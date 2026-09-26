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Пожар на риболовен кораб край Камчатка: Четирима моряци са в неизвестност

Пожар на риболовен кораб край Камчатка: Четирима моряци са в неизвестност

26 Септември, 2026 04:58, обновена 26 Септември, 2026 05:03 582 0

  • камчатка-
  • пожар на кораб-
  • издирване на моряци-
  • „триумф“

Екипажът от 29 души е напуснал горящия кораб. Седем моряци са пострадали, а спасителните служби продължават издирването на четирима.

Пожар на риболовен кораб край Камчатка: Четирима моряци са в неизвестност - 1
Снимка: ГУ МЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна на риболовния кораб „Триумф“ край южното крайбрежие на Камчатка. На борда е имало 29 души. Екипажът е напуснал кораба и се е качил на спасителни плотове, а минаващият кораб „Персей“ е спасил 25 моряци.

Четирима членове на екипажа остават в неизвестност. По данни на ТАСС издирвателната операция се провежда в района на около 30 километра източно от нос Ходжелайко, близо до нос Поворотни. В търсенето е включен корабът „Сивуч“, а към мястото е изпратен и спасителният кораб „Суворовец“.

При пожара са пострадали седем души. Всички пострадали са транспортирани към брега. Четирима от тях са приети в Камчатската краева болница. От лечебното заведение съобщиха, че двама са в тежко състояние, а други двама са в средно тежко състояние. Останалите трима пострадали трябва да бъдат доставени допълнително.

Образувано е наказателно дело

Камчатският следствен отдел по транспорта е образувал наказателно дело по член 263 от Наказателния кодекс на Русия. Разследването е за възможно нарушение на правилата за безопасност при движението и експлоатацията на морския транспорт. Причините за пожара и обстоятелствата около изчезването на четиримата моряци все още се изясняват.

„Триумф“ е специализиран риболовен кораб, използван за риболов и собственост на риболовния колхоз „Восток-1“. Издирването на моряците продължава.

Източници: ТАСС, АиФ Камчатка, Фонтанка


Русия
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