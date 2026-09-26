Новини
Свят »
Русия »
Руслан Трад: Страни от НАТО са сигурни, че Русия ще ескалира войната извън границите на Украйна. Това може да се случи до седмици
  Тема: Украйна

Руслан Трад: Страни от НАТО са сигурни, че Русия ще ескалира войната извън границите на Украйна. Това може да се случи до седмици

26 Септември, 2026 11:08 1 684 94

  • руслан трад-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • владимир путин

Най-експлозивната акция на терен, която можем да предвидим, е възможна атака и поемане на контрола върху Сувалкския коридор

Руслан Трад: Страни от НАТО са сигурни, че Русия ще ескалира войната извън границите на Украйна. Това може да се случи до седмици - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните 10 дни държавни служители от цяла Европа споделиха, че нови данни сочат повишен риск войната в Украйна да прерасне в по-широк европейски конфликт, пише във Фейсбук журналистът от De Re Militari Руслан Трад.

Тези коментари първоначално бяха изказани от правителства и/или държавни лидери, след което бяха подкрепени от изявления на разузнавателните служби на Франция, Естония, Литва, Латвия, Швеция, Норвегия, Дания, Финландия, Германия и НАТО.

Още новини от Украйна

Изглежда, че националните агенции имат различни становища относно това кога ще ескалира хибридната война, водена от Русия, но всички са единодушни, че това ще се случи. Предполагаемите срокове за ескалацията варират от няколко седмици до няколко месеца, до 2031 г.

Страховете от руска инвазия също предизвикаха международни дебати относно това дали това е възможно или не. Досега агенциите споделяха предимно анализи относно хибридната война и почти не спекулираха относно наземна инвазия. Имаме голяма степен на сигурност, че всички тези доклади се основават на проверени данни.

Хибридната война, водена от Русия, вече набра темпо през последните седмици и се ускори още повече през този месец. Сухопътните инвазии засега остават извън сценария. Най-експлозивната акция на терен, която можем да предвидим, е възможна атака и поемане на контрола върху Сувалкския коридор, за да се свърже Калининград с Беларус или превземане на Нарва в Естония.

Преди такива събития, или по-мащабни такива, международната общност би забелязала очевидно струпване на сили от сателитни снимки в близост до точките на напрежение, което за момента не се случва. Въпреки това, в Руската федерация, Германия и Франция болниците се подготвят за военни мерки, а балтийските държави полагат нови усилия за организиране на масова евакуация.

Изглежда, че Русия има сериозни планове да тества волята на НАТО да приложи Член 5, както и европейското единство. Пълното разширяване на войната в Украйна към останалата част от Европа не е нито в нейния интерес, нито е по силите ѝ. Все пак обаче, използването на вътрешните противоречия в Европа (и в НАТО), за да подкопае още повече единството на Запада, изглежда като постижима цел за Москва.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    62 14 Отговор
    Русия уж губи войната в украйна, но именно сили да нападне Европа.
    Русофрения европейска

    Коментиран от #57

    11:12 26.09.2026

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    42 15 Отговор
    Цензурата тук е Супер.

    Коментиран от #34

    11:13 26.09.2026

  • 3 Фен

    44 14 Отговор
    Едва ли, но и така да е, НАТО вече няма нито оръжие, нито армии. Следа позора в Афганистан, разгрома в Украйна и провала в Иран, най-добре да си сяда на задника, да ближе рани и да си трайка.

    Коментиран от #11, #42

    11:15 26.09.2026

  • 4 ГЛУПОСТИ НА БГ БАЛАМОСВАЧИТЕ

    41 13 Отговор
    СТО ПЪТИ ДО СЕГА ПУТИН ПОВТАРЯ ЧЕ НЯМА ДА НАПАДА АЛИАНСА СТРСНИ ОТ НАТО ЕВРОСЪЮЗА.
    Освен западняците ако не нападнат първи.
    Тогава ще се наложи.

    Коментиран от #64

    11:16 26.09.2026

  • 5 фбр

    64 10 Отговор
    Русланчо мамин - първо влез в казарма , да се научиш да държиш автомат и да поотслабнеш малко физически , не само ментално ! ТъПаНаРчЕ скапано, психясало, жълтопаветнече!!!

    11:16 26.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шваба

    18 7 Отговор
    Руслан е съкратено от Русланд (от немски).

