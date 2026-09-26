Тръмп отхвърли максималните изисквания на Иран

Според информация на вестник "Уолстрийт Джърнъл" Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток. Американският президент се съмнява, че Техеран ще изпълни поставените от Вашингтон условия, съобщи вестникът, позовавайки се на източници от американското правителство.

Същевременно Тръмп обмислял нови атаки срещу Ислямската република след междинните избори в САЩ през ноември, става ясно още от информацията.

Преди това Иран беше потвърдил собствените си максимални изисквания по отношение на свободното корабоплаване в пролива. Те включват седемдневно прекратяване на военните действия в региона, включително в Ливан, където подкрепяната от Иран и класифицирана от редица държави като терористична организация Хизбула и Израел извършват взаимни атаки.

Освен това Техеран изисква освобождаването на замразените ирански активи, отмяната на санкциите срещу иранския петрол и прекратяването на американската морска блокада на иранските пристанища.

Печелене на време за ядрената програма

В същото време Иран държи на своята ядрена програма, която - според собствените ѝ твърдения - служи за мирни цели, и въпреки това поддържа запаси от високообогатен уран в количество, което според експертите има смисъл единствено за военни планове.

САЩ и Израел посочиха като основание за атаките си срещу Иран и неговите ядрени съоръжения през февруари, че искат да попречат на Техеран да създаде атомна бомба.

Войната, която продължава вече седем месеца, сериозно наруши световната търговия с петрол. Важният за търговското корабоплаване маршрут през Ормуз е сериозно нарушен; иранската Революционна гвардия многократно е обстрелвала товарни кораби в пролива. От своя страна САЩ наложиха блокада върху иранските пристанища. Под защитата на американските въоръжени сили танкери със саудитски петрол успяват да преминават през Ормузкия проток. Колко на брой са те обаче, не е ясно.