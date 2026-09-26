За първи път след руската инвазия германският външен министър се срещна с Лавров

Германският външен министър Йохан Вадефул се срещна с руския си колега Сергей Лавров днес в Ню Йорк, предаде ДПА, съобщи БТА.
Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН, като това бе първата им двустранна среща от години насам.
Германската страна е поискала срещата, заяви говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
Това са първите разговори на такова равнище от началото на войната срещу Украйна през 2022 г. Въпреки че оттогава представители на германското и руското правителство са присъствали заедно на различни международни форуми, преки разговори между външните министри не е имало.
Лавров е обсъдил с Вадефул ситуацията около Украйна, както двустранните отношения, съобщи руското Външно министерство, цитирано от ТАСС. Разговорите при закрити врата продължиха малко повече от 20 минути. За последно Лавров се срещна с германския външен министър през януари 2022 г., като по това време поста заемаше Аналена Бербок, отбелязва агенцията.
Срещата се проведе на фона на силно напрежение след обвиненията от страна на Германия, че в началото на август Москва е изпратила дрон, натоварен с експлозиви, към летището в Лайпциг, предаде Франс прес. Според представители от германската делегация Вадефул е призовал Москва "да се откаже от опасния път на ескалация по отношение на Германия, Европа и НАТО". По време на срещата Вадефул е осъдил "постоянната и все по-целенасочена агресия на Русия срещу украински цивилни".
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1 Ясно
Коментиран от #2, #13
19:43 26.09.2026
2 Мда
До коментар #1 от "Ясно":1,5 милиона ватенки ги осъзнаха.Станаха по-добри.При Кобзон.
Коментиран от #7, #9
19:45 26.09.2026
3 Да живее Русия , най великата страна
Коментиран от #36, #50
19:48 26.09.2026
4 Бай той Толстой
Коментиран от #12
19:49 26.09.2026
5 ОТНОВО ДОЙДЕ ВРЕМЕТО
Коментиран от #14
19:49 26.09.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #17, #19
19:49 26.09.2026
7 Бай той Толстой
До коментар #2 от "Мда":Ще дойде и редът на твоето семейство!
Коментиран от #34
19:49 26.09.2026
8 Иди Йотова
19:52 26.09.2026
9 що?
До коментар #2 от "Мда":Ти по различен ли си?
Всички ще отидем там.
Важното е, че хората защитават страната и семействата си.
Това е тяхно решение..
Твоето е - безполезно драскане на коментари..
19:52 26.09.2026
10 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ
Коментиран от #15, #31
19:52 26.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Лавров е казал
До коментар #4 от "Бай той Толстой":плащай и ще видим..
19:53 26.09.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Ясно":Не знам, аз ако бях на мястото на Сергей лавров въобще нямаше да се срещам с тия ПетрохУанци.... Лавров да им е напомнил договорите за Обединение на Германия и да ги е предупредил ,че си играят с огъня...
19:53 26.09.2026
14 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "ОТНОВО ДОЙДЕ ВРЕМЕТО":Добре че бяха САЩ да ва спасява от Германия
19:53 26.09.2026
15 Костадин Костадинов
До коментар #10 от "СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ":Путин убива руснаците еври дей
19:54 26.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Най бедната и проскубана част на Германия се падна на Сталин Точно САКСИТЕ най дивото племе Вече писах какво трябваше да направи Сталин но вече е късно Дано скоро Тръмп Си и Путин си поделят Света щото иначе лошо
19:55 26.09.2026
18 Значи
Коментиран от #22
19:55 26.09.2026
19 Европеец
До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Прав си..... Но и аз не знам какво е подписвал преди години най-мразения човек в Русия и в другите бивши съветски републики....
Коментиран от #30
19:55 26.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Костадин Костадинов
19:55 26.09.2026
22 Костадин Костадинов
До коментар #18 от "Значи":Това вече го слушаме в продължение на пет години
19:56 26.09.2026
23 Костадин Костадинов
Някой знае ли защо Путин отива руснаци?
Коментиран от #26
19:57 26.09.2026
24 Велзевул
19:57 26.09.2026
25 Укротрол с кенсър
19:57 26.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ФАЛИТА НА 20 000 ФИРМИ
20:00 26.09.2026
28 ГДР
Коментиран от #37
20:01 26.09.2026
29 Голем смех
на магучая му обърнали 30 секунди внимание в коридора.
Коментиран от #32
20:02 26.09.2026
30 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #19 от "Европеец":Някога Испания е била ИМПЕРИЯТА НА НЕЗАЛЯЗВАЩОТО СЛЪНЦЕ Армадата губи битката и вижте ги сега Ужас със картофи Същото ще стане със Англия и Франция след капитулацията Щатите няма да допуснат ингелизите да командват Дължат много на Русия
20:02 26.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #29 от "Голем смех":Всъщност главния кон на магучая е обърнал внимание на немското магаре, то си пише, немецо е молил за среща.
