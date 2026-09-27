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Тайван призова за по-тясно сътрудничество с Япония в полупроводниците и изкуствения интелект
  Тема: Тайван

Тайван призова за по-тясно сътрудничество с Япония в полупроводниците и изкуствения интелект

27 Септември, 2026 11:08 458 4

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  • полупроводници-
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  • партньорство-
  • изкуствен интелект-
  • технологии-
  • инвестиции-
  • здравеопазване

Външният министър Лин Чиа-лунг посочи икономическата сигурност, интелигентното здравеопазване и устойчивостта сред областите с потенциал за задълбочаване на партньорството

Тайван призова за по-тясно сътрудничество с Япония в полупроводниците и изкуствения интелект - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Тайванският външен министър Лин Чиа-лунг призова по-ррано тази седмица за укрепване на отношенията между Тайван и Япония в областта на полупроводниците, икономическата сигурност и други стратегически сектори.

По време на обяд с петима японски депутати Лин заяви, че двете страни трябва да укрепят съществуващите механизми за диалог и да използват сътрудничеството между Тайван и САЩ като модел.

По думите му бъдещите разговори могат да бъдат съсредоточени върху полупроводниците, изкуствения интелект, интелигентното здравеопазване, превенцията на бедствия и устойчивостта. Лин посочи, че по-тесните връзки в тези области биха могли да подобрят икономическата сигурност и да донесат взаимни ползи.

Външният министър посочи също регионалната несигурност и промените в глобалните вериги за доставки като основания за по-тясна координация. Според него Тайван и Япония споделят ценности като свободата, демокрацията, човешките права и върховенството на закона.

Той добави, че съществуващите споразумения в областта на инвестициите, избягването на двойното данъчно облагане и митническото сътрудничество осигуряват основа за задълбочаване на икономическите отношения. Тези договорености биха могли да подпомогнат и по-широк обмен в стратегическите индустрии.

Депутатът от Японската партия за иновации Маехара Сейджи заяви, че посещенията са помогнали на японските законодатели да придобият по-добра представа за технологичния сектор и икономиката на Тайван. По думите му те са дали възможност и за по-добро разбиране на сътрудничеството между правителството и частния сектор.

Маехара посочи, че все още има значителни възможности за разширяване на партньорството между двете страни, и изрази надежда двустранните отношения да продължат да се задълбочават.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Виолино!

    1 2 Отговор
    Спри да тролиш с този Тайван!

    11:13 27.09.2026

  • 2 Друг е пътят

    1 1 Отговор
    Щом не са го разбрали, така ще е

    11:39 27.09.2026

  • 3 Търновец

    0 0 Отговор
    В UK все още има световни фирми като Ролс Ройс и Бентли и Ягуар и има качествени фирми за трудово посредничество които снабдяват фирмите с персонал, една от тях ми предложи да ми даде работа тук е Търново свързана с компютърно проектиране на автомобили както и анализ на динамични характеристики - само че трябваше да покажа лицензи за компютърни програми за проектиране и анализ а само едногодишен лиценз за една от тях беше 15000 $ а бяха нужни поне 4 такива програми и два инженерно компютъра. И аз се обърнах тук в Търново с молба за информация по коя Европейска програма мога да търся финансиране но въпреки многото писарушки и пълни офиси никой не ми отговори как да кандидатствувам за поне 50000 $ помощ от Еврофондове. Иначе виждал съм автомобили западни марки купени с Еврофинансиране - имаше надписи. Това мафия ли е с Еврофондовете? А аз имах студент от Тайван сега съжалявам че като ме викаше да работя за неговата фирма не отидох.

    12:01 27.09.2026

  • 4 Валентина

    0 0 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    12:13 27.09.2026