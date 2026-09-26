САЩ отпускат почти 400 млн. долара за Украйна, но без Patriot

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще поеме договорни ангажименти за почти всички 400 млн. долара военна помощ за Украйна, одобрени от Конгреса в края на 2025 г. В пакета обаче няма да бъдат включени ракети за системите Patriot, съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с плана.

До началото на тази седмица са били сключени договори за 307 млн. долара от общата сума. Администрацията планира да обвърже с договори и останалите 93 млн. долара преди края на финансовата година на 30 септември. Парите не трябва да бъдат изразходвани до тази дата, но ще бъдат загубени, ако дотогава не бъдат официално включени в договори.

Първите доставки вече са започнали

Първите доставки по пакета са започнали през септември. Те включват нападателно оръжие, оборудване и резервни части за бронирани машини. Останалата част от помощта се очаква да бъде доставена до октомври 2029 г., въпреки че мандатът на Тръмп в Белия дом изтича през януари същата година.

Ройтерс посочва, че Пентагонът, който контролира програмата, е отказал коментар по информацията. Разходването на средствата се превърна в спорен въпрос в Конгреса, след като представители и от двете партии критикуваха забавянето на военната помощ за Киев.

Ракетите Patriot остават извън пакета

Според един от източниците в пакета не са включени ракети за Patriot, въпреки продължаващите руски удари по украински градове с дронове и балистични ракети. В материала се посочва, че войната между САЩ и Иран и войната в Украйна са изчерпали световните запаси от ракети за системите.

Украйна многократно е настоявала за допълнителни ракети Patriot. По-рано президентът Володимир Зеленски съобщи за договореност за пакет ракети за украинската противовъздушна отбрана, но в разглеждания американски пакет такива боеприпаси не са предвидени.

Източници: Ройтерс, Украинска правда