20:06 26.09.2026
33 az СВО Победа 81
🤣
Коментиран от #38
20:07 26.09.2026
34 Ти ще
До коментар #7 от "Бай той Толстой":Го превариш барабар с твоето
20:08 26.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Щом казваш
До коментар #3 от "Да живее Русия , най великата страна":сигурно си прсъствал, във фантазиите си..
20:11 26.09.2026
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #28 от "ГДР":СССР СПАЗИ ДОГОВОРА ЗА ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА ГЕРМАНИЯ ПОДПИСАН В Потсдам Щатите го нарушиха От лакомия и злоба Дадоха пари на едрия бизнес във Френската Английската и Американската зони И те така те
Коментиран от #41
20:11 26.09.2026
38 В блатото наречено русия
До коментар #33 от "az СВО Победа 81":Къде да е?
20:11 26.09.2026
39 Костадин Костадинов
Някой знай ли што Путин обива руснаци?
Коментиран от #49
20:13 26.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Костадин Костадинов
До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Личи си чи не читеш книги
Коментиран от #52
20:13 26.09.2026
42 ?????
Американците ги преметнаха много хитро.
Сега вече не са мотора на Европа, а се чудят как да се спасят от китайските автомобили.
Да не говорим че са забранили даже да се внасят в Германия модели фолвета произведени в заводите им в Китай щото там себестойността им е по-ниска и не могат да си продадат произведеното в Немачко.
За затваряне на заводи и съкращаване на работници можете и сами да си прочетете.
Но квото било било, вече няма да го бъде.
А колко беше просто - не се опитвайте да повтаряте стогодишния ви цикъл и да искате пак да смачкате Русия.
Търгувайте си с тях на достатъчно комфортни за вас условия , но както се казва г"з глава затрива.
Коментиран от #44, #47
20:18 26.09.2026
43 Аа майкуууу
😂😂😂😂😂
20:19 26.09.2026
44 Костадин Костадинов
До коментар #42 от "?????":Проблемите ф Европа почнакхъ преди тридневната война на Русия срещу Украйна, които причини и да започна да ти обяснявам няма да ги разбереш
20:23 26.09.2026
45 сноу
20:23 26.09.2026
46 ВСИЧКИ СА НА ОПАШКАТА
20:24 26.09.2026
47 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #42 от "?????":И аз не вярвах че втори път ще се хванат на една и съща въдица но се случи Бай Ганьо е казал най вярното нещо за немците АКЪЛЪТ ИМ НЕ СТИГА ЕДИН ПИРОН В СТЕНАТА ДА ЗАБИЯТ Човекът нямало къде да си закачи дисагите
20:25 26.09.2026
48 Уондърфул осъжда, също както
"По време на срещата Вадефул е осъдил "постоянната и все по-целенасочена агресия на Русия срещу украински цивилни"."
(Представител от германската делегация)
20:26 26.09.2026
49 сноу
До коментар #39 от "Костадин Костадинов":А ни знаеш ли кой костадин си ..тоя от чимширово послидното къща, или мало шебеково центъра..
Коментиран от #53, #55, #75
20:27 26.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Соломон
20:29 26.09.2026
52 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #41 от "Костадин Костадинов":По договорът от Потсдам Германия не трябва да има АРМИЯ ФЛОТ ВВС ДА ПРОИЗВЕЖДА И ТЪРГУВА С ОРЪЖИЕ И ДА УЧАСТВА В ЗАДГРАНИЧНИ ВОЕННИ АКЦИИ В моите книги това пише във Вашите какво пише изобщо не ме интересува
Коментиран от #57
20:29 26.09.2026
53 Костадин Костадинов
До коментар #49 от "сноу":Знайш ли колку гудини прудължаа тридневната война нъ Русия срешту Украйна?
Знайш ли што Путин обива руснаци?
От село Ракиево съм е логично живея в ракиджийницътъ. Ти от дека си уа?
20:31 26.09.2026
54 Бай Ганьо
Коментиран от #63
20:32 26.09.2026
55 Костадин Костадинов
До коментар #49 от "сноу":Знайш ли колку гудини прудължаа тридневната война нъ Русия срешту Украйна?
Знайш ли што Путин обива руснаци?
20:32 26.09.2026
56 Евродебил
Volkswagen, Porsche, Bayer, BASF, Varta , Siemens както и много други могат да потвърдят това. Шолц и Мерц също! Всички те приключват безславно историята си .
Продължавайте в същия дух !!
ФРГ умря , да живее ГДР!!!
20:32 26.09.2026
57 Костадин Костадинов
До коментар #52 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":По време на комунизма всички трябваше да бъдем равни това също го пише в книгите- в моите -не знам какво пише в твоите. Айде да вземеш да мислиш малко
Коментиран от #79
20:33 26.09.2026
58 Галина Събева
20:34 26.09.2026
59 Алеко
До коментар #50 от "Бай Ганьо":Булгар, Булгар....
20:34 26.09.2026
60 az СВО Победа 81
Натам отиват работите....
