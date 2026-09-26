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Лавров: Украйна проваля преговорите, Европа подготвя война
  Тема: Украйна

Лавров: Украйна проваля преговорите, Европа подготвя война

26 Септември, 2026 21:42, обновена 26 Септември, 2026 22:31 1 340 74

  • сергей лавров-
  • мирни преговори-
  • украйна-
  • европа

Руският външен министър говори за Украйна, Европа, САЩ, Иран, НАТО и дроновете над Полша; Москва е готова да се върне към договореностите от Анкоридж

Лавров: Украйна проваля преговорите, Европа подготвя война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Европа, че системно се противопоставя на мирните планове за Украйна и се опитва да провали преговорите, подкрепяни от администрацията на Доналд Тръмп. Той отправи обвинението в реч пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„Европа прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп“, заяви Лавров.

Руският министър каза още, че Москва ще постигне военните си цели в Украйна „независимо от обстоятелствата“. По думите му заплахата за сигурността на Русия ще бъде елиминирана, а мирният живот ще се възстанови.

Русия няма да прави пауза заради преговори с Киев

Една от най-категоричните позиции на Лавров е свързана с възможността за прекратяване на огъня по време на преговори.

Руският министър заяви, че Москва няма да прави пауза в бойните действия за периода на евентуални преговори с Украйна. Според него европейските държави настояват именно за подобна пауза, която според руската страна би дала възможност на Киев да възстанови военните си ресурси.

Лавров представи руската позиция като необходимост от постигане на устойчиво уреждане, а не временно прекратяване на бойните действия.

Украйна и границите от 2022 г.

Лавров заяви още, че според него за Украйна би било политически недалновидно да разчита на връщане към границите от 2022 г.

Това е част от по-широката позиция на Москва относно териториалното уреждане на конфликта. Русия не приема като изходна точка единствено възстановяването на украинските граници от преди пълномащабната война.

Москва е готова да се върне към Анкоридж

По отношение на американско-руските отношения Лавров заяви, че Русия е готова да се върне към договореностите, обсъждани на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Анкоридж.

Той обвърза продължаването на конфликта с последващото отдалечаване на САЩ и европейските държави от тези договорености.

Още по-рано през септември Лавров заяви, че ако Вашингтон не се е отдалечил от постигнатото в Анкоридж, според него конфликтът в Украйна вече е можело да бъде приключил.

В същото време Лавров заяви, че Доналд Тръмп според него е искрено заинтересован от прекратяването на конфликта.

„В Европа има хора, които подготвят война срещу Русия“

Сред най-острите му изказвания е твърдението, че в Европа има представители, които според него „подготвят война“ срещу Русия.

Лавров също така заяви, че европейската дипломация според него се е превърнала в опити за влияние върху Вашингтон с цел продължаване на курса, започнат при предишната американска администрация.

Това са оценки на руския външен министър и не представляват установен факт за намеренията на европейските правителства.

Москва предупреждава за евентуални действия срещу руски въздушни цели

Лавров коментира и ситуацията около дроновете и последните спорове за въздушното пространство на европейски държави.

Той заяви, че Русия не насочва свои ракети или безпилотни апарати към държави от ЕС или НАТО.

По повод евентуални опити отвън да бъдат сваляни обекти в руското въздушно пространство Лавров отправи предупреждение, че извършителите „сериозно ще съжаляват“.

Руският министър също отхвърли като недостатъчно обосновани твърденията, свързани с паднали отломки от дронове на територията на Полша, като заяви, че обсъжданите безпилотници не са имали достатъчна далечина, за да достигнат от руската граница до Полша.

Лавров: Украйна може да подготвя провокации

Руският външен министър заяви още, че Москва е информирана за опити на Киев да организира провокации.

По думите му, ако подобни планове бъдат реализирани, украинската страна „сериозно ще съжалява“.

Лавров не представи публично в тези изявления конкретни доказателства за подготвяна провокация, поради което твърдението остава позиция на руската страна.

