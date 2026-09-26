Руслан Трад: Страни от НАТО са сигурни, че Русия ще ескалира войната извън границите на Украйна. Това може да се случи до седмици

През последните 10 дни държавни служители от цяла Европа споделиха, че нови данни сочат повишен риск войната в Украйна да прерасне в по-широк европейски конфликт, пише във Фейсбук журналистът от De Re Militari Руслан Трад.

Тези коментари първоначално бяха изказани от правителства и/или държавни лидери, след което бяха подкрепени от изявления на разузнавателните служби на Франция, Естония, Литва, Латвия, Швеция, Норвегия, Дания, Финландия, Германия и НАТО.

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Изглежда, че националните агенции имат различни становища относно това кога ще ескалира хибридната война, водена от Русия, но всички са единодушни, че това ще се случи. Предполагаемите срокове за ескалацията варират от няколко седмици до няколко месеца, до 2031 г.

Страховете от руска инвазия също предизвикаха международни дебати относно това дали това е възможно или не. Досега агенциите споделяха предимно анализи относно хибридната война и почти не спекулираха относно наземна инвазия. Имаме голяма степен на сигурност, че всички тези доклади се основават на проверени данни.

Хибридната война, водена от Русия, вече набра темпо през последните седмици и се ускори още повече през този месец. Сухопътните инвазии засега остават извън сценария. Най-експлозивната акция на терен, която можем да предвидим, е възможна атака и поемане на контрола върху Сувалкския коридор, за да се свърже Калининград с Беларус или превземане на Нарва в Естония.

Преди такива събития, или по-мащабни такива, международната общност би забелязала очевидно струпване на сили от сателитни снимки в близост до точките на напрежение, което за момента не се случва. Въпреки това, в Руската федерация, Германия и Франция болниците се подготвят за военни мерки, а балтийските държави полагат нови усилия за организиране на масова евакуация.

Изглежда, че Русия има сериозни планове да тества волята на НАТО да приложи Член 5, както и европейското единство. Пълното разширяване на войната в Украйна към останалата част от Европа не е нито в нейния интерес, нито е по силите ѝ. Все пак обаче, използването на вътрешните противоречия в Европа (и в НАТО), за да подкопае още повече единството на Запада, изглежда като постижима цел за Москва.