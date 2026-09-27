Тайван благодари на чешкия президент за подкрепата в Общото събрание на ООН

Министърът на външните работи на Тайван Лин Чиа-лунг благодари в петък на чешкия президент Петър Павел за изказването му пред Общото събрание на ООН, че принципите, върху които е основана организацията, са от значение и за Тайванския проток.

В речта си в сряда Павел осъди агресивното поведение на държави-членки на ООН, като специално посочи войната на Русия срещу Украйна. Той определи ООН като незаменим форум за диалог.

Павел подчерта, че Организацията на обединените нации е основана върху определени принципи. По думите му тези принципи имат значение в Украйна, в Южнокитайско море и от двете страни на Тайванския проток.

Това е третият път, в който Павел изразява подкрепа за Тайван пред Общото събрание на ООН, се посочва в изявление на тайванското Министерство на външните работи. Чешкият президент е направил това и през 2023 г. и 2025 г.

Министерството заяви, че приветства конкретните действия на демократичните партньори в подкрепа на Тайван на международната сцена.

Като отговорен член на международната общност Тайван ще продължи да задълбочава сътрудничеството с държави, споделящи сходни ценности, включително с Чехия, заявиха от ведомството.

Според министерството страните заедно ще се противопоставят на заплахата от авторитарна експанзия.

Няколко държавни лидери изразиха по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН подкрепа за стремежа на Тайван да получи роля в международните организации. Сред тях бяха и представители на държави, които поддържат дипломатически отношения с Тайпе.