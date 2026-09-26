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За първи път след руската инвазия германският външен министър се срещна с Лавров
  Тема: Украйна

За първи път след руската инвазия германският външен министър се срещна с Лавров

26 Септември, 2026 19:40 1 805 88

  • оон-
  • йохан вадефул-
  • германия-
  • русия-
  • сергей лавров-
  • украйна

Германската страна е поискала срещата в кулоарите на Общото събрание на ООН, заяви Мария Захарова

За първи път след руската инвазия германският външен министър се срещна с Лавров - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул се срещна с руския си колега Сергей Лавров днес в Ню Йорк, предаде ДПА, съобщи БТА.

Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН, като това бе първата им двустранна среща от години насам.

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Германската страна е поискала срещата, заяви говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Това са първите разговори на такова равнище от началото на войната срещу Украйна през 2022 г. Въпреки че оттогава представители на германското и руското правителство са присъствали заедно на различни международни форуми, преки разговори между външните министри не е имало.

Лавров е обсъдил с Вадефул ситуацията около Украйна, както двустранните отношения, съобщи руското Външно министерство, цитирано от ТАСС. Разговорите при закрити врата продължиха малко повече от 20 минути. За последно Лавров се срещна с германския външен министър през януари 2022 г., като по това време поста заемаше Аналена Бербок, отбелязва агенцията.

Срещата се проведе на фона на силно напрежение след обвиненията от страна на Германия, че в началото на август Москва е изпратила дрон, натоварен с експлозиви, към летището в Лайпциг, предаде Франс прес. Според представители от германската делегация Вадефул е призовал Москва "да се откаже от опасния път на ескалация по отношение на Германия, Европа и НАТО". По време на срещата Вадефул е осъдил "постоянната и все по-целенасочена агресия на Русия срещу украински цивилни".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно

    54 5 Отговор
    Когато проблемите не се обсъждат, се решават с война. Време е и германците да го осъзнаят.

    Коментиран от #2, #13

    19:43 26.09.2026

  • 2 Мда

    10 65 Отговор

    До коментар #1 от "Ясно":

    1,5 милиона ватенки ги осъзнаха.Станаха по-добри.При Кобзон.

    Коментиран от #7, #9

    19:45 26.09.2026

  • 3 Да живее Русия , най великата страна

    28 6 Отговор
    Само докато си намерят местата са минали 15 минути от 20- те

    Коментиран от #36, #50

    19:48 26.09.2026

  • 4 Бай той Толстой

    45 6 Отговор
    Ще плаче за руска газ.Ясно е!

    Коментиран от #12

    19:49 26.09.2026

  • 5 ОТНОВО ДОЙДЕ ВРЕМЕТО

    44 6 Отговор
    Германците да се преклонят!

    Коментиран от #14

    19:49 26.09.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    44 5 Отговор
    Не знам какво точно е подписвал и продавал Горбачов но тези договори подлежат на ревизия Все ми се струва че има някоя клауза при която Германия може пак да стане на две части Много започнаха да се отвиват германците и е време някой да ги завие да не настинат

    Коментиран от #17, #19

    19:49 26.09.2026

  • 7 Бай той Толстой

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    Ще дойде и редът на твоето семейство!

    Коментиран от #34

    19:49 26.09.2026

  • 8 Иди Йотова

    0 2 Отговор
    Аз от толкова време искам да преговарям! Почему товариш Лавров встретилься с германцев?

    19:52 26.09.2026

  • 9 що?

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    Ти по различен ли си?
    Всички ще отидем там.
    Важното е, че хората защитават страната и семействата си.
    Това е тяхно решение..
    Твоето е - безполезно драскане на коментари..

    19:52 26.09.2026

  • 10 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ

    28 4 Отговор
    За вредите и страданията причинени на руския народ.

    Коментиран от #15, #31

    19:52 26.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лавров е казал

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бай той Толстой":

    плащай и ще видим..

    19:53 26.09.2026

  • 13 Европеец

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ясно":

    Не знам, аз ако бях на мястото на Сергей лавров въобще нямаше да се срещам с тия ПетрохУанци.... Лавров да им е напомнил договорите за Обединение на Германия и да ги е предупредил ,че си играят с огъня...

    19:53 26.09.2026

  • 14 Костадин Костадинов

    3 29 Отговор

    До коментар #5 от "ОТНОВО ДОЙДЕ ВРЕМЕТО":

    Добре че бяха САЩ да ва спасява от Германия

    19:53 26.09.2026

  • 15 Костадин Костадинов

    2 21 Отговор

    До коментар #10 от "СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ":

    Путин убива руснаците еври дей

    19:54 26.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Най бедната и проскубана част на Германия се падна на Сталин Точно САКСИТЕ най дивото племе Вече писах какво трябваше да направи Сталин но вече е късно Дано скоро Тръмп Си и Путин си поделят Света щото иначе лошо

    19:55 26.09.2026

  • 18 Значи

    17 4 Отговор
    започват да клякат !

