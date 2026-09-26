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Тръмп отхвърли максималните изисквания на Иран
  Тема: Иранската криза

Тръмп отхвърли максималните изисквания на Иран

26 Септември, 2026 19:10 872 12

  • иран-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • уран

Ислямската република твърди, че желае мир, но в същото време държи на условия, които за САЩ са неприемливи. Едно от тях е ядрената програма на Техеран.

Тръмп отхвърли максималните изисквания на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Според информация на вестник "Уолстрийт Джърнъл" Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток. Американският президент се съмнява, че Техеран ще изпълни поставените от Вашингтон условия, съобщи вестникът, позовавайки се на източници от американското правителство.

Същевременно Тръмп обмислял нови атаки срещу Ислямската република след междинните избори в САЩ през ноември, става ясно още от информацията.

Преди това Иран беше потвърдил собствените си максимални изисквания по отношение на свободното корабоплаване в пролива. Те включват седемдневно прекратяване на военните действия в региона, включително в Ливан, където подкрепяната от Иран и класифицирана от редица държави като терористична организация Хизбула и Израел извършват взаимни атаки.

Освен това Техеран изисква освобождаването на замразените ирански активи, отмяната на санкциите срещу иранския петрол и прекратяването на американската морска блокада на иранските пристанища.

Печелене на време за ядрената програма

В същото време Иран държи на своята ядрена програма, която - според собствените ѝ твърдения - служи за мирни цели, и въпреки това поддържа запаси от високообогатен уран в количество, което според експертите има смисъл единствено за военни планове.

САЩ и Израел посочиха като основание за атаките си срещу Иран и неговите ядрени съоръжения през февруари, че искат да попречат на Техеран да създаде атомна бомба.

Войната, която продължава вече седем месеца, сериозно наруши световната търговия с петрол. Важният за търговското корабоплаване маршрут през Ормуз е сериозно нарушен; иранската Революционна гвардия многократно е обстрелвала товарни кораби в пролива. От своя страна САЩ наложиха блокада върху иранските пристанища. Под защитата на американските въоръжени сили танкери със саудитски петрол успяват да преминават през Ормузкия проток. Колко на брой са те обаче, не е ясно.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоа

    9 2 Отговор
    Извади го голем ама мек

    19:20 26.09.2026

  • 2 Баце ЕООД

    12 2 Отговор
    кое му максималното бе Дойче Веле?
    Най-долната медия, нещастници

    Коментиран от #10

    19:22 26.09.2026

  • 3 Куки

    10 2 Отговор
    В преди изборната си кампания обеща че няма да има воини . А още от първия си ден започна

    19:23 26.09.2026

  • 4 Иван

    5 3 Отговор
    Ясно е, че боклука Доналд Тръмп и САЩ се управляват от еврейската сатанинска секта Лубавитц ( пръкнала се в хазарска Украйна).

    19:26 26.09.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 1 Отговор
    Въоръжен с мачете украинец е влязъл в манастир в Полша и е убил свещенник Да живее демокрацията

    Коментиран от #6

    19:28 26.09.2026

  • 6 Иван

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Украйна е родината на Хазария (Израел).

    Коментиран от #8, #11, #12

    19:30 26.09.2026

  • 7 Благодарност

    7 1 Отговор
    Да благодарим на Тръмп за кризата с горивата и за таксите "спокойствие", които Иран ще
    определя и събира. Тръмп наш !

    19:33 26.09.2026

  • 8 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Видяхме ква кочина направиха в Уман , чак ми се дощя да им люсна един Орешник с тяо докат се юдят

    19:34 26.09.2026

  • 9 Най руското МЕЖДУВРЕМЕННО

    2 0 Отговор
    Израелски военни източници смятат, че 29-те военнослужещи от ВМС на САЩ и осем морски пехотинци, за които наскоро беше съобщено, че са ранени по време на войната в Иран, са получили нараняванията си на борда на военен кораб на ВМС на САЩ, най-вероятно ракетен разрушител клас „Арли Бърк“, за който се смята, че е бил ударен от прецизно насочвана балистична ракета, изстреляна от Аерокосмическите сили на Корпуса на Стражите на Ислямската Революция (КСИР).

    Смята се, че КСИР е получила интел от Китай за подобряване на точността на своите противокорабни балистични ракети, като ги е оборудвала с усъвършенствани телевизионни/инфрачервени сензори за прецизно насочване към кораби на ВМС на САЩ.

    В резултат на това, самолетоносачи, разрушители и други кораби на ВМС на САЩ са съобщили, че са се отдалечили от бреговете на Иран и избягват операции в северната част на Арабско море.

    Смята се, че балистичната ракета, използвана от КСИР за насочване към американския военен кораб, е „ Халидж-Е- Фарс ( Песийски Залив )“. Инцидентът е станал през септември.

    19:37 26.09.2026

  • 10 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Видях глупавото заглавие и не четох.... Краварника е далеко и персите не могат да го стигнат, ама не се знае докога.... А Дончо излезе голям "миротворец" и световен рекетьор , изнудвач и дори ядрен терорист(нещо обичайно за краварските президенти,)....

    19:39 26.09.2026

  • 11 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Доколкото съм чела ,прародината на хазарите е Шумерия - област ,която днес се намира на територията на Ирак! Това през бронзовата епоха! По късно част от тях се преместват на северозапад и основават своя държава на територията на днешна Украйна.Не съм историк .

    19:43 26.09.2026

  • 12 Костадинов Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    Си доста тъб

    20:17 26.09.2026