    11:18 26.09.2026

  • 8 Искандер М

    15 4 Отговор
    По надолу, в една друга статия един колега писа за Операция Консерва! Септември 1939, кой разбрал, разбрал. Кой не е, да чете

    11:18 26.09.2026

  • 9 Препоръчвам на аФторката

    33 9 Отговор
    да не сее и разпространява лъжи, измислици , военнолюбство, СТРАХ и ПАНИКА сред хората. По- добре да прочете НК, отколкото някой друг да и го чете.

    Коментиран от #69

    11:19 26.09.2026

  • 10 Хаха

    21 5 Отговор
    Калинчо от НПО плаши хората с фашистка пропаганда.

    11:22 26.09.2026

  • 11 Относно Афганистан и позорите

    15 7 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Първо Британската империя се опозорява там през 19 век. После Съветския съюз, който щеше да строи социализъм. Вместо пролетариатът, властта я взеха едни муджахидини, а след тях талибаните. Американците и съюзниците им - същия позор.

    Коментиран от #17

    11:22 26.09.2026

  • 12 Туй нато

    23 7 Отговор
    Големи стрхливци излязоха... Хем не спират да ескалират напрежението, хем ги е страх от "хибридни атаки".. Крадеца вика дръжте крадеца

    Коментиран от #36

    11:23 26.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Просто човек

    6 28 Отговор
    Смажете ТероРусия!!!

    Коментиран от #22

    11:27 26.09.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    20 4 Отговор
    Въпросният анализатор вече се ояде закрепна и вече започна да се има за фактор За около три месеца е натдал повече от десет килограма Наблюдавам го отдавна

    Коментиран от #38

    11:27 26.09.2026

  • 16 Страшна прогноза

    19 2 Отговор
    Може да вали, а може и да не вали...

    11:27 26.09.2026

  • 17 Фен

    19 2 Отговор

    До коментар #11 от "Относно Афганистан и позорите":

    Бе така, както избягаха САЩ, никой не е бягал. По колесниците на самолетите... Позор.

    Коментиран от #25

    11:28 26.09.2026

  • 18 последната укра

    20 2 Отговор
    Ми тея хора като ги е страх от някви ескалации и нападения, да отиват в укрия на фронта та да спрат Русия и да не ни занимават с глупотиите си.

    Коментиран от #37

    11:29 26.09.2026

  • 19 Распутин

    4 9 Отговор
    Този път няма да има помощи за мурзилките. Тамън по-настървено ще се избиват един друг.

    11:29 26.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тити на Кака

    15 3 Отговор
    Всеки е свободен да мисли каквото му е угодно, но ако на базата на подобни убеждения някой традоподобен тлъстотрад вземе, че халоса изпреварващо руснаците....е, те тогава какво отслабване на традърите може да се случи....
    За щастие цялата тази дандания е просто пропаганда, целяща да убеди средностатическата евроуфсъ как огромните пари изливани в джобовете на Зеленски и миндичовците около него могат да ги прадпазят от Русия.

    11:33 26.09.2026

  • 22 Смажи

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Просто човек":

    На Путин тоягата, иначе ще те боли

    Коментиран от #26

    11:34 26.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Томов

    15 2 Отговор
    Трад или ТРОЛ? Не разбрах...

    11:34 26.09.2026

  • 25 СССР воюваше

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Фен":

    срещу муджахидините И Америка.
    А цало НАТО воюваше срещу талибаните.

    11:35 26.09.2026

  • 26 последната укра

    11 3 Отговор

    До коментар #22 от "Смажи":

    Ми то убаво на Путин тояга, ама се оказа, че тоя път той е с тоягата и верно боли, ако не вярваш ела в укрия да провериш лично.

    Коментиран от #32

    11:36 26.09.2026

  • 27 Чичо

    5 3 Отговор
    Аз съм зел пуканките и чекам да зяпам

    11:36 26.09.2026

  • 28 руззззНациии

    4 10 Отговор
    Само ненормални хора, могат да си помислят, че Русия ще нанасяне Украйна......аааа така де ЕС. Марфа алкашка - 22.02.2022........аааа така де 26.09.2026.

    11:37 26.09.2026

  • 29 койдазнай

    4 13 Отговор
    Путин пета година тъпче на 30 км от Донецк. Там явно нищо не може да направи и за това неизбежно ще търси ескалация другаде, барем нещо му се получи. Пък и в Русия отдавна са казали: "Война все спишет!". Така че, голямата война е еднствената надежда на кремълските нацисти, престъпленията им да бъдат заличени.

