, днеска го има, утре го нема,
обаче проток на свое име ще кръщава:))
Град или държава на свое име не ще ли?
За Александър Македонски ли се има?
Дончо е по-болен от Бидоня, чесну:))
05:28 26.09.2026
12 МиленГаневЛайното редовно трие мамиту му
05:30 26.09.2026
13 Неизлечимо
05:38 26.09.2026
14 Бай Дончо
05:57 26.09.2026