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Такаичи и Тръмп координирали позициите си за Китай
  Тема: Тайван

Такаичи и Тръмп координирали позициите си за Китай

26 Септември, 2026 05:09 496 1

  • санае такаичи-
  • доналд тръмп-
  • си цзинпин-
  • япония-
  • китай

Японската премиерка разговаря с президента на САЩ преди срещата му със Си Цзинпин. Токио заяви, че следи внимателно отношенията между Вашингтон и Пекин.

Такаичи и Тръмп координирали позициите си за Китай - 1
Снимкa: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Японската премиерка Санае Такаичи и президентът на САЩ Доналд Тръмп са координирали позициите си по Китай на среща в Ню Йорк. Разговорът се проведе на 22 септември в рамките на Общото събрание на ООН и продължи около 35 минути — два дни преди срещата на Тръмп с китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон.

Такаичи и Тръмп са обсъдили въпроси, свързани с икономическата сигурност и отношенията с Китай. Сред посочените области са полупроводниците, изкуственият интелект и критичните минерали. Японското правителство съобщи, че двамата са се договорили Токио и Вашингтон да продължат тясната координация по китайското направление.

Планираният телефонен разговор се състоя като среща

Първоначално японски медии съобщиха, че правителството в Токио иска да организира телефонен разговор между Такаичи и Тръмп, за да получи повече информация за намеренията му спрямо Пекин. Вместо телефонен разговор двамата лидери проведоха лична среща в Ню Йорк.

„Япония счита за важно отношенията между САЩ и Китай да допринасят за стабилността на международната общност, включително на Япония“, заяви Такаичи след срещата. Главният секретар на японското правителство Минору Кихара от своя страна каза, че Токио не коментира контактите между трети страни, но следи внимателно развитието на отношенията между Вашингтон и Пекин.

Историческите послания предизвикаха тревога в Токио

На 24 септември Тръмп и Си Цзинпин разговаряха във Вашингтон. По време на държавната вечеря американският президент припомни, че САЩ и Китай са били съюзници през Втората световна война. Китайският лидер акцентира върху общата борба срещу японския милитаризъм.

Кихара заяви, че японското правителство не е в позиция да коментира изказванията между САЩ и Китай. Той подчерта, че след Втората световна война Япония и САЩ са постигнали помирение, задълбочили са отношенията си и днес са близки съюзници, основани на взаимно доверие.

Напрежението с Китай остава

Срещата между Такаичи и Тръмп се проведе на фона на влошените отношения между Япония и Китай. Напрежението се засили след изказване на японската премиерка в парламента през ноември 2025 г., че при определен сценарий около Тайван може да възникне ситуация, застрашаваща оцеляването на Япония и позволяваща упражняване на право на колективна самоотбрана.

Пекин реагира остро и определи думите като намеса във вътрешните му работи. Японската страна се опасяваше, че при преговорите с Тръмп китайският лидер може да получи отстъпки, които да не отчитат интересите на Токио. Срещата в Ню Йорк показа стремежа на Япония да запази пряк достъп до американската администрация и да участва в координацията по въпросите на сигурността и икономиката в Азия.

Източници: NHK, Джапан Таймс


Япония
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