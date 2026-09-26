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Тайван ще закупи още 200 противокорабни ракети на фона на нарастващите военноморски способности на Китай
  Тема: Тайван

Тайван ще закупи още 200 противокорабни ракети на фона на нарастващите военноморски способности на Китай

26 Септември, 2026 22:50 470 3

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Министерството на отбраната планира да инвестира близо 700 млн. долара в модернизирани ракети Hsiung Feng II и III с по-добра защита срещу електронни смущения

Тайван ще закупи още 200 противокорабни ракети на фона на нарастващите военноморски способности на Китай - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на националната отбрана на Тайван планира да закупи допълнителни 200 противокорабни ракети от Националния институт за наука и технологии „Чунг-Шан“, съобщиха местни медии по-рано днес.

За проекта ще бъдат отпуснати 22 млрд. тайвански долара (около 693,38 млн. щатски долара), като изпълнението му трябва да започне през следващата година и да продължи осем години. Поръчката ще включва модернизирани версии на ракетите Hsiung Feng II и Hsiung Feng III.

Тайван вече планира придобиването на общо над 1400 противокорабни ракети, включително произведените в САЩ наземно базирани системи Harpoon.

Според Liberty Times обаче тайванските военни са преценили, че първоначалният план вече не е достатъчно мащабен предвид бързото разширяване и модернизиране на китайския военноморски флот.

Новите ракети ще бъдат оборудвани с най-ново поколение полупроводници, които трябва да подобрят способността им да противодействат на системите за електронни смущения на най-новите китайски военни кораби и амфибийни машини и да достигат набелязаните цели.

Допълнителните ракети трябва също да намалят риска от изчерпване на запасите при евентуален продължителен конфликт — проблем, който според публикацията се наблюдава при войните в Украйна и Иран.

Изданието отбелязва, че част от ракетите могат да бъдат унищожени от противника преди използването им, а за гарантираното потопяване на един вражески кораб може да са необходими между две и четири попадения.

При подобен сценарий допълнителните 200 ракети ще служат като резерв към вече планираните запаси на Тайван.


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