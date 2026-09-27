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Тайван обвини Пекин в изопачаване на фактите след срещата Тръмп–Си
  Тема: Тайван

Тайван обвини Пекин в изопачаване на фактите след срещата Тръмп–Си

27 Септември, 2026 08:16 505 4

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  • среща-
  • си дзинпин-
  • тръмп

Тайпе отхвърли призива на Китай към Вашингтон да се противопостави на тайванската независимост и подчерта, че единствено жителите на острова могат да определят бъдещето му

Тайван обвини Пекин в изопачаване на фактите след срещата Тръмп–Си - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Изявленията на китайското външно министерство след срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, в които Пекин призова САЩ да се противопоставят на независимостта на Тайван, показват, че Китай продължава да изопачава фактите.

В изявлението на Пекин след срещата в четвъртък се посочва още, че Си е призовал Тръмп да „подхожда предпазливо към тайванския въпрос“.

Китай не представлява Тайван, подчерта тайванското външно министерство в официална позиция.

Единствено народът на Тайван има право по демократичен начин да определя собственото си бъдеще, а двете страни на Тайванския проток не са подчинени една на друга, заявиха още от ведомството.

Според министерството Тайван е отговорната страна, която защитава мира и стабилността в Тайванския проток и региона. В същото време ведомството обвини Китай, че продължава да провежда действия в т.нар. „сива зона“ и да отправя военни заплахи в различни части на Източна Азия, включително във водите около Тайван.

В изявлението се твърди още, че Китай е отправял заплахи към редица държави в региона и се намесва в нормалните отношения и сътрудничеството между Тайван и други страни.

Тайванското външно министерство отбеляза също, че повече от 60 членове на Конгреса на САЩ са изразили подкрепа за Тайван преди посещението на Си Дзинпин в Съединените щати.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Щом е така - независимост и за Флорида.

    Коментиран от #3

    08:18 27.09.2026

  • 2 Путин многоходовия

    1 1 Отговор
    Двамата със Си сме слаба ракия. Особено аз дето питам Вашингтон преди да отида то тоалета.

    08:19 27.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 5 г срам и позор

    1 1 Отговор
    С прдлив милиционер - толкова.

    08:21 27.09.2026