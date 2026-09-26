Китай се противопостави на САЩ по въпросите за Иран и Куба

Китай изрази несъгласие със САЩ в посланието си към Общото събрание на ООН, като заяви, че суверенитетът на страните от Персийския залив трябва да се уважава, и призова "съответната държава" да спре да заплашва Куба и да вдигне блокадата си, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Вицепрезидентът на Китай Хан Чжън не спомена конкретно САЩ в изказването си.

Вашингтон започна кампания за оказване на натиск върху Куба, с която до голяма степен блокира доставките на петрол за острова. Конфликтът на САЩ с Иран започна със съвместни американско-израелски удари през февруари.

Коментарите рязко контрастираха с приятелската атмосфера, демонстрирана по-рано тази седмица по време на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин.

"Големите държави трябва да носят специална отговорност за опазването на международния мир и сигурност. Те трябва да дават пример със спазването на правилата, утвърждаването на върховенството на закона и извършването на правилни действия", каза Хан.

"Китай поддържа тезата, че суверенитетът и сигурността на страните в Близкия изток, включително тези от Персийския залив, трябва да бъдат уважавани“, допълни той.

По време на преговорите във Вашингтон Тръмп предупреди Си да не оказва подкрепа на Иран и получи уверения, че Китай няма да го направи, заяви вчера американският посланик в Китай.

Предупреждението последва съобщения, че Пекин е доставил на Иран зенитно-ракетни комплекси и че Техеран е намерил начини да заобиколи санкциите върху продажбите на петрол с китайска помощ.

"Китай призовава съответната държава незабавно да спре да използва заплахи и сила срещу Куба и незабавно и напълно да вдигне блокадата и санкциите срещу Куба", подчерта китайският вицепрезидент.

Електрическата мрежа на Куба претърпя пълен срив по-рано този месец, потапяйки страната в мрак и оставяйки милиони без електричество, докато САЩ засилват блокадата си. Остарялата енергийна система на Куба от години е подложена на сериозен натиск поради недостига на гориво и амортизираната инфраструктура, но наложената от САЩ петролна блокада, започнала през януари, задълбочи проблемите с прекъсванията на електричеството и доведе до чести сривове.

Хан използва речта си и за да представи Китай като надежден партньор на световната сцена и непоколебим защитник на развиващите се страни.

"Китай поддържа тезата, че всички държави, големи или малки, са равноправни членове на международната общност и че световните въпроси трябва да се решават от всички чрез консултации", заяви той.