Лавров: Украински специалисти обучават групировки в Мали

В друга част от изявленията си руският външен министър заяви, че украински специалисти обучават въоръжени групировки в Мали и им доставят безпилотни летателни апарати.

Това е твърдение на Лавров, разпространено от ТАСС. В публикациите, които прегледах, не е посочено независимо потвърждение на това твърдение.

Москва предлага съдействие за Ормузкия проток

В речта си Лавров заяви, че Русия е готова да съдейства за стабилизирането на обстановката в Ормузкия проток. По-рано Доналд Тръмп отхвърли иранско предложение за повторно отваряне на ключовия морски път в рамките на седем дни.

„Нужно е доверие в отношенията между държавите от Персийския залив, арабските страни и Иран. Необходима ни е стабилна регионална архитектура“, каза руският външен министър.

Руският външен министър заяви, че Москва е изпратила писмо до генералния секретар на ООН, в което оспорва юридическата валидност и изпълнението на решението за възстановяване на санкциите на Съвета за сигурност срещу Иран.

Лавров определи опита на Великобритания, Франция и Германия да върнат старите санкции като юридически несъстоятелен.

Тук също става дума за руската правна и дипломатическа позиция по въпроса.

Лавров е заявил и че заплахата от нови удари срещу Иран според информация, която руската страна получава, остава актуална.

Близкият изток остава „изключително взривоопасен“

В оценката си за ситуацията в Близкия изток Лавров определи обстановката като изключително опасна.

Според него конфликтите в региона вече са достигнали момент, в който рисковете от по-нататъшна ескалация са значителни.

Москва настоява за дипломатическо решение на иранската криза.

Русия и новият договор за ядрените оръжия

Лавров коментира и предложението на Владимир Путин, свързано с Договора за съкращаване на стратегическите настъпателни въоръжения – ДСНВ.

По думите му Москва очаква реакцията на американската страна, след като приключи натоварената седмица на високо равнище в ООН.

Лавров заяви, че руската страна очаква Вашингтон да даде оценка на инициативата на Путин.

Критики към Германия и Япония

Лавров се срещна с германския си колега Йохан Вадефул, но в речта си отправи остри критики към Берлин. Той заяви, че реформата на Съвета за сигурност на ООН не може да включва допълнителни места за западни държави, по-специално за Германия и Япония.

Според руския външен министър двете страни са поели по пътя на милитаризма. Изказването беше направено на фона на споровете за евентуално разширяване на състава на Съвета за сигурност.

Призив към САЩ за промяна на политиката към Куба

Лавров призова САЩ да вдигнат блокадата над Куба, да отменят ограниченията върху търговията и да извадят острова от списъка на държавите, подкрепящи тероризма.

Според подадената информация американският натиск е ограничил доставките на петрол за Куба и е предизвикал сериозни прекъсвания на електрозахранването.

Източници: ТАСС, МВнР


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И Киев е Руски

    15 25 Отговор
    Борбата на Русия за истина и справедливост ще бъде доведена докрай, заяви руският външен министър Сергей Лавров, говорейки пред Общото събрание на ООН. Той подчерта, че целите на специалната военна операция ще бъдат постигнати, независимо от обстоятелствата

    Коментиран от #20, #25, #27, #51

    21:47 26.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бялджип

    13 24 Отговор
    Точно така е! Лавров е 100% прав.

    Коментиран от #28

    21:48 26.09.2026

  • 5 Граф Сен Жермен

    7 17 Отговор
    Пра пра пра....... дядо пише:
    "... арабите ни пречеха да влезем в Ерусалим! Избихме ги! Евреите поискаха Ерусалим! Избихме ги! Пак дойдоха арабите да ни вземат Ерусалим! Избихме ги..."
    Сега, някаква Европа била пречела, и искала от Русия!?
    Дали да не изпратя на негово величество Путин записките на пра пра...... дядо, ако е объркан?!

