Руслан Трад: Страни от НАТО са сигурни, че Русия ще ескалира войната извън границите на Украйна. Това може да се случи до седмици

През последните 10 дни държавни служители от цяла Европа споделиха, че нови данни сочат повишен риск войната в Украйна да прерасне в по-широк европейски конфликт, пише във Фейсбук журналистът от De Re Militari Руслан Трад.
Тези коментари първоначално бяха изказани от правителства и/или държавни лидери, след което бяха подкрепени от изявления на разузнавателните служби на Франция, Естония, Литва, Латвия, Швеция, Норвегия, Дания, Финландия, Германия и НАТО.
Изглежда, че националните агенции имат различни становища относно това кога ще ескалира хибридната война, водена от Русия, но всички са единодушни, че това ще се случи. Предполагаемите срокове за ескалацията варират от няколко седмици до няколко месеца, до 2031 г.
Страховете от руска инвазия също предизвикаха международни дебати относно това дали това е възможно или не. Досега агенциите споделяха предимно анализи относно хибридната война и почти не спекулираха относно наземна инвазия. Имаме голяма степен на сигурност, че всички тези доклади се основават на проверени данни.
Хибридната война, водена от Русия, вече набра темпо през последните седмици и се ускори още повече през този месец. Сухопътните инвазии засега остават извън сценария. Най-експлозивната акция на терен, която можем да предвидим, е възможна атака и поемане на контрола върху Сувалкския коридор, за да се свърже Калининград с Беларус или превземане на Нарва в Естония.
Преди такива събития, или по-мащабни такива, международната общност би забелязала очевидно струпване на сили от сателитни снимки в близост до точките на напрежение, което за момента не се случва. Въпреки това, в Руската федерация, Германия и Франция болниците се подготвят за военни мерки, а балтийските държави полагат нови усилия за организиране на масова евакуация.
Изглежда, че Русия има сериозни планове да тества волята на НАТО да приложи Член 5, както и европейското единство. Пълното разширяване на войната в Украйна към останалата част от Европа не е нито в нейния интерес, нито е по силите ѝ. Все пак обаче, използването на вътрешните противоречия в Европа (и в НАТО), за да подкопае още повече единството на Запада, изглежда като постижима цел за Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Русофрения европейска
Коментиран от #57
11:12 26.09.2026
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #34
11:13 26.09.2026
3 Фен
Коментиран от #11, #42
11:15 26.09.2026
4 ГЛУПОСТИ НА БГ БАЛАМОСВАЧИТЕ
Освен западняците ако не нападнат първи.
Тогава ще се наложи.
Коментиран от #64
11:16 26.09.2026
5 фбр
11:16 26.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Шваба
11:18 26.09.2026
8 Искандер М
11:18 26.09.2026
9 Препоръчвам на аФторката
Коментиран от #69
11:19 26.09.2026
10 Хаха
11:22 26.09.2026
11 Относно Афганистан и позорите
До коментар #3 от "Фен":Първо Британската империя се опозорява там през 19 век. После Съветския съюз, който щеше да строи социализъм. Вместо пролетариатът, властта я взеха едни муджахидини, а след тях талибаните. Американците и съюзниците им - същия позор.
Коментиран от #17
11:22 26.09.2026
12 Туй нато
Коментиран от #36
11:23 26.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Просто човек
Коментиран от #22
11:27 26.09.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #38
11:27 26.09.2026
16 Страшна прогноза
11:27 26.09.2026
17 Фен
До коментар #11 от "Относно Афганистан и позорите":Бе така, както избягаха САЩ, никой не е бягал. По колесниците на самолетите... Позор.
Коментиран от #25
11:28 26.09.2026
18 последната укра
Коментиран от #37
11:29 26.09.2026
19 Распутин
11:29 26.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тити на Кака
За щастие цялата тази дандания е просто пропаганда, целяща да убеди средностатическата евроуфсъ как огромните пари изливани в джобовете на Зеленски и миндичовците около него могат да ги прадпазят от Русия.
11:33 26.09.2026
22 Смажи
До коментар #14 от "Просто човек":На Путин тоягата, иначе ще те боли
Коментиран от #26
11:34 26.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Томов
11:34 26.09.2026
25 СССР воюваше
До коментар #17 от "Фен":срещу муджахидините И Америка.
А цало НАТО воюваше срещу талибаните.
11:35 26.09.2026
26 последната укра
До коментар #22 от "Смажи":Ми то убаво на Путин тояга, ама се оказа, че тоя път той е с тоягата и верно боли, ако не вярваш ела в укрия да провериш лично.
