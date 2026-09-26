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Четирима италиански военни са ранени при учение в Латвия

Четирима италиански военни са ранени при учение в Латвия

26 Септември, 2026 04:40, обновена 26 Септември, 2026 04:43 595 5

  • латвия-
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  • учение на нато-
  • адажи-
  • ранени военнослужещи

Огън от италианска военна машина е попаднал в друга машина на полигона Адажи. Един от пострадалите е в по-тежко състояние, но няма опасност за живота на нито един от четиримата.

Четирима италиански военни са ранени при учение в Латвия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима италиански военнослужещи са ранени при инцидент по време на учение с бойни стрелби на полигона Адажи в Латвия. Огън от оръжие, монтирано на една италианска военна машина, е попаднал в друга машина, в която са се намирали пострадалите.

Ранените са военнослужещи от 11-и полк „Берсалиери“ и участват в мисията на НАТО Forward Land Forces. Четиримата са откарани в медицинско заведение в Рига. По данни на италианското Министерство на отбраната един от тях е в по-тежко състояние, но животът на нито един от военните не е застрашен.

Причините за инцидента и точната хронология на случилото се се изясняват. Започнали са проверки, а близките на пострадалите са уведомени. Латвийските въоръжени сили потвърдиха, че четирима военнослужещи от италианския контингент са били ранени по време на учение на полигона.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето е информиран за състоянието на военните и за хода на проверките. „Министърът, военното ръководство и цялото военно ведомство изразяват подкрепа към ранените военнослужещи и техните семейства“, се посочва в позицията на италианското Министерство на отбраната.

Източници: РБК, РАИ Нюз, АНСА


Латвия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами защо...

    2 0 Отговор
    Са толкова тъпи тези натовци... Сами ще се изпотрепят!

    04:53 26.09.2026

  • 2 Манк

    2 0 Отговор
    Да няма ИИ вече и в танковете?

    04:58 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гоги

    1 0 Отговор
    От тъпи жабари-толкова

    05:28 26.09.2026

  • 5 Уффф

    2 0 Отговор
    Италианци участваха и при Сталинград ....Бог да ги прости.

    05:29 26.09.2026

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