    11:40 26.09.2026

  • 30 Герги

    3 10 Отговор
    Кой е нападнал Русия та мисли за провокации,може и да са преувеличени,но постоянно слушаме вдрени заплахи от Кремъл...Спри войната и всичко ще си дойде на мястото...

    11:41 26.09.2026

  • 31 стоян георгиев

    10 2 Отговор
    На този плужек автора ,видяли ли сте му снимката ?

    Коментиран от #60

    11:41 26.09.2026

  • 32 гост

    2 8 Отговор

    До коментар #26 от "последната укра":

    То и в Русия взе да боли,нали четеш и слушаш..е Кремъл не го боли но кой го е еня за крепостните.

    Коментиран от #41, #53

    11:42 26.09.2026

  • 33 Витя

    13 1 Отговор
    Спрете ги тия идиоти.Само нажежават обстановката.Тази война трябва да спре с победа на Русия.А тия евроатлантици да си затварят устата.

    11:43 26.09.2026

  • 34 Марионеткиии

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да не би да искате да ви дундуркаме??!?

    11:46 26.09.2026

  • 35 🇧🇬❤️🇷🇺

    9 0 Отговор
    Голям страх ги тресе натОФЦИТЕ от руснаците.

    А, защо ли ? Нали бяха свършили ракетите и се биеха с лопати. Май и с лопати им се получава, а ?

    11:48 26.09.2026

  • 36 Пръдльооо нечистоплътен

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Туй нато":

    Е,не са НАТО като тебе

    11:48 26.09.2026

  • 37 Рускиня

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "последната укра":

    Най-добрият коментар!
    Поздравления!

    11:49 26.09.2026

  • 38 Ихууууу ганьовото

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ти по добре погледни себе си.с всеки изминат ден свистиш все по вече и повече.

    11:50 26.09.2026

  • 39 Укротрол с рак

    5 0 Отговор
    Кога ще нападаме Русийката, че не знам още колко ми остава с тоя рак?

    11:51 26.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 последната укра

    10 2 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    А кво ги боли в Русия, освен оная работа, ядат, пият и си карат колите на 0.60 цента литъра, икономиката им изпревари немската, френската и италианската, та викаш боли ги оная работа хахахахахаха.

    Коментиран от #46, #47

    11:52 26.09.2026

  • 42 Ахааааа

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Много си малък и незначителен за да знаеш какво има НАТО и какво няма!!

    11:52 26.09.2026

  • 43 Гал

    3 0 Отговор
    Пий си хапчетата.

    11:53 26.09.2026

  • 44 стоян георгиев

    4 5 Отговор
    Времето на путин изтича и му остава последния ход.тоталната конфронтация.само с подобна би могъл да обясни на руснаците проблемите които им създаде.

    Коментиран от #52

    11:53 26.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 КОПЕЙЗАЖ

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "последната укра":

    Явно си необразован и невеж,глупостите си можеш да развяваш в само в кварталната кръчма!

    Коментиран от #49, #63

    11:55 26.09.2026

  • 47 ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "последната укра":

    каква икономика?

    11:56 26.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тити

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "КОПЕЙЗАЖ":

    Лапуркай ,Алекс ,лапуркай ,имаш шанс да станеш човек .

    Коментиран от #74

    11:57 26.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Алексбг

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Абре ппазвантино ,разбира ти кофалника 🎃 от икономика и международна политика 😂😂😂.

    11:59 26.09.2026

  • 53 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Дългия .жив ли си още бе,миризливецо ?

    12:01 26.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Дали

    7 0 Отговор
    Рожбата на НПО-тата Руслан Трад пише каквото му кажат, за да си заработи центовете... НПО сайтове, като този, го публикуват, по същата финансова причина. Резултат - евтина манипулация, нямаща нищо общо с нормалната журналистика

    12:01 26.09.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хи хи хи хи

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще го видиш Крим руски през крив макарон на куково лято.

    Коментиран от #65, #72

    12:03 26.09.2026

  • 58 Хаха

    8 0 Отговор
    Зябелязахте ли източника на "информациятя" - държавни служители от цяла Европа".... Без имена, позиции, обосновка... С други думи - Една жена на пазара ми каза...

    12:04 26.09.2026

  • 59 Само питам

    8 0 Отговор
    Защо евроатлантиците се страхуват и очакват шамари ? Да не би да са изпращали военни инструктори , или оръжие за убиване на руснаци ?

