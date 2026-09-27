Осем държави призоваха за мир и стабилност в Тайванския проток

Външните министри и високопоставени представители на Австралия, Франция, Германия, Япония, Нова Зеландия, Полша, Южна Корея и Великобритания публикуваха съвместно изявление с призив за мир в Тайванския проток.

Представителите на осемте държави заявиха, че „насърчават диалога и се противопоставят на всякакви едностранни опити за промяна на статуквото в Тайванския проток“. Те подчертаха и значението на запазването на мира и стабилността в Индо-Тихоокеанския регион.

В изявлението се посочва, че сигурността и просперитетът на Европа и Индо-Тихоокеанския регион „са все по-тясно свързани“, като страните се ангажираха да засилят сътрудничеството между двата региона.

„Потвърждаваме необходимостта да противодействаме на хибридните заплахи във всички области и да гарантираме устойчивостта на нашите общества“, заявиха представителите.

Те потвърдиха ангажимента си за защита и укрепване на многостранната система, основана на международното право.

„Ще работим в партньорство за напредък на реформите в ООН с цел укрепване на организацията и подобряване на нейната ефективност и устойчивост“, се казва още в съвместното изявление.

Министерството на външните работи на Тайван приветства позицията, като заяви, че тя демонстрира продължаващото международно внимание към мира в Тайванския проток.

От ведомството посочиха, че Тайван ще продължи да укрепва отбранителните си способности и устойчивостта на цялото общество, както и да задълбочава сътрудничеството с демократичните си партньори.