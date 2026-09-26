САЩ не са направили отстъпки пред Китай по въпроса за Тайван, твърди Тайпе

Тайванският заместник-министър на външните работи Ву Чъ-чун заяви, че САЩ не са направили отстъпки пред Китай по въпроса за Тайван по време на срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, предаде ДПА, съобщи БТА.

Той направи това изказване малко след края на тридневната визита на Си във Вашингтон. По думите на Ву двамата лидери са обсъдили бъдещето на международния ред, включително търговските отношения, Тайван и други въпроси.

"От обективна гледна точка запазването на Тайван в сегашния му вид е много важно и е в интерес на държавите по света", каза Ву. Той посочи, че стабилността и сигурността на Тайван, способността му да поддържа достатъчен отбранителен капацитет и приносът на тайванската индустрия за производство на чипове към световната икономика са от значение не само за Тайван и САЩ.

"Всъщност, погледнато обективно, това е в интерес на всички държави по света", заяви заместник-министърът.

Ву подчерта, че запазването на мира и стабилността в Тайванския проток е в интерес на международната общност. Според него прекомерното военно преимущество на Китай в региона би могло да застраши регионалния мир и стабилност. Ву каза също, че според него Вашингтон не е направил отстъпки пред Пекин по тайванския въпрос. Той изрази увереност, че САЩ ще осъществят планираните оръжейни продажби за острова. Тайванското правителство е поддържало "постоянна комуникация" с Вашингтон във връзка със срещата, добави той.

Тръмп все още не е обявил публично как ще процедира с предстоящия пакет за продажба на американско оръжие на Тайван.

След одобрената от администрацията на Тръмп през декември миналата година оръжейна сделка с Тайван на стойност 11 милиарда долара Вашингтон представи нов пакет за близо 14 милиарда долара.