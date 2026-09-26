Тайван задържа китайски риболовен кораб за незаконен риболов край островите Пeнху

Тайванската брегова охрана задържа китайски риболовен кораб, заловен да извършва незаконен тралов риболов край островите Пeнху, и върна улова му обратно в морето.

Бреговата охрана съобщи, че е получила сигнал от рибар за китайски кораб, за който се предполага, че е навлязъл незаконно в тайвански води северозападно от Пeнху.

Патрулен кораб е открил китайския риболовен съд да извършва дънен тралов риболов. Служителите на бреговата охрана използвали високоговорители и предупредителни сигнали, за да наредят на екипажа да прибере мрежите и да спре за проверка.

Екипажът обаче отказал да изпълни разпорежданията и започнал да маневрира хаотично в опит да избегне патрулния кораб.

Тъй като риболовният съд теглел големи мрежи и метални пръти, бреговата охрана изпратила по-малък плавателен съд, за да извърши проверката. Служителите се качили на борда и установили, че на кораба има шестима китайски граждани.

Бреговата охрана е върнала в морето около 400 килограма от улова на кораба.

От бреговата охрана съобщиха още, че на борда не са открити говеждо, свинско или други месни продукти. Властите ще предприемат действия за налагане на санкции съгласно закона, регулиращ отношенията между Тайван и континентален Китай.

Агенцията призова гражданите да подават сигнали при съмнения за незаконно навлизане на китайски риболовни кораби или за друга подозрителна дейност в морето — по радиостанция или чрез горещата телефонна линия 118 на бреговата охрана.