Коментиран от #32
11:36 26.09.2026
27 Чичо
11:36 26.09.2026
28 руззззНациии
11:37 26.09.2026
29 койдазнай
11:40 26.09.2026
30 Герги
11:41 26.09.2026
31 стоян георгиев
Коментиран от #60
11:41 26.09.2026
32 гост
До коментар #26 от "последната укра":То и в Русия взе да боли,нали четеш и слушаш..е Кремъл не го боли но кой го е еня за крепостните.
Коментиран от #41, #53
11:42 26.09.2026
33 Витя
11:43 26.09.2026
34 Марионеткиии
До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да не би да искате да ви дундуркаме??!?
11:46 26.09.2026
35 🇧🇬❤️🇷🇺
А, защо ли ? Нали бяха свършили ракетите и се биеха с лопати. Май и с лопати им се получава, а ?
11:48 26.09.2026
36 Пръдльооо нечистоплътен
До коментар #12 от "Туй нато":Е,не са НАТО като тебе
11:48 26.09.2026
37 Рускиня
До коментар #18 от "последната укра":Най-добрият коментар!
Поздравления!
11:49 26.09.2026
38 Ихууууу ганьовото
До коментар #15 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ти по добре погледни себе си.с всеки изминат ден свистиш все по вече и повече.
11:50 26.09.2026
39 Укротрол с рак
11:51 26.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 последната укра
До коментар #32 от "гост":А кво ги боли в Русия, освен оная работа, ядат, пият и си карат колите на 0.60 цента литъра, икономиката им изпревари немската, френската и италианската, та викаш боли ги оная работа хахахахахаха.
Коментиран от #46, #47
11:52 26.09.2026
42 Ахааааа
До коментар #3 от "Фен":Много си малък и незначителен за да знаеш какво има НАТО и какво няма!!
11:52 26.09.2026
43 Гал
11:53 26.09.2026
44 стоян георгиев
Коментиран от #52
11:53 26.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 КОПЕЙЗАЖ
До коментар #41 от "последната укра":Явно си необразован и невеж,глупостите си можеш да развяваш в само в кварталната кръчма!
Коментиран от #49, #63
11:55 26.09.2026
47 ха ха
До коментар #41 от "последната укра":каква икономика?
11:56 26.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тити
До коментар #46 от "КОПЕЙЗАЖ":Лапуркай ,Алекс ,лапуркай ,имаш шанс да станеш човек .
Коментиран от #74
11:57 26.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Алексбг
До коментар #44 от "стоян георгиев":Абре ппазвантино ,разбира ти кофалника 🎃 от икономика и международна политика 😂😂😂.
11:59 26.09.2026
53 стоян георгиев
До коментар #32 от "гост":Дългия .жив ли си още бе,миризливецо ?
12:01 26.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Дали
12:01 26.09.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хи хи хи хи
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ще го видиш Крим руски през крив макарон на куково лято.
Коментиран от #65, #72
12:03 26.09.2026
58 Хаха
12:04 26.09.2026
59 Само питам
12:04 26.09.2026
60 стоян
До коментар #31 от "стоян георгиев":До 31 ком - другар видях снимката от статията всички орки с по три медала - никой да не се сърди - смешно е
12:05 26.09.2026
61 Добрия войник Швейк
12:05 26.09.2026
62 Абе факти защо ме триете
12:06 26.09.2026
63 последната укра
До коментар #46 от "КОПЕЙЗАЖ":Ми не знам кой е невеж, това са лесно проверими факти, снимков материал и клипове от Русия колкото искаш, че горяла някъде рафинерия гръмната от укрите не значи, че Русия гори, сега изгоря склад в България да не би да горим, а и рафинериите си ги пускат след месец и па имат гориво, такива са фактите, това, че не ти изнасят на теб не ги променя.
12:06 26.09.2026
64 Пръцковотото
До коментар #4 от "ГЛУПОСТИ НА БГ БАЛАМОСВАЧИТЕ":Кой нормален ще повярва на Путин? Кремълският вихрогон заяви че е смехотворно някой да си помисли че Русия ще нападне Украйна.И СЛЕД ДВА ДНИ Я НАПАДНА.
12:08 26.09.2026
65 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #57 от "Хи хи хи хи":В момента го виждаме Крим руски хахахахаха тоа па е замаян от лекарствата.