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #61, #65, #74
20:34 26.09.2026
61 Ай майкуууу
До коментар #60 от "az СВО Победа 81":😂😂😂😂😂
20:38 26.09.2026
62 Пепи Волгата
20:39 26.09.2026
63 Отец Дионисий
До коментар #54 от "Бай Ганьо":Пич не си оригинален ,а лъха долнопробен проzzzташки интелект на селски тарикат от писанията ти .Бъди честен със себе си ,върти М.Нетттии на ниски цени на мераклии и се наслаждавай на честно с труд изкараните пари .Ще бъдеш благословен ,ако се отречеш от Лукавия !!!
Коментиран от #64, #66
20:40 26.09.2026
64 Бай Ганьо
До коментар #63 от "Отец Дионисий":За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!
Коментиран от #81
20:41 26.09.2026
65 Колко скоро?
До коментар #60 от "az СВО Победа 81":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
20:42 26.09.2026
66 Костадин Костадинов
До коментар #63 от "Отец Дионисий":Русия баталяса то е ясно и Путин губи подкрепа. Благодаря на диктатурата и контрола на населението в съответно той си още на власт
Коментиран от #72
20:43 26.09.2026
67 Костадин Костадинов
Някой знай ли што Путин обива руснаци?
Коментиран от #76
20:44 26.09.2026
68 Все тая
20:47 26.09.2026
69 Щом среща е била по искане
20:48 26.09.2026
70 az СВО Победа 81
Германската промишленост беше изградена благодарение на евтиния съветски/руски енергиен ресурс. Без него не е конкурентноспособна и губи пазара. Това се случва в момента....
Лампите се гасят, кепенците се затварят, Германия потъва....
Вседствие на упорството на официален Берлин дори е много вероятно да се появят две Германии както в периода 1945г.-1989г.
Коментиран от #86
20:49 26.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Гресиран козяк
До коментар #66 от "Костадин Костадинов":От далече си личи проzzzташкия ти интелект на продажна ку..ваа .въпреки че се имаш за голям играч и тарикат,ръгай яко палеца ☝️в диррр,никка докато дойдат по добри времена 👈.Ааа може и да не дойдаттт .....
Коментиран от #77
20:50 26.09.2026
73 Костадин Костадинов
20:51 26.09.2026
74 Няма картоф
До коментар #60 от "az СВО Победа 81":и Беларус не им дава, торове също, риба също и фуражи няма ...
20:52 26.09.2026
75 ?????
До коментар #49 от "сноу":Уф.
Има старо правило - не храни трола, т.е. не го коментирай.
Колкото повече го коментираш толкова повече стотинки(евроцентове) му капят на сметката от Мирчев и сие.
Коментиран от #80
20:53 26.09.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Костадин Костадинов
До коментар #72 от "Гресиран козяк":Ти знаш ли колку гудини прудължаа тридневната война нъ Русия срешту Украйна и
што Путин обива руснаци?
20:54 26.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #57 от "Костадин Костадинов":И да мислим и да не мислим вече няма никакво значение Русия пренасочи ресурсите към Китай и Индия Европа си отиде безславно Демокрацията взе своите жертви и е късно за всичко До Нова година горивата могат да стигнат четворка с кърмчия Немският локомотив вървеше с руска нафта върху релси от руско желязо и траверси от руска сосна Сега ще видим ОТ КЪДЕ СА КУМЕ ГРЕДИТЕ
Коментиран от #83
20:56 26.09.2026
80 Костадин Костадинов
До коментар #75 от "?????":Любимата ми комбинация 🤣🤣🤣🤣!
Двама прозта си мислят, чи моаът да бъда по-силни идин умян. Ама чи сти жалки.
20:57 26.09.2026
81 Гай Баньо
До коментар #64 от "Бай Ганьо":Най важното е ,че нашите козяци ,особено хаскоските кауньи пак се нанизаха на дебеуиа на сухо 😂😂😂👈.
20:57 26.09.2026
82 опасния път на ескалация НЕ е
Коментиран от #85
20:58 26.09.2026
83 Костадинов Костадинов
До коментар #79 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Моето момче, не бъркай желанието с реалността
20:58 26.09.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Костадин Костадинов
До коментар #82 от "опасния път на ескалация НЕ е":И БКП -то винаги е печела изборите ... Надявам се посредствения ти нтелект да разбера за какво става въпрос
20:59 26.09.2026
86 Ицо
До коментар #70 от "az СВО Победа 81":Неска ръган ли си в чофката?
21:00 26.09.2026
87 Костадин Костадинов
До коментар #84 от "Ивайло Мирчев -ДБ":Виж сега моето момче аз обичам да бъда обиждан.Това което правиш е пълна пародия в този смисъл. Искам да ме псуууваш
21:00 26.09.2026
88 Ивайло Мирчев -ДБ
До коментар #78 от "Костадин Костадинов":Асене ,г-н Василев не виждате ли ,че се излагате в публичното пространство ?
21:01 26.09.2026