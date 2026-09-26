САЩ отпускат почти 400 млн. долара за Украйна, но без Patriot

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще поеме договорни ангажименти за почти всички 400 млн. долара военна помощ за Украйна, одобрени от Конгреса в края на 2025 г. В пакета обаче няма да бъдат включени ракети за системите Patriot, съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с плана.
До началото на тази седмица са били сключени договори за 307 млн. долара от общата сума. Администрацията планира да обвърже с договори и останалите 93 млн. долара преди края на финансовата година на 30 септември. Парите не трябва да бъдат изразходвани до тази дата, но ще бъдат загубени, ако дотогава не бъдат официално включени в договори.
Първите доставки вече са започнали
Първите доставки по пакета са започнали през септември. Те включват нападателно оръжие, оборудване и резервни части за бронирани машини. Останалата част от помощта се очаква да бъде доставена до октомври 2029 г., въпреки че мандатът на Тръмп в Белия дом изтича през януари същата година.
Ройтерс посочва, че Пентагонът, който контролира програмата, е отказал коментар по информацията. Разходването на средствата се превърна в спорен въпрос в Конгреса, след като представители и от двете партии критикуваха забавянето на военната помощ за Киев.
Ракетите Patriot остават извън пакета
Според един от източниците в пакета не са включени ракети за Patriot, въпреки продължаващите руски удари по украински градове с дронове и балистични ракети. В материала се посочва, че войната между САЩ и Иран и войната в Украйна са изчерпали световните запаси от ракети за системите.
Украйна многократно е настоявала за допълнителни ракети Patriot. По-рано президентът Володимир Зеленски съобщи за договореност за пакет ракети за украинската противовъздушна отбрана, но в разглеждания американски пакет такива боеприпаси не са предвидени.
Източници: Ройтерс, Украинска правда
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И Киев е Руски
Коментиран от #18
05:16 26.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЩО БРЕ
До коментар #2 от "ех ако и радев можеше така да проси":АЛТЪН ВЦ ЛИ ДА СТРОИМ ИЛИ И БГ то на картофена нива да ПРИЛИЧА
05:20 26.09.2026
10 Уффф
05:24 26.09.2026
11 Подивелият дърдон Тромпетов
За какъв мир апелираш като не се спря да наливаш по личната сменка на Зеленски, бе зализан?
Спри да им помагаш и войната ще спре!
Гали обеща, чк ако те изберат ще прекратиш тази война за два дни!
Балон с хелий вместо глава имаш!
05:26 26.09.2026
12 Мдааа... дааа
И никой нито дума не каза защо се води тази война между САЩ и Руската федерация! Какво точно поиска, какви въпроси зададе и не получи отговор Путин от САЩ и притиснат до стената беше принуден да започне операцията!! Какви са геостратегическите интереси! Какъв световен ред ще последва след тази война! Говорят се общи приказки и нищо съществено не се казва!
А този конфликт можеше да бъде избегнат.
Замислете се все пак кой има интерес и е единственият печеливш от военните конфликти и кой ги финансира.
А украинците в случая са само пушечното месо на НАТО!!!
И какво искаше и иска Русия... НАТЮ да не 0препипикава оградата на мечката и Укрия да не влиза в агресивни съюзи като НАТО... а въпроса с териториите населени с руснаци да се реши с референдум!!!
Жак Бо: Лесно е да воюваш с кръвта на другите, до последния украинец. Западът не беше честен с Русия, не е честен и с Украйна
Коментиран от #22
05:30 26.09.2026
13 Антирашист 4617
До коментар #1 от "оня с коня":Благодаря за несбъдваемите пожеланиа ще ви се върнат тъпкано !
05:31 26.09.2026
14 Дано му стигнат
05:32 26.09.2026
15 Антирашист 4618
До коментар #2 от "ех ако и радев можеше така да проси":Одобрения от просия радев следва пусин .
05:34 26.09.2026
16 Българин
До коментар #4 от "Из европейската преса":Зеленски е герой, защитава родината си . Разните там копейки са готови предатели !
05:38 26.09.2026
17 попитахме сто човека
05:39 26.09.2026
18 Антирашист 4619
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Още с името си противоречиш на документи на ООН !
05:39 26.09.2026
19 Не разбрахте ли бе демокрадци
0ръжието е ВО.ЙНА(cмъpт), белият гълъб(знаме) е МИР!!!
Жал0стивият 3апад изпраща „xyманитарна“ помощ за Украйна и основно я тъ.пче с 0pъжие и б0.епpипаси т.е. cмъpт и разpyxа, а искат да спре в0й.ната!!!
КОЙТО ИСКА МИР – НЕ ПРАЩА 0PЪЖИЕ!!!
БE3.Б0ЖН.ИЦИ!!!
Помощ е да помогнеш да спреш в0й.ната или при пожар да изгасиш огъня!
През средновековието в повечето случаи са събирали пари и са откупвали града или са предавали съответният политик и са си запазвали имота и живота.
Не разбрахте ли, че с ракети, самолети и танкове няма да стане? Ако искате мир, седнете на масата и говорете. Няма война, която да не е завършила с преговори (капитулацията също е преговор и мир), а колкото по рано се проведат толкова по малко жертви и разрушения ще има!
Коментиран от #25
05:41 26.09.2026
20 пффф
05:44 26.09.2026
21 Тожи
05:44 26.09.2026
22 Истината
До коментар #12 от "Мдааа... дааа":Войната е факт а оправданията след това рашистки !
05:46 26.09.2026
23 Дедо Дончо
05:46 26.09.2026
24 хах
05:47 26.09.2026
25 Антирашист 4619
До коментар #19 от "Не разбрахте ли бе демокрадци":Прочети условията на пусин за мир и тогава пиши за мир ! Фашиста пусин не приема други условия !
Коментиран от #30
05:53 26.09.2026
26 пффф
05:58 26.09.2026
27 Стой и гледай
06:07 26.09.2026
28 До последния украинец!
06:11 26.09.2026
29 ЦИНИЗМИ БЕЗ КРАЙ,НАГРАЖДАВАТ КОРУПЦИОНЕР
УЖАС , В ТАКЪВ НЕАДЕКВАТЕН СВЯТ ЖИВЕЕМ , НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ . ВМЕСТО ДА НАКАЖАТ ККОРУПЦИОНЕРИТЕ ТЕ ГИ ВЪЗНАГАЖДАВАТ !!
06:51 26.09.2026
30 любопитен
До коментар #25 от "Антирашист 4619":Още ли шаваш бе инфантил?
06:57 26.09.2026
31 Механик
Отиваш в магазина и искаш един хляб и едно кисело мляко. Продавачката ти подава един един хляб и ти казава "мляко нямаме".
Какъв извод си вадим от тази примерна ситуация и то случая с 400-те милиона и не даването на ракети? М?
Според мен ще излезе вярно че САЩ нямат достатъчно въоръжение и са в невъзможност да попълнят липсата. Вие как мислите?
06:57 26.09.2026