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Британската полиция арестува няколко мъже заради подготовка на нападения с експлозиви

Британската полиция арестува няколко мъже заради подготовка на нападения с експлозиви

27 Септември, 2026 12:18 485 20

  • тероризъм-
  • великобритания-
  • атентат-
  • експлозиви

Специализиран екип на британската армия за обезвреждане на взривни устройства проверява няколко превозни средства

Британската полиция арестува няколко мъже заради подготовка на нападения с експлозиви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британската полиция съобщи, че е арестувала няколко мъже по подозрение в подготовка на нападения с експлозиви, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Военни специалисти проверяват няколко превозни средства, след като мерките за сигурност в британската военновъздушна база "Феърфорд", използвана от американските военновъздушни сили бяха засилени.

Британското правителство разреши на САЩ да използват базата в Югозападна Англия за нанасяне на удари по ирански ракетни обекти, свързани с нападенията срещу кораби в Ормузкия проток.

Въоръжени полицаи са блокирали достъпа до главния вход на базата. Около 30 автомобила на службите за спешна помощ, сред които полицейски коли, линейки и пожарни автомобили, са разположени в близкото село Феърфорд.

"В момента се евакуират няколко имота в района на Уелфорд след обявяването на сериозен инцидент. Това стана след ареста на няколко мъже по подозрение в нарушения на Закона за взривните вещества", съобщи полицията в Глостършър. Уелфорд се намира в близост до авиобазата.

Специализиран екип на британската армия за обезвреждане на взривни устройства проверява няколко превозни средства.

Говорител на американските военновъздушни сили заяви, че няма да коментира конкретните мерки за защита на базата, като допълни, че обстановката ще продължава да се следи внимателно.

По думите му американските военновъздушни сили постоянно оценяват различни фактори, за да определят какви мерки за защита на военните обекти и на служителите трябва да бъдат въведени или променени.

През юли Великобритания заяви, че въоръжените ѝ сили са готови да защитят страната при евентуално нападение. Изявлението последва предупреждение на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) Великобритания да не позволява на американски бомбардировачи да излитат от "Феърфорд".

Британски министри са информирали и операторите на критична инфраструктура за заплахите, свързвани с Русия. Правителството изразява нарастващото безпокойство от възможни опити за саботаж и кибератаки, докато Москва отрича да извършва хибридни атаки срещу западни държави.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Валентина

    1 10 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    12:20 27.09.2026

  • 2 Баце

    6 9 Отговор
    Пиратите освен с грабеж са известни и с постановките си, не че не заслужават изгнилият им мухлясъл остров да бъде вдигнат във въздуха.

    Коментиран от #5

    12:21 27.09.2026

  • 3 Фен

    5 9 Отговор
    Руснаци? Едва ли. Те си имат Посейдон. И с него могат да измият острова от мръсотията.

    12:22 27.09.2026

  • 4 британската военновъздушна база

    3 9 Отговор
    "Феърфорд" се използва единствено за терористични дейности и никога не е била отбранително съоръжение реално. Това е истината

    12:23 27.09.2026

  • 5 така е

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Баце":

    Сами си пускат въдици, който се хване, хване. Само едно се питам. Може ли тези постановки да се считат за подбудителство?

    12:25 27.09.2026

  • 6 Баце ЕООД

    3 8 Отговор
    Тия собствения си двор не могат да опазят, а Русия ще атакуват не. Ще я побеждават.. Не, не, не пичове... Вие за нищо не ставате

    12:25 27.09.2026

  • 7 База на "Империята на Злото" е

    3 8 Отговор
    Това е единственото европейско летище на ВВС на САЩ за тежки бомбардировачи и редовно поддържа операции на Bomber Task Force . Най-известното му използване през последните десетилетия е като летище за B-52 на ВВС на Съединените щати по време на първата война в Персийския залив през 1991 г., бомбардировките на Югославия от НАТО през 1999 г., войната в Ирак през 2003 г. и войната в Иран през 2026 г....

    12:26 27.09.2026

  • 8 Баце ЕООД

    4 8 Отговор
    Тия собствения си двор не могат да опазят. Русия щели да побеждават.. Пациенти сър

    12:27 27.09.2026

  • 9 Амадор Ривас

    8 4 Отговор
    Трябва да се изхвълят руснаците от европа! Колкото по бързо, толкова по добре...

    Коментиран от #10, #14, #16

    12:27 27.09.2026

  • 10 Ахаха

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Амадор Ривас":

    Демокрацията май ти е виновна, нали е?! Бледо розово-бенбено такова

    12:29 27.09.2026

  • 11 Вкараха

    1 8 Отговор
    Си хиляди мигранти-терористи, сега руснаците са им виновни.. Смешници

    12:30 27.09.2026

  • 12 Евтин

    1 7 Отговор
    Театър за хора с птичи мозък.

    12:31 27.09.2026

  • 13 И отново по Оруел

    2 7 Отговор
    "по подозрение" !

    12:33 27.09.2026

  • 14 Как си уе

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "Амадор Ривас":

    Птичи мозък.. Погледна ли под леглото за руснаци 🤣🤣🤣🤣 побелява ли ти косата при мисълта за сапьорска лопата? А като си видиш пералнята в
    сигурно и чуваш вече руските ракети, ахахаха

    12:33 27.09.2026

  • 15 Дудов

    1 7 Отговор
    Като имаш много врагове просто не знаеш кога и откъде ще ти дойде.И ще им дойде и кано им дойде, ще реват

    12:33 27.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 През юли Великобритания

    1 6 Отговор
    заяви, че въоръжените ѝ сили ще са готови да защитят страната си, но първо трябва да се научат да дишат под водата

    12:35 27.09.2026

  • 18 И ТЕЗИ ЛИ СА

    0 5 Отговор
    Българи?

    12:38 27.09.2026

  • 19 Още през 1948 г. американците

    1 4 Отговор
    окупираха станции на RAF, включително Fairford, Brize Norton, Burtonwood , Greenham Common, Mildenhall , Lakenheath и Woodbridge. До момента нищо не се е променило реално

    12:40 27.09.2026

  • 20 Гренландия

    1 3 Отговор
    Ще бъде окупирана точно както е Великобритания от 1948 до днес !

    12:42 27.09.2026

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