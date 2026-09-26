Тайван ще закупи още 200 противокорабни ракети на фона на нарастващите военноморски способности на Китай

Министерството на националната отбрана на Тайван планира да закупи допълнителни 200 противокорабни ракети от Националния институт за наука и технологии „Чунг-Шан“, съобщиха местни медии по-рано днес.

За проекта ще бъдат отпуснати 22 млрд. тайвански долара (около 693,38 млн. щатски долара), като изпълнението му трябва да започне през следващата година и да продължи осем години. Поръчката ще включва модернизирани версии на ракетите Hsiung Feng II и Hsiung Feng III.

Тайван вече планира придобиването на общо над 1400 противокорабни ракети, включително произведените в САЩ наземно базирани системи Harpoon.

Според Liberty Times обаче тайванските военни са преценили, че първоначалният план вече не е достатъчно мащабен предвид бързото разширяване и модернизиране на китайския военноморски флот.

Новите ракети ще бъдат оборудвани с най-ново поколение полупроводници, които трябва да подобрят способността им да противодействат на системите за електронни смущения на най-новите китайски военни кораби и амфибийни машини и да достигат набелязаните цели.

Допълнителните ракети трябва също да намалят риска от изчерпване на запасите при евентуален продължителен конфликт — проблем, който според публикацията се наблюдава при войните в Украйна и Иран.

Изданието отбелязва, че част от ракетите могат да бъдат унищожени от противника преди използването им, а за гарантираното потопяване на един вражески кораб може да са необходими между две и четири попадения.

При подобен сценарий допълнителните 200 ракети ще служат като резерв към вече планираните запаси на Тайван.