Китай се противопостави на САЩ по въпросите за Иран и Куба

Китай изрази несъгласие със САЩ в посланието си към Общото събрание на ООН, като заяви, че суверенитетът на страните от Персийския залив трябва да се уважава, и призова "съответната държава" да спре да заплашва Куба и да вдигне блокадата си, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Вицепрезидентът на Китай Хан Чжън не спомена конкретно САЩ в изказването си.
Вашингтон започна кампания за оказване на натиск върху Куба, с която до голяма степен блокира доставките на петрол за острова. Конфликтът на САЩ с Иран започна със съвместни американско-израелски удари през февруари.
Коментарите рязко контрастираха с приятелската атмосфера, демонстрирана по-рано тази седмица по време на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин.
"Големите държави трябва да носят специална отговорност за опазването на международния мир и сигурност. Те трябва да дават пример със спазването на правилата, утвърждаването на върховенството на закона и извършването на правилни действия", каза Хан.
"Китай поддържа тезата, че суверенитетът и сигурността на страните в Близкия изток, включително тези от Персийския залив, трябва да бъдат уважавани“, допълни той.
По време на преговорите във Вашингтон Тръмп предупреди Си да не оказва подкрепа на Иран и получи уверения, че Китай няма да го направи, заяви вчера американският посланик в Китай.
Предупреждението последва съобщения, че Пекин е доставил на Иран зенитно-ракетни комплекси и че Техеран е намерил начини да заобиколи санкциите върху продажбите на петрол с китайска помощ.
"Китай призовава съответната държава незабавно да спре да използва заплахи и сила срещу Куба и незабавно и напълно да вдигне блокадата и санкциите срещу Куба", подчерта китайският вицепрезидент.
Електрическата мрежа на Куба претърпя пълен срив по-рано този месец, потапяйки страната в мрак и оставяйки милиони без електричество, докато САЩ засилват блокадата си. Остарялата енергийна система на Куба от години е подложена на сериозен натиск поради недостига на гориво и амортизираната инфраструктура, но наложената от САЩ петролна блокада, започнала през януари, задълбочи проблемите с прекъсванията на електричеството и доведе до чести сривове.
Хан използва речта си и за да представи Китай като надежден партньор на световната сцена и непоколебим защитник на развиващите се страни.
"Китай поддържа тезата, че всички държави, големи или малки, са равноправни членове на международната общност и че световните въпроси трябва да се решават от всички чрез консултации", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Якооо...
20:51 26.09.2026
2 Соваж бейби
20:54 26.09.2026
3 Противопостави...дръжки
21:03 26.09.2026
4 Противопостави...дръж ки
21:03 26.09.2026
5 Тия разделиха
21:05 26.09.2026
6 Детето Путин
Коментиран от #11
21:06 26.09.2026
7 Молния!
Закривай
21:08 26.09.2026
8 Шафьоро
Коментиран от #12
21:10 26.09.2026
9 Си е голям политик
Коментиран от #10
21:14 26.09.2026
10 Дзак
До коментар #9 от "Си е голям политик":Значи се познавате!
21:20 26.09.2026
11 Без майтап
До коментар #6 от "Детето Путин":Земята се върти много бързо. Ако не се хванеш за нещо твърдо ще изхвърчеш. Сорос е стара опорна точка. Новото е да мислиш и тогава да казваш . Другото е пропаганда.
21:22 26.09.2026
12 Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН
До коментар #8 от "Шафьоро":Де факто го спрях ...на украинците
Коментиран от #13
21:23 26.09.2026
13 Последният софианец
До коментар #12 от "Най-ЦАРСКИЯ ЦАР НА ЦАРЕТЕ ПУТИН":Прав си. В Белгородска република, Крим, Луганск, Донецк от години няма Ток, интернет,вода, бензин, солярка, ама така е навсякъде в Пу ткиновия МИР
21:30 26.09.2026
14 хихи
21:38 26.09.2026
15 Или дъртата педофилия щр нападне
21:50 26.09.2026