    Коментиран от #22

    19:55 26.09.2026

  • 19 Европеец

    10 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Прав си..... Но и аз не знам какво е подписвал преди години най-мразения човек в Русия и в другите бивши съветски републики....

    Коментиран от #30

    19:55 26.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Костадин Костадинов

    5 15 Отговор
    Колко години вече Русия побеждава Украйна в три дневната война

    19:55 26.09.2026

  • 22 Костадин Костадинов

    3 11 Отговор

    До коментар #18 от "Значи":

    Това вече го слушаме в продължение на пет години

    19:56 26.09.2026

  • 23 Костадин Костадинов

    4 18 Отговор
    Някой знае ли е колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна?
    Някой знае ли защо Путин отива руснаци?

    Коментиран от #26

    19:57 26.09.2026

  • 24 Велзевул

    17 3 Отговор
    Го е хванало шубето да не се развее руското знаме над Райхстага.

    19:57 26.09.2026

  • 25 Укротрол с кенсър

    4 5 Отговор
    Аз съм укротрол русофоб и имам злокачествен рак в напреднал стадий. Но важното е на Путин да му е зле.

    19:57 26.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ФАЛИТА НА 20 000 ФИРМИ

    14 2 Отговор
    Говори по-силно от думите на Зеленски и Урсула.

    20:00 26.09.2026

  • 28 ГДР

    6 3 Отговор
    Направи Баркас , ИФА ,Вартбург ,Трабант ,Симсон ЕмЗе 251 🤙,и ..легендарния Робур ,а ФРГ кво направи ,а ?

    Коментиран от #37

    20:01 26.09.2026

  • 29 Голем смех

    3 18 Отговор
    Захарова се фали че на главният кон
    на магучая му обърнали 30 секунди внимание в коридора.

    Коментиран от #32

    20:02 26.09.2026

  • 30 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 3 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Някога Испания е била ИМПЕРИЯТА НА НЕЗАЛЯЗВАЩОТО СЛЪНЦЕ Армадата губи битката и вижте ги сега Ужас със картофи Същото ще стане със Англия и Франция след капитулацията Щатите няма да допуснат ингелизите да командват Дължат много на Русия

    20:02 26.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 6 Отговор

    До коментар #29 от "Голем смех":

    Всъщност главния кон на магучая е обърнал внимание на немското магаре, то си пише, немецо е молил за среща.

    20:06 26.09.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    А къде остана "изолацията"???
    🤣

    Коментиран от #38

    20:07 26.09.2026

  • 34 Ти ще

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай той Толстой":

    Го превариш барабар с твоето

    20:08 26.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Щом казваш

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да живее Русия , най великата страна":

    сигурно си прсъствал, във фантазиите си..

    20:11 26.09.2026

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "ГДР":

    СССР СПАЗИ ДОГОВОРА ЗА ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА ГЕРМАНИЯ ПОДПИСАН В Потсдам Щатите го нарушиха От лакомия и злоба Дадоха пари на едрия бизнес във Френската Английската и Американската зони И те така те

    Коментиран от #41

    20:11 26.09.2026

  • 38 В блатото наречено русия

    1 6 Отговор

    До коментар #33 от "az СВО Победа 81":

    Къде да е?

    20:11 26.09.2026

  • 39 Костадин Костадинов

    1 9 Отговор
    Някой знай ли колку гудини прудължаа тридневната война нъ Русия срешту Украйна?
    Някой знай ли што Путин обива руснаци?

    Коментиран от #49

    20:13 26.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Костадин Костадинов

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Личи си чи не читеш книги

    Коментиран от #52

    20:13 26.09.2026

  • 42 ?????

    9 1 Отговор
    Швабите сами си вкараха автогол като се скараха с Русия.
    Американците ги преметнаха много хитро.
    Сега вече не са мотора на Европа, а се чудят как да се спасят от китайските автомобили.
    Да не говорим че са забранили даже да се внасят в Германия модели фолвета произведени в заводите им в Китай щото там себестойността им е по-ниска и не могат да си продадат произведеното в Немачко.
    За затваряне на заводи и съкращаване на работници можете и сами да си прочетете.
    Но квото било било, вече няма да го бъде.
    А колко беше просто - не се опитвайте да повтаряте стогодишния ви цикъл и да искате пак да смачкате Русия.
    Търгувайте си с тях на достатъчно комфортни за вас условия , но както се казва г"з глава затрива.

