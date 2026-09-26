Лавров: Украйна проваля преговорите, Европа подготвя война

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украйна и се опитва да провали преговорите, подкрепяни от администрацията на Доналд Тръмп. Той отправи обвинението в реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп“, заяви Лавров.

Руският министър каза още, че Москва ще постигне военните си цели в Украйна „независимо от обстоятелствата“. По думите му заплахата за сигурността на Русия ще бъде елиминирана, а мирният живот ще се възстанови.

Русия няма да прави пауза заради преговори с Киев

Една от най-категоричните позиции на Лавров е свързана с възможността за прекратяване на огъня по време на преговори.

Руският министър заяви, че Москва няма да прави пауза в бойните действия за периода на евентуални преговори с Украйна. Според него европейските държави настояват именно за подобна пауза, която според руската страна би дала възможност на Киев да възстанови военните си ресурси.

Лавров представи руската позиция като необходимост от постигане на устойчиво уреждане, а не временно прекратяване на бойните действия.

Украйна и границите от 2022 г.

Лавров заяви още, че според него за Украйна би било политически недалновидно да разчита на връщане към границите от 2022 г.

Това е част от по-широката позиция на Москва относно териториалното уреждане на конфликта. Русия не приема като изходна точка единствено възстановяването на украинските граници от преди пълномащабната война.

Москва е готова да се върне към Анкоридж

По отношение на американско-руските отношения Лавров заяви, че Русия е готова да се върне към договореностите, обсъждани на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Анкоридж.

Той обвърза продължаването на конфликта с последващото отдалечаване на САЩ и европейските държави от тези договорености.

Още по-рано през септември Лавров заяви, че ако Вашингтон не се е отдалечил от постигнатото в Анкоридж, според него конфликтът в Украйна вече е можело да бъде приключил.

В същото време Лавров заяви, че Доналд Тръмп според него е искрено заинтересован от прекратяването на конфликта.

„В Европа има хора, които подготвят война срещу Русия“

Сред най-острите му изказвания е твърдението, че в Европа има представители, които според него „подготвят война“ срещу Русия.

Лавров също така заяви, че европейската дипломация според него се е превърнала в опити за влияние върху Вашингтон с цел продължаване на курса, започнат при предишната американска администрация.

Това са оценки на руския външен министър и не представляват установен факт за намеренията на европейските правителства.

Москва предупреждава за евентуални действия срещу руски въздушни цели

Лавров коментира и ситуацията около дроновете и последните спорове за въздушното пространство на европейски държави.

Той заяви, че Русия не насочва свои ракети или безпилотни апарати към държави от ЕС или НАТО.

По повод евентуални опити отвън да бъдат сваляни обекти в руското въздушно пространство Лавров отправи предупреждение, че извършителите „сериозно ще съжаляват“.

Руският министър също отхвърли като недостатъчно обосновани твърденията, свързани с паднали отломки от дронове на територията на Полша, като заяви, че обсъжданите безпилотници не са имали достатъчна далечина, за да достигнат от руската граница до Полша.

Лавров: Украйна може да подготвя провокации

Руският външен министър заяви още, че Москва е информирана за опити на Киев да организира провокации.

По думите му, ако подобни планове бъдат реализирани, украинската страна „сериозно ще съжалява“.

Лавров не представи публично в тези изявления конкретни доказателства за подготвяна провокация, поради което твърдението остава позиция на руската страна.

Лавров: Украински специалисти обучават групировки в Мали

В друга част от изявленията си руският външен министър заяви, че украински специалисти обучават въоръжени групировки в Мали и им доставят безпилотни летателни апарати.

Това е твърдение на Лавров, разпространено от ТАСС. В публикациите, които прегледах, не е посочено независимо потвърждение на това твърдение.

Москва предлага съдействие за Ормузкия проток

В речта си Лавров заяви, че Русия е готова да съдейства за стабилизирането на обстановката в Ормузкия проток. По-рано Доналд Тръмп отхвърли иранско предложение за повторно отваряне на ключовия морски път в рамките на седем дни.

„Нужно е доверие в отношенията между държавите от Персийския залив, арабските страни и Иран. Необходима ни е стабилна регионална архитектура“, каза руският външен министър.

Руският външен министър заяви, че Москва е изпратила писмо до генералния секретар на ООН, в което оспорва юридическата валидност и изпълнението на решението за възстановяване на санкциите на Съвета за сигурност срещу Иран.

Лавров определи опита на Великобритания, Франция и Германия да върнат старите санкции като юридически несъстоятелен.

Тук също става дума за руската правна и дипломатическа позиция по въпроса.

Лавров е заявил и че заплахата от нови удари срещу Иран според информация, която руската страна получава, остава актуална.

Близкият изток остава „изключително взривоопасен“

В оценката си за ситуацията в Близкия изток Лавров определи обстановката като изключително опасна.

Според него конфликтите в региона вече са достигнали момент, в който рисковете от по-нататъшна ескалация са значителни.

Москва настоява за дипломатическо решение на иранската криза.

Русия и новият договор за ядрените оръжия

Лавров коментира и предложението на Владимир Путин, свързано с Договора за съкращаване на стратегическите настъпателни въоръжения – ДСНВ.

По думите му Москва очаква реакцията на американската страна, след като приключи натоварената седмица на високо равнище в ООН.

Лавров заяви, че руската страна очаква Вашингтон да даде оценка на инициативата на Путин.

Критики към Германия и Япония

Лавров се срещна с германския си колега Йохан Вадефул, но в речта си отправи остри критики към Берлин. Той заяви, че реформата на Съвета за сигурност на ООН не може да включва допълнителни места за западни държави, по-специално за Германия и Япония.

Според руския външен министър двете страни са поели по пътя на милитаризма. Изказването беше направено на фона на споровете за евентуално разширяване на състава на Съвета за сигурност.

Призив към САЩ за промяна на политиката към Куба

Лавров призова САЩ да вдигнат блокадата над Куба, да отменят ограниченията върху търговията и да извадят острова от списъка на държавите, подкрепящи тероризма.

Според подадената информация американският натиск е ограничил доставките на петрол за Куба и е предизвикал сериозни прекъсвания на електрозахранването.

Източници: ТАСС, МВнР