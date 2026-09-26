За първи път след руската инвазия германският външен министър се срещна с Лавров

Германският външен министър Йохан Вадефул се срещна с руския си колега Сергей Лавров днес в Ню Йорк, предаде ДПА, съобщи БТА.

Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН, като това бе първата им двустранна среща от години насам.

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Германската страна е поискала срещата, заяви говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Това са първите разговори на такова равнище от началото на войната срещу Украйна през 2022 г. Въпреки че оттогава представители на германското и руското правителство са присъствали заедно на различни международни форуми, преки разговори между външните министри не е имало.

Лавров е обсъдил с Вадефул ситуацията около Украйна, както двустранните отношения, съобщи руското Външно министерство, цитирано от ТАСС. Разговорите при закрити врата продължиха малко повече от 20 минути. За последно Лавров се срещна с германския външен министър през януари 2022 г., като по това време поста заемаше Аналена Бербок, отбелязва агенцията.

Срещата се проведе на фона на силно напрежение след обвиненията от страна на Германия, че в началото на август Москва е изпратила дрон, натоварен с експлозиви, към летището в Лайпциг, предаде Франс прес. Според представители от германската делегация Вадефул е призовал Москва "да се откаже от опасния път на ескалация по отношение на Германия, Европа и НАТО". По време на срещата Вадефул е осъдил "постоянната и все по-целенасочена агресия на Русия срещу украински цивилни".