Британската полиция арестува няколко мъже заради подготовка на нападения с експлозиви

Британската полиция съобщи, че е арестувала няколко мъже по подозрение в подготовка на нападения с експлозиви, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Военни специалисти проверяват няколко превозни средства, след като мерките за сигурност в британската военновъздушна база "Феърфорд", използвана от американските военновъздушни сили бяха засилени.
Британското правителство разреши на САЩ да използват базата в Югозападна Англия за нанасяне на удари по ирански ракетни обекти, свързани с нападенията срещу кораби в Ормузкия проток.
Въоръжени полицаи са блокирали достъпа до главния вход на базата. Около 30 автомобила на службите за спешна помощ, сред които полицейски коли, линейки и пожарни автомобили, са разположени в близкото село Феърфорд.
"В момента се евакуират няколко имота в района на Уелфорд след обявяването на сериозен инцидент. Това стана след ареста на няколко мъже по подозрение в нарушения на Закона за взривните вещества", съобщи полицията в Глостършър. Уелфорд се намира в близост до авиобазата.
Специализиран екип на британската армия за обезвреждане на взривни устройства проверява няколко превозни средства.
Говорител на американските военновъздушни сили заяви, че няма да коментира конкретните мерки за защита на базата, като допълни, че обстановката ще продължава да се следи внимателно.
По думите му американските военновъздушни сили постоянно оценяват различни фактори, за да определят какви мерки за защита на военните обекти и на служителите трябва да бъдат въведени или променени.
През юли Великобритания заяви, че въоръжените ѝ сили са готови да защитят страната при евентуално нападение. Изявлението последва предупреждение на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Великобритания да не позволява на американски бомбардировачи да излитат от "Феърфорд".
Британски министри са информирали и операторите на критична инфраструктура за заплахите, свързвани с Русия. Правителството изразява нарастващото безпокойство от възможни опити за саботаж и кибератаки, докато Москва отрича да извършва хибридни атаки срещу западни държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Валентина
0 8 7 8 1 8 8 1 9 0
12:20 27.09.2026
2 Баце
Коментиран от #5
12:21 27.09.2026
3 Фен
12:22 27.09.2026
4 британската военновъздушна база
12:23 27.09.2026
5 така е
До коментар #2 от "Баце":Сами си пускат въдици, който се хване, хване. Само едно се питам. Може ли тези постановки да се считат за подбудителство?
12:25 27.09.2026
6 Баце ЕООД
12:25 27.09.2026
7 База на "Империята на Злото" е
12:26 27.09.2026
8 Баце ЕООД
12:27 27.09.2026
9 Амадор Ривас
Коментиран от #10, #14, #16
12:27 27.09.2026
10 Ахаха
До коментар #9 от "Амадор Ривас":Демокрацията май ти е виновна, нали е?! Бледо розово-бенбено такова
12:29 27.09.2026
11 Вкараха
12:30 27.09.2026
12 Евтин
12:31 27.09.2026
13 И отново по Оруел
12:33 27.09.2026
14 Как си уе
До коментар #9 от "Амадор Ривас":Птичи мозък.. Погледна ли под леглото за руснаци 🤣🤣🤣🤣 побелява ли ти косата при мисълта за сапьорска лопата? А като си видиш пералнята в
сигурно и чуваш вече руските ракети, ахахаха
12:33 27.09.2026
15 Дудов
12:33 27.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 През юли Великобритания
12:35 27.09.2026
18 И ТЕЗИ ЛИ СА
12:38 27.09.2026
19 Още през 1948 г. американците
12:40 27.09.2026
20 Гренландия
12:42 27.09.2026