    Коментиран от #44, #47

    20:18 26.09.2026

  • 43 Аа майкуууу

    1 2 Отговор
    Заявила Захарова цитирана от ТАСС.
    😂😂😂😂😂

    20:19 26.09.2026

  • 44 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "?????":

    Проблемите ф Европа почнакхъ преди тридневната война на Русия срещу Украйна, които причини и да започна да ти обяснявам няма да ги разбереш

    20:23 26.09.2026

  • 45 сноу

    5 0 Отговор
    След обединението на Германия има негласно правило което М.Татчър прокара е германския външен министър да бъде резидент на МИ за да се съгласи ..иначе тя не беше съгласна и дори спомена ,че харсва Германия, но когато са две..

    20:23 26.09.2026

  • 46 ВСИЧКИ СА НА ОПАШКАТА

    3 1 Отговор
    Да му целуват на Путин........................... ръка.

    20:24 26.09.2026

  • 47 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "?????":

    И аз не вярвах че втори път ще се хванат на една и съща въдица но се случи Бай Ганьо е казал най вярното нещо за немците АКЪЛЪТ ИМ НЕ СТИГА ЕДИН ПИРОН В СТЕНАТА ДА ЗАБИЯТ Човекът нямало къде да си закачи дисагите

    20:25 26.09.2026

  • 48 Уондърфул осъжда, също както

    2 3 Отговор
    осъжда и "руския терор над цивилни" в Буча:)

    "По време на срещата Вадефул е осъдил "постоянната и все по-целенасочена агресия на Русия срещу украински цивилни"."

    (Представител от германската делегация)

    20:26 26.09.2026

  • 49 сноу

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Костадин Костадинов":

    А ни знаеш ли кой костадин си ..тоя от чимширово послидното къща, или мало шебеково центъра..

    Коментиран от #53, #55, #75

    20:27 26.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Соломон

    2 2 Отговор
    Германия отново на колене пред Русия!

    20:29 26.09.2026

  • 52 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Костадин Костадинов":

    По договорът от Потсдам Германия не трябва да има АРМИЯ ФЛОТ ВВС ДА ПРОИЗВЕЖДА И ТЪРГУВА С ОРЪЖИЕ И ДА УЧАСТВА В ЗАДГРАНИЧНИ ВОЕННИ АКЦИИ В моите книги това пише във Вашите какво пише изобщо не ме интересува

    Коментиран от #57

    20:29 26.09.2026

  • 53 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "сноу":

    Знайш ли колку гудини прудължаа тридневната война нъ Русия срешту Украйна?
    Знайш ли што Путин обива руснаци?
    От село Ракиево съм е логично живея в ракиджийницътъ. Ти от дека си уа?

    20:31 26.09.2026

  • 54 Бай Ганьо

    2 3 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци

    Коментиран от #63

    20:32 26.09.2026

  • 55 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "сноу":

    Знайш ли колку гудини прудължаа тридневната война нъ Русия срешту Украйна?
    Знайш ли што Путин обива руснаци?

    20:32 26.09.2026

  • 56 Евродебил

    4 2 Отговор
    Абе видя се, че санкциите работят.
    Volkswagen, Porsche, Bayer, BASF, Varta , Siemens както и много други могат да потвърдят това. Шолц и Мерц също! Всички те приключват безславно историята си .
    Продължавайте в същия дух !!
    ФРГ умря , да живее ГДР!!!

    20:32 26.09.2026

  • 57 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    По време на комунизма всички трябваше да бъдем равни това също го пише в книгите- в моите -не знам какво пише в твоите. Айде да вземеш да мислиш малко

    Коментиран от #79

    20:33 26.09.2026

  • 58 Галина Събева

    1 2 Отговор
    И кво ся германският външен министър Велзевул е уаппау дрр.Тиа Хоооо...й на Лавров докато ,тойму свърши в уссс.татта ? .Интересссннооо, Уотсън!!!

    20:34 26.09.2026

  • 59 Алеко

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Бай Ганьо":

    Булгар, Булгар....

    20:34 26.09.2026

  • 60 az СВО Победа 81

    3 2 Отговор
    Скоро в Германия ще ядат камъни, ще се топлят с камъни, ще изнасят камъни....

    Натам отиват работите....

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #61, #65, #74

    20:34 26.09.2026

  • 61 Ай майкуууу

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "az СВО Победа 81":

    😂😂😂😂😂

    20:38 26.09.2026

  • 62 Пепи Волгата

    2 1 Отговор
    Изобщо не ми пука, защото аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред,ако пък влезна в президентството,отивам на милион и половина!

    20:39 26.09.2026

  • 63 Отец Дионисий

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Бай Ганьо":

    Пич не си оригинален ,а лъха долнопробен проzzzташки интелект на селски тарикат от писанията ти .Бъди честен със себе си ,върти М.Нетттии на ниски цени на мераклии и се наслаждавай на честно с труд изкараните пари .Ще бъдеш благословен ,ако се отречеш от Лукавия !!!

