Тайван призова за по-тясно сътрудничество с Япония в полупроводниците и изкуствения интелект

Тайванският външен министър Лин Чиа-лунг призова по-ррано тази седмица за укрепване на отношенията между Тайван и Япония в областта на полупроводниците, икономическата сигурност и други стратегически сектори.

По време на обяд с петима японски депутати Лин заяви, че двете страни трябва да укрепят съществуващите механизми за диалог и да използват сътрудничеството между Тайван и САЩ като модел.

По думите му бъдещите разговори могат да бъдат съсредоточени върху полупроводниците, изкуствения интелект, интелигентното здравеопазване, превенцията на бедствия и устойчивостта. Лин посочи, че по-тесните връзки в тези области биха могли да подобрят икономическата сигурност и да донесат взаимни ползи.

Външният министър посочи също регионалната несигурност и промените в глобалните вериги за доставки като основания за по-тясна координация. Според него Тайван и Япония споделят ценности като свободата, демокрацията, човешките права и върховенството на закона.

Той добави, че съществуващите споразумения в областта на инвестициите, избягването на двойното данъчно облагане и митническото сътрудничество осигуряват основа за задълбочаване на икономическите отношения. Тези договорености биха могли да подпомогнат и по-широк обмен в стратегическите индустрии.

Депутатът от Японската партия за иновации Маехара Сейджи заяви, че посещенията са помогнали на японските законодатели да придобият по-добра представа за технологичния сектор и икономиката на Тайван. По думите му те са дали възможност и за по-добро разбиране на сътрудничеството между правителството и частния сектор.

Маехара посочи, че все още има значителни възможности за разширяване на партньорството между двете страни, и изрази надежда двустранните отношения да продължат да се задълбочават.