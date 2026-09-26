Саудитска Арабия прехвана два дрона и ракета

Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала два безпилотни летателни апарата, които вероятно са били насочени към столицата Рияд. Инцидентът е станал сутринта на 26 септември, съобщи агенция Ройтерс, позовавайки се на водената от Саудитска Арабия коалиция.

В изявлението, цитирано от агенцията, коалицията заявява:

„Два безпилотни летателни апарата бяха прехванати от силите за противовъздушна отбрана на кралството.“

Отделно е била прехваната и балистична ракета, изстреляна по посока на град Хамис-Мушайт в югозападната част на страната. За ракетата не са съобщени допълнителни подробности, включително откъде е била изстреляна и къде точно е била неутрализирана.

Към момента няма официално посочен извършител на атаките. Не са оповестени и данни за жертви или материални щети.

Нови ракетни атаки срещу Саудитска Арабия

Съобщението идва на фона на поредица от ракетни и дронови атаки, за които саудитската коалиция обвинява йеменските хуси. На 19 септември коалицията съобщи за прехваната балистична ракета, насочена към Рияд.

На 24 септември водената от Рияд коалиция заяви, че е прехванала шест балистични ракети, насочени към град Таиф и района на Янбу. Впоследствие хутите заявиха, че са атакували обекти в Рияд и съоръжения на „Сауди Арамко“, но непосредствено след това не последва потвърждение от саудитските власти за удар по столицата.

За последните два инцидента – с двата дрона и ракетата към Хамис-Мушайт – коалицията не е съобщила други подробности.

Източници: Ройтерс