Сяо Би-кхим: Защитата на демокрацията в Тайван не може да разчита само на подкрепа отвън

Задачата за запазване на демокрацията не трябва да разчита на загрижеността и подкрепата от чужбина, заяви в събота вицепрезидентът на Тайван Сяо Би-кхим.

По време на митинг в Чанхуа тя коментира срещата във Вашингтон между китайския лидер Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп.

Според официални представители отношенията със САЩ се очаква да продължат както досега, а след отпътуването на Си администрацията на Тръмп да продължи с оръжейните продажби за Тайван.

Сяо заяви, че все повече държави проявяват засилен интерес към Тайван и отдават голямо значение на стабилността в Тайванския проток. Въпреки това остава много работа за защитата на демокрацията, подчерта вицепрезидентът.

По думите ѝ Съединените щати и Китай се конкурират в множество области, включително дипломацията, отбраната, технологиите, изкуствения интелект и веригите за доставки. Тайван и САЩ обаче споделят ключови дългосрочни интереси, посочи тя.

Сяо припомни, че външните министри на САЩ, Япония и Южна Корея наскоро са публикували изявления, в които се противопоставят на заплахата от използване на военна сила в Тайванския проток.

В същото време Тайван трябва сам да продължи да работи за запазването на демокрацията си, подчерта вицепрезидентът.