Коментиран от #76
12:09 26.09.2026
66 последната укра
12:09 26.09.2026
67 Пак ли този Руслан Трът Пръд
12:09 26.09.2026
68 Русланчо Пръд
12:11 26.09.2026
69 Бухахахахихи
До коментар #9 от "Препоръчвам на аФторката":Ние също ти препоръчваме да не се правиш на коректор.По твоята логика излиза ,че ако се спазва закона,затворите щяха да са препълнени с копейки.
12:13 26.09.2026
70 Пиночет
12:13 26.09.2026
71 Kой е Руслан Трад
През годините гравитира там, където има пари.
- През 2013 е с БСП защото тогава тази партия е била богата тогава.
- След това работи със С. Арабия, които го спонсорират за да разпространение на ислямски фундаментализъм в България
- Сегашната му спирка е заедно с атлантика Соломон Паси, където падат най-много мангизи в момента от грантове. Плаща му се за бясна русофобия. Редовен участник в предаването на бившия доносник от ДС и върл русофоб сега Дремджиев.
Русланчо през годините се приспособява там, където има пари за лапане.
Не се чудете, че след няколко години той ще се опита да бъде един от най-големите русофили в България и ще кори българите по телевизиите, че не си държат портрети с Владимир Путин в хола на дома си.
Коментиран от #77, #93
12:14 26.09.2026
72 Баце ЕООД
До коментар #57 от "Хи хи хи хи":По криви макарони от тия дето използваш за бинокъл ли? И това въпреки, че вече си кон с капаци.
Коментиран от #91
12:15 26.09.2026
73 Сандо
Коментиран от #84
12:15 26.09.2026
74 КОПЕЙЗАЖ ВНИМАВАЙ
До коментар #49 от "Тити":да не лапуркаш юмрук!!
Коментиран от #83
12:15 26.09.2026
75 Бай Ганьо
12:16 26.09.2026
76 Ганьовотооо
До коментар #65 от "Удри евраста с лопатЕто":И как го виждате КРИМ руски след като по далече от пъпа си не виждате? Путин не смее да го признае за руски а тези го били виждали??????
12:19 26.09.2026
77 Кой е пооомияра Маджо алгагари
До коментар #71 от "Kой е Руслан Трад":Това е въпросът
12:20 26.09.2026
78 Връзвайте се наивници на пропагандата
Те ще се изсулят от военна служба с мотива, че са болни и непригодни за воюване.
Ще гинете вие и вашите деца. Ако си мислите, че това е преувеличено, вижте украинците. До 2021, те си мислеха, че всичко е майтап. Дори след началото на войната, дебелите украинки дойдоха по нашите плажове и си вярваха, че "войната щяла да свърши до есента и те щели да си изкарат безплатния курорт в България" - тогава те не осъзнваха, че ще изгубят държавата си, мъжете и синовете си заради наивността си.
Коментиран от #79
12:20 26.09.2026
79 Пепи Волгата
До коментар #78 от "Връзвайте се наивници на пропагандата":Изобщо не ми пука защото аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!
Коментиран от #86
12:24 26.09.2026
80 анонимен
12:25 26.09.2026
81 Рycлaн Cмрaд
12:26 26.09.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Тити
До коментар #74 от "КОПЕЙЗАЖ ВНИМАВАЙ":Мекия ти юмрук щети го пъхна в га,zyндера 👈.
Коментиран от #87
12:27 26.09.2026
84 Ами и за за нас начина е този
До коментар #73 от "Сандо":да повярваме на драсканиците ти когато отидеш на фронта да се биеш за Добропілля в Украйна в полза на руснците.
12:27 26.09.2026
85 Дон Корлеоне
Коментиран от #88, #89
12:28 26.09.2026
86 Лама Калушев
До коментар #79 от "Пепи Волгата":Намествал съм чакрите и фонтанелите на всичките платени тpoлoве на Ивайло Мирчев, минавах ги на в моята спалня от хижата ми в Петрохан.
12:29 26.09.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Дон Корлеоне
До коментар #85 от "Дон Корлеоне":Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!
12:30 26.09.2026
89 Споко,споко
До коментар #85 от "Дон Корлеоне":Твоят ще стане на цената на метър канап.
12:30 26.09.2026
90 Атина Палада
12:31 26.09.2026
91 А бре бацковото
До коментар #72 от "Баце ЕООД":Защо си токова злобен бре,пак ли те прескочиха?
12:32 26.09.2026
92 бебето
12:33 26.09.2026
93 А бе кух
До коментар #71 от "Kой е Руслан Трад":Лапай и ти ,АМА НЕ МОЖЕШ! Алгафари го правят,но ти нямаш пипе!
12:36 26.09.2026
94 Всичко от московия е лъжа и измама !
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
12:37 26.09.2026