    Коментиран от #64, #66

    20:40 26.09.2026

  • 64 Бай Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Отец Дионисий":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #81

    20:41 26.09.2026

  • 65 Колко скоро?

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "az СВО Победа 81":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    20:42 26.09.2026

  • 66 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Отец Дионисий":

    Русия баталяса то е ясно и Путин губи подкрепа. Благодаря на диктатурата и контрола на населението в съответно той си още на власт

    Коментиран от #72

    20:43 26.09.2026

  • 67 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор
    Някой знай ли колку гудини прудължаа тридневната война нъ Русия срешту Украйна?
    Някой знай ли што Путин обива руснаци?

    Коментиран от #76

    20:44 26.09.2026

  • 68 Все тая

    1 1 Отговор
    Щом среща е била по искане на германската страна, при закрити врата и е продължила само 20 минути значи нищо от това което Германия е поискала няма да се случи. ....

    20:47 26.09.2026

  • 69 Щом среща е била по искане

    3 0 Отговор
    на германската страна, при закрити врата и е продължила само 20 минути значи нищо от това което Германия е поискала няма да се случи. Стандартна ситуация !

    20:48 26.09.2026

  • 70 az СВО Победа 81

    4 1 Отговор
    Просто като фасул!

    Германската промишленост беше изградена благодарение на евтиния съветски/руски енергиен ресурс. Без него не е конкурентноспособна и губи пазара. Това се случва в момента....

    Лампите се гасят, кепенците се затварят, Германия потъва....
    Вседствие на упорството на официален Берлин дори е много вероятно да се появят две Германии както в периода 1945г.-1989г.

    Коментиран от #86

    20:49 26.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Гресиран козяк

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Костадин Костадинов":

    От далече си личи проzzzташкия ти интелект на продажна ку..ваа .въпреки че се имаш за голям играч и тарикат,ръгай яко палеца ☝️в диррр,никка докато дойдат по добри времена 👈.Ааа може и да не дойдаттт .....

    Коментиран от #77

    20:50 26.09.2026

  • 73 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор
    Слава на Русия ! Русия е Сила и Мощ !

    20:51 26.09.2026

  • 74 Няма картоф

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "az СВО Победа 81":

    и Беларус не им дава, торове също, риба също и фуражи няма ...

    20:52 26.09.2026

  • 75 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "сноу":

    Уф.
    Има старо правило - не храни трола, т.е. не го коментирай.
    Колкото повече го коментираш толкова повече стотинки(евроцентове) му капят на сметката от Мирчев и сие.

    Коментиран от #80

    20:53 26.09.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Гресиран козяк":

    Ти знаш ли колку гудини прудължаа тридневната война нъ Русия срешту Украйна и
    што Путин обива руснаци?

    20:54 26.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Костадин Костадинов":

    И да мислим и да не мислим вече няма никакво значение Русия пренасочи ресурсите към Китай и Индия Европа си отиде безславно Демокрацията взе своите жертви и е късно за всичко До Нова година горивата могат да стигнат четворка с кърмчия Немският локомотив вървеше с руска нафта върху релси от руско желязо и траверси от руска сосна Сега ще видим ОТ КЪДЕ СА КУМЕ ГРЕДИТЕ

    Коментиран от #83

    20:56 26.09.2026

  • 80 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "?????":

    Любимата ми комбинация 🤣🤣🤣🤣!
    Двама прозта си мислят, чи моаът да бъда по-силни идин умян. Ама чи сти жалки.

    20:57 26.09.2026

  • 81 Гай Баньо

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Бай Ганьо":

    Най важното е ,че нашите козяци ,особено хаскоските кауньи пак се нанизаха на дебеуиа на сухо 😂😂😂👈.

    20:57 26.09.2026

  • 82 опасния път на ескалация НЕ е

    1 1 Отговор
    по отношение на Германия а резултат на малоумните политики на Германия ! И това правителство е ту-туууу...Германският външен министър Йохан Вадефул също е ту-тууу а Путин отново спечели избори нали ?

    Коментиран от #85

    20:58 26.09.2026

  • 83 Костадинов Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Моето момче, не бъркай желанието с реалността

    20:58 26.09.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "опасния път на ескалация НЕ е":

    И БКП -то винаги е печела изборите ... Надявам се посредствения ти нтелект да разбера за какво става въпрос

    20:59 26.09.2026

  • 86 Ицо

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "az СВО Победа 81":

    Неска ръган ли си в чофката?

    21:00 26.09.2026

  • 87 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Ивайло Мирчев -ДБ":

    Виж сега моето момче аз обичам да бъда обиждан.Това което правиш е пълна пародия в този смисъл. Искам да ме псуууваш

    21:00 26.09.2026

  • 88 Ивайло Мирчев -ДБ

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Костадин Костадинов":

    Асене ,г-н Василев не виждате ли ,че се излагате в публичното пространство ?

    21:01 26.09.2026