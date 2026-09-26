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САЩ отпускат почти 400 млн. долара за Украйна, но без Patriot
  Тема: Украйна

САЩ отпускат почти 400 млн. долара за Украйна, но без Patriot

26 Септември, 2026 05:04 749 31

  • военна помощ-
  • украйна-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • patriot

Вашингтон ще обвърже оставащите 93 млн. долара с договори до 30 септември. Първите доставки вече са започнали, но ракетите за Patriot не са включени.

САЩ отпускат почти 400 млн. долара за Украйна, но без Patriot - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ще поеме договорни ангажименти за почти всички 400 млн. долара военна помощ за Украйна, одобрени от Конгреса в края на 2025 г. В пакета обаче няма да бъдат включени ракети за системите Patriot, съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с плана.

До началото на тази седмица са били сключени договори за 307 млн. долара от общата сума. Администрацията планира да обвърже с договори и останалите 93 млн. долара преди края на финансовата година на 30 септември. Парите не трябва да бъдат изразходвани до тази дата, но ще бъдат загубени, ако дотогава не бъдат официално включени в договори.

Първите доставки вече са започнали

Първите доставки по пакета са започнали през септември. Те включват нападателно оръжие, оборудване и резервни части за бронирани машини. Останалата част от помощта се очаква да бъде доставена до октомври 2029 г., въпреки че мандатът на Тръмп в Белия дом изтича през януари същата година.

Ройтерс посочва, че Пентагонът, който контролира програмата, е отказал коментар по информацията. Разходването на средствата се превърна в спорен въпрос в Конгреса, след като представители и от двете партии критикуваха забавянето на военната помощ за Киев.

Ракетите Patriot остават извън пакета

Според един от източниците в пакета не са включени ракети за Patriot, въпреки продължаващите руски удари по украински градове с дронове и балистични ракети. В материала се посочва, че войната между САЩ и Иран и войната в Украйна са изчерпали световните запаси от ракети за системите.

Украйна многократно е настоявала за допълнителни ракети Patriot. По-рано президентът Володимир Зеленски съобщи за договореност за пакет ракети за украинската противовъздушна отбрана, но в разглеждания американски пакет такива боеприпаси не са предвидени.

Източници: Ройтерс, Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    4 4 Отговор
    Тръмп призова Зеленски да се срещне с Путин в Москва на Общото събрание на ООН....И Путин упълномощи Донка Идиота да направи подобно изявление

    Коментиран от #18

    05:16 26.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЩО БРЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ех ако и радев можеше така да проси":

    АЛТЪН ВЦ ЛИ ДА СТРОИМ ИЛИ И БГ то на картофена нива да ПРИЛИЧА

    05:20 26.09.2026

  • 10 Уффф

    3 1 Отговор
    Останалите 90 милиарда ще ги даде ЕС

    05:24 26.09.2026

  • 11 Подивелият дърдон Тромпетов

    7 3 Отговор
    Тоя гнусар с кркршите устенца, е най- големия лицемер.
    За какъв мир апелираш като не се спря да наливаш по личната сменка на Зеленски, бе зализан?
    Спри да им помагаш и войната ще спре!
    Гали обеща, чк ако те изберат ще прекратиш тази война за два дни!
    Балон с хелий вместо глава имаш!

    05:26 26.09.2026

  • 12 Мдааа... дааа

    11 0 Отговор
    И пак войски и пак оръжие, а за мир мълчание!!
    И никой нито дума не каза защо се води тази война между САЩ и Руската федерация! Какво точно поиска, какви въпроси зададе и не получи отговор Путин от САЩ и притиснат до стената беше принуден да започне операцията!! Какви са геостратегическите интереси! Какъв световен ред ще последва след тази война! Говорят се общи приказки и нищо съществено не се казва!
    А този конфликт можеше да бъде избегнат.
    Замислете се все пак кой има интерес и е единственият печеливш от военните конфликти и кой ги финансира.
    А украинците в случая са само пушечното месо на НАТО!!!
    И какво искаше и иска Русия... НАТЮ да не 0препипикава оградата на мечката и Укрия да не влиза в агресивни съюзи като НАТО... а въпроса с териториите населени с руснаци да се реши с референдум!!!


    Жак Бо: Лесно е да воюваш с кръвта на другите, до последния украинец. Западът не беше честен с Русия, не е честен и с Украйна

    Коментиран от #22

    05:30 26.09.2026

  • 13 Антирашист 4617

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Благодаря за несбъдваемите пожеланиа ще ви се върнат тъпкано !

    05:31 26.09.2026

  • 14 Дано му стигнат

    4 1 Отговор
    За погребението на Зеленски!

    05:32 26.09.2026

  • 15 Антирашист 4618

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "ех ако и радев можеше така да проси":

    Одобрения от просия радев следва пусин .

    05:34 26.09.2026

  • 16 Българин

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "Из европейската преса":

    Зеленски е герой, защитава родината си . Разните там копейки са готови предатели !

    05:38 26.09.2026

  • 17 попитахме сто човека

    5 1 Отговор
    Тоз няма ли да се гътне вече от свръхдоза?

    05:39 26.09.2026

  • 18 Антирашист 4619

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Още с името си противоречиш на документи на ООН !

    05:39 26.09.2026

  • 19 Не разбрахте ли бе демокрадци

    6 1 Отговор
    МИР ТРЯБВА, А МИР ЦЕНА И УСЛОВИЯ НЯМА!!!!

