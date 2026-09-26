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Жена е в тежко състояние след удар от автомобил в София
  Тема: Трафик

Жена е в тежко състояние след удар от автомобил в София

26 Септември, 2026 22:32, обновена 26 Септември, 2026 22:35 539 4

  • катастрофа-
  • зала универсиада-
  • софия-
  • блъснат пешеходец-
  • мвр

Пешеходката е блъсната край зала „Универсиада“ и е откарана с линейка в лечебно заведение. Причината за инцидента все още не е изяснена.

Жена е в тежко състояние след удар от автомобил в София - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена е била блъсната от автомобил в района на зала „Универсиада“ в София. Пешеходката е откарана с линейка към лечебно заведение в тежко състояние, съобщиха от пресцентъра на МВР за „По света и у нас“.

На мястото на инцидента са били изпратени няколко полицейски автомобила. Към момента не е изяснено как е станал сблъсъкът.

Не е известна и възрастта на пострадалата. Няма официално съобщение за други пострадали или за задържан водач. Предстои да бъдат установени причините и обстоятелствата около инцидента.

Източници: БНТ


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  • 1 Еее...

    4 0 Отговор
    Кво става днеска бе?!
    Толкова много катастрофи за един ден, че прилича на паранормално!

    22:39 26.09.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    2 0 Отговор
    Сигурно пак някой надрусан джигит...

    22:42 26.09.2026

  • 3 Трътлю

    0 2 Отговор
    Само така! Избийте всички пешеходци! Тези пътища са направени за мепесета.

    22:44 26.09.2026

  • 4 А50

    1 0 Отговор
    Ако снимката е от инцидента там няма пешеходна пътека

    22:47 26.09.2026