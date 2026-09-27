Тайван обвини Пекин в изопачаване на фактите след срещата Тръмп–Си

Изявленията на китайското външно министерство след срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, в които Пекин призова САЩ да се противопоставят на независимостта на Тайван, показват, че Китай продължава да изопачава фактите.

В изявлението на Пекин след срещата в четвъртък се посочва още, че Си е призовал Тръмп да „подхожда предпазливо към тайванския въпрос“.

Китай не представлява Тайван, подчерта тайванското външно министерство в официална позиция.

Единствено народът на Тайван има право по демократичен начин да определя собственото си бъдеще, а двете страни на Тайванския проток не са подчинени една на друга, заявиха още от ведомството.

Според министерството Тайван е отговорната страна, която защитава мира и стабилността в Тайванския проток и региона. В същото време ведомството обвини Китай, че продължава да провежда действия в т.нар. „сива зона“ и да отправя военни заплахи в различни части на Източна Азия, включително във водите около Тайван.

В изявлението се твърди още, че Китай е отправял заплахи към редица държави в региона и се намесва в нормалните отношения и сътрудничеството между Тайван и други страни.

Тайванското външно министерство отбеляза също, че повече от 60 членове на Конгреса на САЩ са изразили подкрепа за Тайван преди посещението на Си Дзинпин в Съединените щати.