Лавров: Украйна проваля преговорите, Европа подготвя война

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украйна и се опитва да провали преговорите, подкрепяни от администрацията на Доналд Тръмп. Той отправи обвинението в реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
„Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп“, заяви Лавров.
Руският министър каза още, че Москва ще постигне военните си цели в Украйна „независимо от обстоятелствата“. По думите му заплахата за сигурността на Русия ще бъде елиминирана, а мирният живот ще се възстанови.
Русия няма да прави пауза заради преговори с Киев
Една от най-категоричните позиции на Лавров е свързана с възможността за прекратяване на огъня по време на преговори.
Руският министър заяви, че Москва няма да прави пауза в бойните действия за периода на евентуални преговори с Украйна. Според него европейските държави настояват именно за подобна пауза, която според руската страна би дала възможност на Киев да възстанови военните си ресурси.
Лавров представи руската позиция като необходимост от постигане на устойчиво уреждане, а не временно прекратяване на бойните действия.
Украйна и границите от 2022 г.
Лавров заяви още, че според него за Украйна би било политически недалновидно да разчита на връщане към границите от 2022 г.
Това е част от по-широката позиция на Москва относно териториалното уреждане на конфликта. Русия не приема като изходна точка единствено възстановяването на украинските граници от преди пълномащабната война.
Москва е готова да се върне към Анкоридж
По отношение на американско-руските отношения Лавров заяви, че Русия е готова да се върне към договореностите, обсъждани на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Анкоридж.
Той обвърза продължаването на конфликта с последващото отдалечаване на САЩ и европейските държави от тези договорености.
Още по-рано през септември Лавров заяви, че ако Вашингтон не се е отдалечил от постигнатото в Анкоридж, според него конфликтът в Украйна вече е можело да бъде приключил.
В същото време Лавров заяви, че Доналд Тръмп според него е искрено заинтересован от прекратяването на конфликта.
„В Европа има хора, които подготвят война срещу Русия“
Сред най-острите му изказвания е твърдението, че в Европа има представители, които според него „подготвят война“ срещу Русия.
Лавров също така заяви, че европейската дипломация според него се е превърнала в опити за влияние върху Вашингтон с цел продължаване на курса, започнат при предишната американска администрация.
Това са оценки на руския външен министър и не представляват установен факт за намеренията на европейските правителства.
Москва предупреждава за евентуални действия срещу руски въздушни цели
Лавров коментира и ситуацията около дроновете и последните спорове за въздушното пространство на европейски държави.
Той заяви, че Русия не насочва свои ракети или безпилотни апарати към държави от ЕС или НАТО.
По повод евентуални опити отвън да бъдат сваляни обекти в руското въздушно пространство Лавров отправи предупреждение, че извършителите „сериозно ще съжаляват“.
Руският министър също отхвърли като недостатъчно обосновани твърденията, свързани с паднали отломки от дронове на територията на Полша, като заяви, че обсъжданите безпилотници не са имали достатъчна далечина, за да достигнат от руската граница до Полша.
Лавров: Украйна може да подготвя провокации
Руският външен министър заяви още, че Москва е информирана за опити на Киев да организира провокации.
По думите му, ако подобни планове бъдат реализирани, украинската страна „сериозно ще съжалява“.
Лавров не представи публично в тези изявления конкретни доказателства за подготвяна провокация, поради което твърдението остава позиция на руската страна.
Лавров: Украински специалисти обучават групировки в Мали
В друга част от изявленията си руският външен министър заяви, че украински специалисти обучават въоръжени групировки в Мали и им доставят безпилотни летателни апарати.
Това е твърдение на Лавров, разпространено от ТАСС. В публикациите, които прегледах, не е посочено независимо потвърждение на това твърдение.
Москва предлага съдействие за Ормузкия проток
В речта си Лавров заяви, че Русия е готова да съдейства за стабилизирането на обстановката в Ормузкия проток. По-рано Доналд Тръмп отхвърли иранско предложение за повторно отваряне на ключовия морски път в рамките на седем дни.
„Нужно е доверие в отношенията между държавите от Персийския залив, арабските страни и Иран. Необходима ни е стабилна регионална архитектура“, каза руският външен министър.
Руският външен министър заяви, че Москва е изпратила писмо до генералния секретар на ООН, в което оспорва юридическата валидност и изпълнението на решението за възстановяване на санкциите на Съвета за сигурност срещу Иран.
Лавров определи опита на Великобритания, Франция и Германия да върнат старите санкции като юридически несъстоятелен.
Тук също става дума за руската правна и дипломатическа позиция по въпроса.
Лавров е заявил и че заплахата от нови удари срещу Иран според информация, която руската страна получава, остава актуална.
Близкият изток остава „изключително взривоопасен“
В оценката си за ситуацията в Близкия изток Лавров определи обстановката като изключително опасна.
Според него конфликтите в региона вече са достигнали момент, в който рисковете от по-нататъшна ескалация са значителни.
Москва настоява за дипломатическо решение на иранската криза.
Русия и новият договор за ядрените оръжия
Лавров коментира и предложението на Владимир Путин, свързано с Договора за съкращаване на стратегическите настъпателни въоръжения – ДСНВ.
По думите му Москва очаква реакцията на американската страна, след като приключи натоварената седмица на високо равнище в ООН.
Лавров заяви, че руската страна очаква Вашингтон да даде оценка на инициативата на Путин.
Критики към Германия и Япония
Лавров се срещна с германския си колега Йохан Вадефул, но в речта си отправи остри критики към Берлин. Той заяви, че реформата на Съвета за сигурност на ООН не може да включва допълнителни места за западни държави, по-специално за Германия и Япония.
Според руския външен министър двете страни са поели по пътя на милитаризма. Изказването беше направено на фона на споровете за евентуално разширяване на състава на Съвета за сигурност.
Призив към САЩ за промяна на политиката към Куба
Лавров призова САЩ да вдигнат блокадата над Куба, да отменят ограниченията върху търговията и да извадят острова от списъка на държавите, подкрепящи тероризма.
Според подадената информация американският натиск е ограничил доставките на петрол за Куба и е предизвикал сериозни прекъсвания на електрозахранването.
Източници: ТАСС, МВнР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И Киев е Руски
Коментиран от #20, #25, #27, #51
21:47 26.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бялджип
Коментиран от #28
21:48 26.09.2026
5 Граф Сен Жермен
"... арабите ни пречеха да влезем в Ерусалим! Избихме ги! Евреите поискаха Ерусалим! Избихме ги! Пак дойдоха арабите да ни вземат Ерусалим! Избихме ги..."
Сега, някаква Европа била пречела, и искала от Русия!?
Дали да не изпратя на негово величество Путин записките на пра пра...... дядо, ако е объркан?!
Коментиран от #71
21:49 26.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДрайвингПлежър
21:50 26.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Оффф
21:53 26.09.2026
11 И Киев е Руски
Коментиран от #19
21:53 26.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ха,ха
21:54 26.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Люк
21:56 26.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тов. ЧЛЕНИН
21:56 26.09.2026
19 Удри русораста с лопатЕто
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Заболеваемост от СПИН в руската армия след 2022 година се е увеличила с 2000%.
Това е от планът Киев за три дня.
Коментиран от #29
21:58 26.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Защо Русия се управлява от идиоти?!
Коментиран от #72
21:59 26.09.2026
22 Да бе, да
21:59 26.09.2026
23 Боби Баламата
Коментиран от #26
22:00 26.09.2026
24 Хм...
Коментиран от #33, #58
22:01 26.09.2026
25 Ахъм
До коментар #2 от "И Киев е Руски":Единственото обстоятелство и условие за приключване на войната е ваш вова да се спомине и да застане до ленин. Само тогава ще има мир.
22:04 26.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 История
До коментар #2 от "И Киев е Руски":И кога са създадени тези..."руски"?
Ха-ха-ха
Документи, артефакти?
22:05 26.09.2026
28 Без майтап
До коментар #4 от "Бялджип":Православието е руско, славянството е руско, земите населявани от славяни са подчинени на Путин. Голямото си е голямо. Лавров забравя че Русия е от женски род и голямото не е толкова важно. Дипломат!!!????....
Коментиран от #31, #34
22:07 26.09.2026
29 Млати Козяка с Винкело
До коментар #19 от "Удри русораста с лопатЕто":Докато омекне и спре да пърха и после се обади на Елит Пунчеви да те оттърват и кремират тайно лешша.
Коментиран от #32
22:07 26.09.2026
30 Водка Путинка
Коментиран от #39
22:08 26.09.2026
31 Костадин Костадинов
До коментар #28 от "Без майтап":И што Путин убива руснаците
22:10 26.09.2026
32 Костадин Костадинов
До коментар #29 от "Млати Козяка с Винкело":Вечи 5 гудини Русия побеждава Украйна
22:11 26.09.2026
33 Хм.....
До коментар #24 от "Хм...":Погледни се в огледалото! Там ще видиш много незначително същество, което не може да дава акъл дори и на жена си, камо ли на Русия!
Коментиран от #35
22:11 26.09.2026
34 Костадин Костадинов
До коментар #28 от "Без майтап":Ама ти и книги не си чела ма
22:12 26.09.2026
35 Костадин Костадинов
До коментар #33 от "Хм.....":Защо Путин убива руснаци
22:12 26.09.2026
36 Румен Решетников
Финландия, Литва, Латвия, Румъния, България, Германия...
Коментиран от #59
22:13 26.09.2026
37 Костадин Костадинов
Някой знае ли защо Путин убива руснаците?
22:13 26.09.2026
38 Костадин Костадинов
Коментиран от #69
22:15 26.09.2026
39 Нц.....
До коментар #30 от "Водка Путинка":Казаха, че само вмайкатиса влезли!
22:15 26.09.2026
40 Костадин Костадинов
22:16 26.09.2026
41 Люк
Коментиран от #43
22:17 26.09.2026
42 койдазнай
22:23 26.09.2026
43 Европеец
До коментар #41 от "Люк":Статията прочетох.... Прочетох и глупавите коментари..... Явно антируските тролове са се активизирали и напълниха форума с невероятни простотии... Не си струва да коментирам повече....