    0ръжието е ВО.ЙНА(cмъpт), белият гълъб(знаме) е МИР!!!
    Жал0стивият 3апад изпраща „xyманитарна“ помощ за Украйна и основно я тъ.пче с 0pъжие и б0.епpипаси т.е. cмъpт и разpyxа, а искат да спре в0й.ната!!!
    КОЙТО ИСКА МИР – НЕ ПРАЩА 0PЪЖИЕ!!!
    БE3.Б0ЖН.ИЦИ!!!
    Помощ е да помогнеш да спреш в0й.ната или при пожар да изгасиш огъня!
    През средновековието в повечето случаи са събирали пари и са откупвали града или са предавали съответният политик и са си запазвали имота и живота.

    Не разбрахте ли, че с ракети, самолети и танкове няма да стане? Ако искате мир, седнете на масата и говорете. Няма война, която да не е завършила с преговори (капитулацията също е преговор и мир), а колкото по рано се проведат толкова по малко жертви и разрушения ще има!

    Коментиран от #25

    05:41 26.09.2026

  • 20 пффф

    5 1 Отговор
    До последния окрайнец и руснак . Православните са трън в очите на сатанистите .

    05:44 26.09.2026

  • 21 Тожи

    8 0 Отговор
    Дончо не се е охарчил, ще напечати нови пари и целия свят ще изплаща тези 400 мил. долара. Да ви е честито!

    05:44 26.09.2026

  • 22 Истината

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Мдааа... дааа":

    Войната е факт а оправданията след това рашистки !

    05:46 26.09.2026

  • 23 Дедо Дончо

    9 0 Отговор
    Пак е пуснал печатницата. Оръжие няма но пък може да подписва договори. Даже Зеленски не е много щастлив няма кеш. Тежка зима се очертава. И не само за Украйна и за Брюксел също.

    05:46 26.09.2026

  • 24 хах

    3 0 Отговор
    Дончо отдавна е за освидетелстване , добре че американците не са овце , ще му набият шута на следващи избори

    05:47 26.09.2026

  • 25 Антирашист 4619

    1 9 Отговор

    До коментар #19 от "Не разбрахте ли бе демокрадци":

    Прочети условията на пусин за мир и тогава пиши за мир ! Фашиста пусин не приема други условия !

    Коментиран от #30

    05:53 26.09.2026

  • 26 пффф

    10 0 Отговор
    Тоз мухльо си отживя за сметка на хиляди убити и погребани под мазета етнически православни хора , той и миризливата му жена . Господ да ги съди!

    05:58 26.09.2026

  • 27 Стой и гледай

    7 0 Отговор
    Накрая ще свършат като Чеушевско с миризливата му жена.

    06:07 26.09.2026

  • 28 До последния украинец!

    6 1 Отговор
    Зелен ски е по-жесток от Хитлер, Пиночет и Пол-Пот взети заедно! Прати на безсмислена смърт и прокуди от страна 35 милиона души, само защото говорят на майчиния си език, руски и не искаха да им сменят имената.

    06:11 26.09.2026

  • 29 ЦИНИЗМИ БЕЗ КРАЙ,НАГРАЖДАВАТ КОРУПЦИОНЕР

    2 0 Отговор
    ВСИЧКО ПО СТАРОМУ !! ВСЕКИ ПЪТ . КОГАТО ЗЕЛЬО ОТИДЕ В САЩ , ВИНАГИ СЕ ВРЪЩА С ЧЕК С МИЛИОНИ ИЛИ МИЛЯРДИ ДОЛАРИ !! ГОЛЯМ МАЙСТОР НА ПРОСИЯТА ,ИЛИ НЕ -НАИВЕТ И ГЛУПОСТ , ЛЕСНО ПОДМАМНИ ДОНОРИ!! Е УСПЯВА ДА ГИ ОМАГЬОСА , ДА ИЗМЕКНЕ МИЛИОНИТЕ . АЛООО , ДДОНОРИТЕ , И ВИЕ ЛИ КАТО УУРСУЛАНТИТЕ СИ ЗАТВАРЯТЕ ОЧИТЕ ЗА ЧУДИОВИЩНАТА ККОРУПСИЯ , ЗА НАСТОЯЩОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕЛЬО И КОМПАНИЯ , ЧЕ КАК ТАКА РЕШАВАТЕ ДА ДАВАТЕ МИЛИОНТЕ СИ В ТОЗИ МОМЕНТ??? КАКВО ЗАНАЧИ ТОВА , НЕ Е ЛИ ЗАХТРАНВАНЕ НА ККОРУПЦИЯТА ????
    УЖАС , В ТАКЪВ НЕАДЕКВАТЕН СВЯТ ЖИВЕЕМ , НЕ Е ЗА ВЯРВАНЕ . ВМЕСТО ДА НАКАЖАТ ККОРУПЦИОНЕРИТЕ ТЕ ГИ ВЪЗНАГАЖДАВАТ !!

    06:51 26.09.2026

  • 30 любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Антирашист 4619":

    Още ли шаваш бе инфантил?

    06:57 26.09.2026

  • 31 Механик

    0 0 Отговор
    Хайде да опитаме да мислим логично!
    Отиваш в магазина и искаш един хляб и едно кисело мляко. Продавачката ти подава един един хляб и ти казава "мляко нямаме".
    Какъв извод си вадим от тази примерна ситуация и то случая с 400-те милиона и не даването на ракети? М?
    Според мен ще излезе вярно че САЩ нямат достатъчно въоръжение и са в невъзможност да попълнят липсата. Вие как мислите?

    06:57 26.09.2026

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