    12:04 26.09.2026

  • 60 стоян

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    До 31 ком - другар видях снимката от статията всички орки с по три медала - никой да не се сърди - смешно е

    12:05 26.09.2026

  • 61 Добрия войник Швейк

    8 0 Отговор
    В началото на статията Руслан пише, че „страни от НАТО са сигурни“ (???), а после се използват изразни средства като „изглежда”, „различни становища“, „предполагаемите срокове“, „варират от няколко седмици до няколко месеца, до 2031 г.“, „дали това е възможно или не“, „почти не спекулираха“, „голяма степен на сигурност“, „ остават извън сценария“, „което за момента не се случва“, „изглежда като постижима цел“. На мен пък също ми „изглежда“, че статията е аналогична със статиите от списанието „Светът на животните“ от Приключенията на добрия войник Швейк, където се научно се обяснява за живота на „китайските пеещи мишки“, „домашенния ядлив бик“, „идиотозавъра“ „трикрила муха“ и др.

    12:05 26.09.2026

  • 62 Абе факти защо ме триете

    3 1 Отговор
    Заради Русофоба Русоанчо ТРЪД пак се ароматизирал ефира с някакви мними предположения. Виждал ли се в огледалото този недоказан умник. ами ако не се случат сигурните ви предвиждания до няколко седмици? Ще си завреш ли специалността там където слънце не огрява? Ще спреш ли да се изявяваш в медиите като гадател? Или ще продължаваш да ръсиш недоказаната си русофобия?!

    12:06 26.09.2026

  • 63 последната укра

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "КОПЕЙЗАЖ":

    Ми не знам кой е невеж, това са лесно проверими факти, снимков материал и клипове от Русия колкото искаш, че горяла някъде рафинерия гръмната от укрите не значи, че Русия гори, сега изгоря склад в България да не би да горим, а и рафинериите си ги пускат след месец и па имат гориво, такива са фактите, това, че не ти изнасят на теб не ги променя.

    12:06 26.09.2026

  • 64 Пръцковотото

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "ГЛУПОСТИ НА БГ БАЛАМОСВАЧИТЕ":

    Кой нормален ще повярва на Путин? Кремълският вихрогон заяви че е смехотворно някой да си помисли че Русия ще нападне Украйна.И СЛЕД ДВА ДНИ Я НАПАДНА.

    12:08 26.09.2026

  • 65 Удри евраста с лопатЕто

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хи хи хи хи":

    В момента го виждаме Крим руски хахахахаха тоа па е замаян от лекарствата.

    Коментиран от #76

    12:09 26.09.2026

  • 66 последната укра

    5 0 Отговор
    Ами наблюдавайте тенденциите. САЩ се отказаха, Европа е на ръба на тежка комплексна криза. Украйна остава без войска, без индустрия, без логистика, без енергетика. Русия се оправя с икономиката, и рязко напредва с въоръжаването. Не им трябва мобилизация, след като има ракети и дронове, срещу които НАТО е безсилно.

    12:09 26.09.2026

  • 67 Пак ли този Руслан Трът Пръд

    4 0 Отговор
    ??? Не му ли спряха кранчето.

    12:09 26.09.2026

  • 68 Русланчо Пръд

    4 0 Отговор
    С Марийка лика прилика.

    12:11 26.09.2026

  • 69 Бухахахахихи

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Препоръчвам на аФторката":

    Ние също ти препоръчваме да не се правиш на коректор.По твоята логика излиза ,че ако се спазва закона,затворите щяха да са препълнени с копейки.

    12:13 26.09.2026

  • 70 Пиночет

    1 1 Отговор
    Идва краят на ботоксовия кремълски убиец-педофил с токчетата

    12:13 26.09.2026

  • 71 Kой е Руслан Трад

    7 3 Отговор
    Мюсюлманин от смесен брак с баща сириец.
    През годините гравитира там, където има пари.
    - През 2013 е с БСП защото тогава тази партия е била богата тогава.
    - След това работи със С. Арабия, които го спонсорират за да разпространение на ислямски фундаментализъм в България
    - Сегашната му спирка е заедно с атлантика Соломон Паси, където падат най-много мангизи в момента от грантове. Плаща му се за бясна русофобия. Редовен участник в предаването на бившия доносник от ДС и върл русофоб сега Дремджиев.

    Русланчо през годините се приспособява там, където има пари за лапане.
    Не се чудете, че след няколко години той ще се опита да бъде един от най-големите русофили в България и ще кори българите по телевизиите, че не си държат портрети с Владимир Путин в хола на дома си.