Коментиран от #48
22:25 26.09.2026
44 гоосе
Коментиран от #47
22:29 26.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Жълтопаветник
Коментиран от #49
22:31 26.09.2026
47 Костадин Костадинов
До коментар #44 от "гоосе":Да не збравями чи Русия е една от причините за ВСВ
Коментиран от #50
22:33 26.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Костадин Костадинов
До коментар #46 от "Жълтопаветник":Тука съм съгласен -не трябва да се помага на хора в нужда
22:36 26.09.2026
50 Паветник!
До коментар #47 от "Костадин Костадинов":Я да обясниш точно как, илитерате паветен!?
Коментиран от #56, #64
22:37 26.09.2026
51 Том
До коментар #2 от "И Киев е Руски":И маноя и ялово са руски смешник
22:38 26.09.2026
52 И най- красивото в пресконференцията
Коментиран от #67
22:38 26.09.2026
53 Име
Коментиран от #55
22:38 26.09.2026
54 Жълтопаветник
22:38 26.09.2026
55 Костадин Костадинов
До коментар #53 от "Име":Лека нощ обичам те
22:39 26.09.2026
56 Костадин Костадинов
До коментар #50 от "Паветник!":Не мога да ти отговоря защо ти си неук- може би семейната ти среда... предполагам...
Коментиран от #63
22:40 26.09.2026
57 az СВО Победа 81
"Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима" на немски език.
Източници съобщават, че на тази среща германците са се чувствали страшно притеснени, а немският външен министър се е стремял през цялото време да крие заглавието върху кориците на папката на доклада от журналистите.... 🤣
22:40 26.09.2026
58 Атина Палада
До коментар #24 от "Хм...":Колко си само не.грамотен..:))) Русия се простира на по голяма територия в Европа от всички останали в Европа страни взети заедно !
Коментиран от #65, #66
22:40 26.09.2026
59 Без майтап
До коментар #36 от "Румен Решетников":И всеки който мисли различно, и всеки който не се потдава на пропагандата независимо от назиолноста.
22:41 26.09.2026
60 Ганев ,по повод Мали
Снимката е публикувана от бившия ръководител на украинското разузнаване Кирило Буданов , който е поздравил неназования генерал за рождения му ден.
Този човек е появявал преди това на множество снимки от 2024 г., публикувани от украина. Сега стана ясно какви звания са имали разузнавачите ,които е пращала украина там.
Като се има предвид, че украинските източници публикуват един и същ фотосет на части вече трета година, има основателно подозрение, че пътуването е било ограничено само до едно.
Коментиран от #62
22:42 26.09.2026
61 Хахаха
22:43 26.09.2026
62 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
63 Нц.....
До коментар #56 от "Костадин Костадинов":Не може да отговориш защото си тъп, та се птеметаш! Може би има нещо общо с това, че се мислиш за жена, и мъжете ти изкривиха главата да я трескат у таблата!
Коментиран от #70
22:44 26.09.2026
64 Соломон
До коментар #50 от "Паветник!":Ами лесно е. ВСВ започна на 1.9.39г след като партньора на СССР нападна Полша. СССР се включи на 17 септември след като си бе осигурил договор за ненападение с Япония. После СССР превзе балтийските републики,нападна Финландия и Румъния. Преди да бъде нападнат от дръжката си Германия
22:46 26.09.2026
65 Костадин Костадинов
До коментар #58 от "Атина Палада":Се бях чел глупости ама ти не мойш да смяташ ма
22:50 26.09.2026
66 Баа Гицка
До коментар #58 от "Атина Палада":Ако руснаците бяха европейци, отдавна да са ги приели в Европа. Границата на Европа е напълно риторична! И цар Петър не успя да ги цивилизова! Така че, да си кютат в Азия!
22:50 26.09.2026
67 Анонимен
До коментар #52 от "И най- красивото в пресконференцията":Болни фантазии!
22:51 26.09.2026
68 Лорд дред
22:52 26.09.2026
69 Демократична България
До коментар #38 от "Костадин Костадинов":България е държавата, чието население е изтребено и прогонено от назначените и отвън и местни управници. За 45 години от 44 до 89-та стсва от 4.5 на 9 милиона, а след това за 35 години демокрация от 9 на 5.5 милиона.
Коментиран от #73
22:52 26.09.2026
70 Костадин Костадинов
До коментар #63 от "Нц.....":Ас съм жената мъж, ама штом мъ питъш явно не читеш книжки. Агресията ти показва твоята безпомощност, но ас убичам да мъ обиждат, а ти си никъдътрян дори в тва
22:52 26.09.2026
71 Факт
До коментар #5 от "Граф Сен Жермен":Бонапарт и той ли е бил там?
22:53 26.09.2026
72 Много просто
До коментар #21 от "Защо Русия се управлява от идиоти?!":Защото там живеят и диоти.
22:55 26.09.2026
73 Костадин Костадинов
До коментар #69 от "Демократична България":Ама колко си ми опростеничкку... Момче/момиче почвай да читеш и да мислиш критичну ...има и статистика... Заради такива като теб сме на дъното
22:55 26.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.