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Китай се противопостави на САЩ по въпросите за Иран и Куба
  Тема: Иранската криза

Китай се противопостави на САЩ по въпросите за Иран и Куба

26 Септември, 2026 20:47 1 677 15

  • китай-
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  • доналд тръмп

Вашингтон започна кампания за оказване на натиск върху Куба, с която до голяма степен блокира доставките на петрол за острова

Китай се противопостави на САЩ по въпросите за Иран и Куба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китай изрази несъгласие със САЩ в посланието си към Общото събрание на ООН, като заяви, че суверенитетът на страните от Персийския залив трябва да се уважава, и призова "съответната държава" да спре да заплашва Куба и да вдигне блокадата си, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вицепрезидентът на Китай Хан Чжън не спомена конкретно САЩ в изказването си.

Вашингтон започна кампания за оказване на натиск върху Куба, с която до голяма степен блокира доставките на петрол за острова. Конфликтът на САЩ с Иран започна със съвместни американско-израелски удари през февруари.

Коментарите рязко контрастираха с приятелската атмосфера, демонстрирана по-рано тази седмица по време на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин.

"Големите държави трябва да носят специална отговорност за опазването на международния мир и сигурност. Те трябва да дават пример със спазването на правилата, утвърждаването на върховенството на закона и извършването на правилни действия", каза Хан.

"Китай поддържа тезата, че суверенитетът и сигурността на страните в Близкия изток, включително тези от Персийския залив, трябва да бъдат уважавани“, допълни той.

По време на преговорите във Вашингтон Тръмп предупреди Си да не оказва подкрепа на Иран и получи уверения, че Китай няма да го направи, заяви вчера американският посланик в Китай.

Предупреждението последва съобщения, че Пекин е доставил на Иран зенитно-ракетни комплекси и че Техеран е намерил начини да заобиколи санкциите върху продажбите на петрол с китайска помощ.

"Китай призовава съответната държава незабавно да спре да използва заплахи и сила срещу Куба и незабавно и напълно да вдигне блокадата и санкциите срещу Куба", подчерта китайският вицепрезидент.

Електрическата мрежа на Куба претърпя пълен срив по-рано този месец, потапяйки страната в мрак и оставяйки милиони без електричество, докато САЩ засилват блокадата си. Остарялата енергийна система на Куба от години е подложена на сериозен натиск поради недостига на гориво и амортизираната инфраструктура, но наложената от САЩ петролна блокада, започнала през януари, задълбочи проблемите с прекъсванията на електричеството и доведе до чести сривове.

Хан използва речта си и за да представи Китай като надежден партньор на световната сцена и непоколебим защитник на развиващите се страни.

"Китай поддържа тезата, че всички държави, големи или малки, са равноправни членове на международната общност и че световните въпроси трябва да се решават от всички чрез консултации", заяви той.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Якооо...

    34 4 Отговор
    Си е наритал Тръмп на американска земя...

    20:51 26.09.2026

  • 2 Соваж бейби

    5 29 Отговор
    Си и жена му Пън да не внимават Тръмп да не се ядоса още докато са на американска земя ,на онзи не му пука.Следващите са Китай в списъка ако оцелее САЩ и не се разпадне НАТО.

    20:54 26.09.2026

  • 3 Противопостави...дръжки

    3 13 Отговор
    Тия разделиха П едерацията! До няколко год...и 8-те монголски републики отиват към Поднебесната! Сибир вече е Китайски

    21:03 26.09.2026

  • 4 Противопостави...дръж ки

    2 10 Отговор
    Тия разделиха П едерацията! До няколко год...и 8-те монголски републики отиват към Поднебесната! Сибир вече е Китайски

    21:03 26.09.2026

  • 5 Тия разделиха

    2 24 Отговор
    Федерацията! Сибир вече официално е отново Китайски

    21:05 26.09.2026

  • 6 Детето Путин

    3 13 Отговор
    Ние не можем, понеже Сорос ми забрани

    Коментиран от #11

    21:06 26.09.2026

  • 7 Молния!

    2 15 Отговор
    У Моксель свърши и ГАЗа! Там където има още ,вече е по 80 рубли ( беше 38)!
    Закривай

    21:08 26.09.2026

  • 8 Шафьоро

    3 12 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #12

    21:10 26.09.2026

  • 9 Си е голям политик

    12 2 Отговор
    А Тръмп голямо ако!

    Коментиран от #10

    21:14 26.09.2026

  • 10 Дзак

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Си е голям политик":

    Значи се познавате!

    21:20 26.09.2026

  • 11 Без майтап

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Детето Путин":

    Земята се върти много бързо. Ако не се хванеш за нещо твърдо ще изхвърчеш. Сорос е стара опорна точка. Новото е да мислиш и тогава да казваш . Другото е пропаганда.

    21:22 26.09.2026

  • 12 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Шафьоро":

    Де факто го спрях ...на украинците

    Коментиран от #13

    21:23 26.09.2026

  • 13 Последният софианец

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":

    Прав си. В Белгородска република, Крим, Луганск, Донецк от години няма Ток, интернет,вода, бензин, солярка, ама така е навсякъде в Пу ткиновия МИР

    21:30 26.09.2026

  • 14 хихи

    5 2 Отговор
    Горкия чичо Дончо и Си го нашамари, Иран му счупи рогата, а Путин му поставя условия....

    21:38 26.09.2026

  • 15 Или дъртата педофилия щр нападне

    0 1 Отговор
    С А Щ

    21:50 26.09.2026

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