    Коментиран от #71

    21:49 26.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 14 Отговор
    Кое бе нещастници е против правилата, че триете?!!! От къде да знам къде ви сърби!!! МАЛОУМНИ ЛИ СТЕ ИЛИ ПРОСТО ПЛАТЕНИ!!!

    21:50 26.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оффф

    3 9 Отговор
    Я Европата да спре да се занимава вече

    21:53 26.09.2026

  • 11 И Киев е Руски

    6 15 Отговор
    Украински войници са диагностицирани с нервно разстройство, подобно на посттравматично стресово разстройство, но свързано със специфичен спусък - дронове, съобщава Le Monde. Това състояние вече е наречено „дронофобия

    Коментиран от #19

    21:53 26.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха,ха

    2 3 Отговор
    Курабийката да се занимава вече само

    21:54 26.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Люк

    14 6 Отговор
    Руски дебил.

    21:56 26.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тов. ЧЛЕНИН

    12 4 Отговор
    Таваришчи , загубихме си човещината някъде .. Станахме зверове . Много е жалко

    21:56 26.09.2026

  • 19 Удри русораста с лопатЕто

    11 7 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Заболеваемост от СПИН в руската армия след 2022 година се е увеличила с 2000%.
    Това е от планът Киев за три дня.

    Коментиран от #29

    21:58 26.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Защо Русия се управлява от идиоти?!

    10 9 Отговор
    Горките хорица.

    Коментиран от #72

    21:59 26.09.2026

  • 22 Да бе, да

    7 5 Отговор
    Просто пречи на кремълските импрски абици, като не изоставя Украйна без помощ

    21:59 26.09.2026

  • 23 Боби Баламата

    8 4 Отговор
    Я така и не разбрах защо 23 ядрени монгольяк републики, Фюрера И Йло и Ким Газо,..13 год не могат да победят една Украйна?!?

    Коментиран от #26

    22:00 26.09.2026

  • 24 Хм...

    9 9 Отговор
    Украйна е в Европа. А расия е Азия. Никой не пречи на расията да съществува там, където е. Прибирате си зелените човечета и ви забравяме, оставате в изолация, а руснак ще е лоша дума с десетилетия. Сами си го избрахте.

    Коментиран от #33, #58

    22:01 26.09.2026

  • 25 Ахъм

    8 8 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Единственото обстоятелство и условие за приключване на войната е ваш вова да се спомине и да застане до ленин. Само тогава ще има мир.

    22:04 26.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 История

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    И кога са създадени тези..."руски"?
    Ха-ха-ха
    Документи, артефакти?

    22:05 26.09.2026

  • 28 Без майтап

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Бялджип":

    Православието е руско, славянството е руско, земите населявани от славяни са подчинени на Путин. Голямото си е голямо. Лавров забравя че Русия е от женски род и голямото не е толкова важно. Дипломат!!!????....

    Коментиран от #31, #34

    22:07 26.09.2026

  • 29 Млати Козяка с Винкело

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Удри русораста с лопатЕто":

    Докато омекне и спре да пърха и после се обади на Елит Пунчеви да те оттърват и кремират тайно лешша.

    Коментиран от #32

    22:07 26.09.2026

  • 30 Водка Путинка

    4 3 Отговор
    Извинете, монголите Пиздюх и Ким , дали влязоха в Киев?

    Коментиран от #39

    22:08 26.09.2026

  • 31 Костадин Костадинов

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Без майтап":

    И што Путин убива руснаците

    22:10 26.09.2026

  • 32 Костадин Костадинов

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Млати Козяка с Винкело":

    Вечи 5 гудини Русия побеждава Украйна

    22:11 26.09.2026

  • 33 Хм.....

    4 8 Отговор

    До коментар #24 от "Хм...":

    Погледни се в огледалото! Там ще видиш много незначително същество, което не може да дава акъл дори и на жена си, камо ли на Русия!

    Коментиран от #35

    22:11 26.09.2026

  • 34 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Без майтап":

    Ама ти и книги не си чела ма

    22:12 26.09.2026

  • 35 Костадин Костадинов

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хм.....":

    Защо Путин убива руснаци

    22:12 26.09.2026

  • 36 Румен Решетников

    4 1 Отговор
    То пък на вас кой ли не ви пречи!
    Финландия, Литва, Латвия, Румъния, България, Германия...

    Коментиран от #59

    22:13 26.09.2026

  • 37 Костадин Костадинов

    4 1 Отговор
    Някой знае ли колко години продължава тридневната война на Русия срещу Украйна?
    Някой знае ли защо Путин убива руснаците?

    22:13 26.09.2026

  • 38 Костадин Костадинов

    3 1 Отговор
    Освен Русия коя друга държава убива собственото си население

    Коментиран от #69

    22:15 26.09.2026

  • 39 Нц.....

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Водка Путинка":

    Казаха, че само вмайкатиса влезли!

    22:15 26.09.2026

  • 40 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор
    Ф Русия горивото е безплатно!

    22:16 26.09.2026

  • 41 Люк

    2 1 Отговор
    Коня да не се прави на чукнат, знае за курабийката.

    Коментиран от #43

    22:17 26.09.2026

  • 42 койдазнай

    1 0 Отговор
    Еми да ходи Лавров в Хага, там го чакат. И да не се притеснява, ще му дадат да се изкаже, както са дали и Рибентроп преди 80 години.

    22:23 26.09.2026

  • 43 Европеец

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Люк":

    Статията прочетох.... Прочетох и глупавите коментари..... Явно антируските тролове са се активизирали и напълниха форума с невероятни простотии... Не си струва да коментирам повече....

    Коментиран от #48

    22:25 26.09.2026

  • 44 гоосе

    2 0 Отговор
    Те САЩ навремето по същия начин пречеха и на Русия при мирните преговори с Германия, като вършеха точно същото, което в момента ЕС прави с Украйна - наливаха пари и помощи в нападнатия :)

    Коментиран от #47

    22:29 26.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Жълтопаветник

    2 1 Отговор
    Европа пречи на Русия да наложи мир чрез война, точно казано разбирай да заграби половината Украйна! Poмът винаги е имал проблем с изказа! Защо го допускат до трибуната! Нему е нужен трибунал!

    Коментиран от #49

    22:31 26.09.2026

  • 47 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "гоосе":

    Да не збравями чи Русия е една от причините за ВСВ

    Коментиран от #50

    22:33 26.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Жълтопаветник":

    Тука съм съгласен -не трябва да се помага на хора в нужда

    22:36 26.09.2026

  • 50 Паветник!

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Костадин Костадинов":

    Я да обясниш точно как, илитерате паветен!?

    Коментиран от #56, #64

    22:37 26.09.2026

  • 51 Том

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    И маноя и ялово са руски смешник

    22:38 26.09.2026

  • 52 И най- красивото в пресконференцията

    0 3 Отговор
    „Независимо дали ни харесва или не, трябва да махнем Украйна от пътя ни, защото тя ни пречи по пътя към взаимноизгоден руско-американски просперитет“, каза Лавров

    Коментиран от #67

    22:38 26.09.2026

  • 53 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #55

    22:38 26.09.2026

  • 54 Жълтопаветник

    2 1 Отговор
    Кoна се изказва в компанията на Мара. Това обяснява почти всичко.

    22:38 26.09.2026

  • 55 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #53 от "Име":

    Лека нощ обичам те

    22:39 26.09.2026

  • 56 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Паветник!":

    Не мога да ти отговоря защо ти си неук- може би семейната ти среда... предполагам...

    Коментиран от #63

    22:40 26.09.2026

  • 57 az СВО Победа 81

    2 1 Отговор
    На срещата поискана от германския външен министър и продължила 22 минути, Лавров му е "подарил" доклад в папка, на чиято корица заглавието гласи:
    "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима" на немски език.