    Коментиран от #77, #93

    12:14 26.09.2026

  • 72 Баце ЕООД

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Хи хи хи хи":

    По криви макарони от тия дето използваш за бинокъл ли? И това въпреки, че вече си кон с капаци.

    Коментиран от #91

    12:15 26.09.2026

  • 73 Сандо

    0 0 Отговор
    Докога ще чакаме трад и традевиците да попълнат на укроармията редиците?Единственият начин аз да им повярвам е когато се уверя,че те са на предната линия на фронта /а не на клавиатурата или в студията/ и спасяват окраината и европата ит злите азиатски пълчища.

    Коментиран от #84

    12:15 26.09.2026

  • 74 КОПЕЙЗАЖ ВНИМАВАЙ

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Тити":

    да не лапуркаш юмрук!!

    Коментиран от #83

    12:15 26.09.2026

  • 75 Бай Ганьо

    3 0 Отговор
    Най-после дойде краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци!

    12:16 26.09.2026

  • 76 Ганьовотооо

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Удри евраста с лопатЕто":

    И как го виждате КРИМ руски след като по далече от пъпа си не виждате? Путин не смее да го признае за руски а тези го били виждали??????

    12:19 26.09.2026

  • 77 Кой е пооомияра Маджо алгагари

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Kой е Руслан Трад":

    Това е въпросът

    12:20 26.09.2026

  • 78 Връзвайте се наивници на пропагандата

    6 2 Отговор
    Такива като Руслан Трад и неговият ментор Соломон паси ще ни вкарат във войната срещу Русия защото ще станат супербогати за кратко време.
    Те ще се изсулят от военна служба с мотива, че са болни и непригодни за воюване.

    Ще гинете вие и вашите деца. Ако си мислите, че това е преувеличено, вижте украинците. До 2021, те си мислеха, че всичко е майтап. Дори след началото на войната, дебелите украинки дойдоха по нашите плажове и си вярваха, че "войната щяла да свърши до есента и те щели да си изкарат безплатния курорт в България" - тогава те не осъзнваха, че ще изгубят държавата си, мъжете и синовете си заради наивността си.

    Коментиран от #79

    12:20 26.09.2026

  • 79 Пепи Волгата

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "Връзвайте се наивници на пропагандата":

    Изобщо не ми пука защото аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    Коментиран от #86

    12:24 26.09.2026

  • 80 анонимен

    2 1 Отговор
    Факти, кога просто ще спрете да публикувате този платен провокатор?

    12:25 26.09.2026

  • 81 Рycлaн Cмрaд

    2 2 Отговор
    Отчаян съм, грaнтoвeтe са на приключване......

    12:26 26.09.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Тити

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "КОПЕЙЗАЖ ВНИМАВАЙ":

    Мекия ти юмрук щети го пъхна в га,zyндера 👈.

    Коментиран от #87

    12:27 26.09.2026

  • 84 Ами и за за нас начина е този

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Сандо":

    да повярваме на драсканиците ти когато отидеш на фронта да се биеш за Добропілля в Украйна в полза на руснците.

    12:27 26.09.2026

  • 85 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Палячовската Гомноукрайна отново става Новоросия ,а живота на хохохола в момента е на цената на два нови гумени царвула !

    Коментиран от #88, #89

    12:28 26.09.2026

  • 86 Лама Калушев

    5 2 Отговор

    До коментар #79 от "Пепи Волгата":

    Намествал съм чакрите и фонтанелите на всичките платени тpoлoве на Ивайло Мирчев, минавах ги на в моята спалня от хижата ми в Петрохан.

    12:29 26.09.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Дон Корлеоне":

    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    12:30 26.09.2026

  • 89 Споко,споко

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Дон Корлеоне":

    Твоят ще стане на цената на метър канап.

    12:30 26.09.2026

  • 90 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    12:31 26.09.2026

  • 91 А бре бацковото

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Баце ЕООД":

    Защо си токова злобен бре,пак ли те прескочиха?

    12:32 26.09.2026

  • 92 бебето

    0 0 Отговор
    верно ли че путин е педофил?или са само слухове?

    12:33 26.09.2026

  • 93 А бе кух

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Kой е Руслан Трад":

    Лапай и ти ,АМА НЕ МОЖЕШ! Алгафари го правят,но ти нямаш пипе!

    12:36 26.09.2026

  • 94 Всичко от московия е лъжа и измама !

    0 0 Отговор
    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    12:37 26.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания