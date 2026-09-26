Четирима италиански военни са ранени при учение в Латвия

Четирима италиански военнослужещи са ранени при инцидент по време на учение с бойни стрелби на полигона Адажи в Латвия. Огън от оръжие, монтирано на една италианска военна машина, е попаднал в друга машина, в която са се намирали пострадалите.

Ранените са военнослужещи от 11-и полк „Берсалиери“ и участват в мисията на НАТО Forward Land Forces. Четиримата са откарани в медицинско заведение в Рига. По данни на италианското Министерство на отбраната един от тях е в по-тежко състояние, но животът на нито един от военните не е застрашен.

Причините за инцидента и точната хронология на случилото се се изясняват. Започнали са проверки, а близките на пострадалите са уведомени. Латвийските въоръжени сили потвърдиха, че четирима военнослужещи от италианския контингент са били ранени по време на учение на полигона.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето е информиран за състоянието на военните и за хода на проверките. „Министърът, военното ръководство и цялото военно ведомство изразяват подкрепа към ранените военнослужещи и техните семейства“, се посочва в позицията на италианското Министерство на отбраната.

Източници: РБК, РАИ Нюз, АНСА