    Източници съобщават, че на тази среща германците са се чувствали страшно притеснени, а немският външен министър се е стремял през цялото време да крие заглавието върху кориците на папката на доклада от журналистите.... 🤣

    22:40 26.09.2026

  • 58 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хм...":

    Колко си само не.грамотен..:))) Русия се простира на по голяма територия в Европа от всички останали в Европа страни взети заедно !

    Коментиран от #65, #66

    22:40 26.09.2026

  • 59 Без майтап

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Румен Решетников":

    И всеки който мисли различно, и всеки който не се потдава на пропагандата независимо от назиолноста.

    22:41 26.09.2026

  • 60 Ганев ,по повод Мали

    0 0 Отговор
    Цял Генерал от ГУР МО на украина по време на обучение на бойци в Мали, противопоставящи се на Африканския корпус и местната армия (FAMa), 2024 г.

    Снимката е публикувана от бившия ръководител на украинското разузнаване Кирило Буданов , който е поздравил неназования генерал за рождения му ден.

    Този човек е появявал преди това на множество снимки от 2024 г., публикувани от украина. Сега стана ясно какви звания са имали разузнавачите ,които е пращала украина там.

    Като се има предвид, че украинските източници публикуват един и същ фотосет на части вече трета година, има основателно подозрение, че пътуването е било ограничено само до едно.

    Коментиран от #62

    22:42 26.09.2026

  • 61 Хахаха

    0 0 Отговор
    Кой се обажда от коневръза?!?

    22:43 26.09.2026

  • 62 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 63 Нц.....

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Костадин Костадинов":

    Не може да отговориш защото си тъп, та се птеметаш! Може би има нещо общо с това, че се мислиш за жена, и мъжете ти изкривиха главата да я трескат у таблата!

    Коментиран от #70

    22:44 26.09.2026

  • 64 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Паветник!":

    Ами лесно е. ВСВ започна на 1.9.39г след като партньора на СССР нападна Полша. СССР се включи на 17 септември след като си бе осигурил договор за ненападение с Япония. После СССР превзе балтийските републики,нападна Финландия и Румъния. Преди да бъде нападнат от дръжката си Германия

    22:46 26.09.2026

  • 65 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    Се бях чел глупости ама ти не мойш да смяташ ма

    22:50 26.09.2026

  • 66 Баа Гицка

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    Ако руснаците бяха европейци, отдавна да са ги приели в Европа. Границата на Европа е напълно риторична! И цар Петър не успя да ги цивилизова! Така че, да си кютат в Азия!

    22:50 26.09.2026

  • 67 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "И най- красивото в пресконференцията":

    Болни фантазии!

    22:51 26.09.2026

  • 68 Лорд дред

    1 0 Отговор
    Коня кой беше като какъв се изживява никой не го бръсне за слива

    22:52 26.09.2026

  • 69 Демократична България

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Костадин Костадинов":

    България е държавата, чието население е изтребено и прогонено от назначените и отвън и местни управници. За 45 години от 44 до 89-та стсва от 4.5 на 9 милиона, а след това за 35 години демокрация от 9 на 5.5 милиона.

    Коментиран от #73

    22:52 26.09.2026

  • 70 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Нц.....":

    Ас съм жената мъж, ама штом мъ питъш явно не читеш книжки. Агресията ти показва твоята безпомощност, но ас убичам да мъ обиждат, а ти си никъдътрян дори в тва

    22:52 26.09.2026

  • 71 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Граф Сен Жермен":

    Бонапарт и той ли е бил там?

    22:53 26.09.2026

  • 72 Много просто

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Защо Русия се управлява от идиоти?!":

    Защото там живеят и диоти.

    22:55 26.09.2026

  • 73 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Демократична България":

    Ама колко си ми опростеничкку... Момче/момиче почвай да читеш и да мислиш критичну ...има и статистика... Заради такива като теб сме на дъното

    22:55 26.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

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