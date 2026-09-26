Жена е в тежко състояние след удар от автомобил в София

Жена е била блъсната от автомобил в района на зала „Универсиада“ в София. Пешеходката е откарана с линейка към лечебно заведение в тежко състояние, съобщиха от пресцентъра на МВР за „По света и у нас“.
На мястото на инцидента са били изпратени няколко полицейски автомобила. Към момента не е изяснено как е станал сблъсъкът.
Не е известна и възрастта на пострадалата. Няма официално съобщение за други пострадали или за задържан водач. Предстои да бъдат установени причините и обстоятелствата около инцидента.
Източници: БНТ
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