"Алтернатива за Германия" се стреми към кметски постове в Долна Саксония

В северозападната германска провинция Долна Саксония започнаха балотажите за избор на кметове и ръководители на административни райони в редица общини, съобщи ДПА. Произвеждат се общо 123 балотажа, предаде БТА.

За първи път антиимигрантската партия „Алтернатива за Германия“ (AзГ) може да спечели висш общински пост в Долна Саксония. Партията има трима кандидати, участващи в надпреварата.

В Залцгитер Патрисия Майр от AзГ се изправя срещу кмета Франк Клингебил от консервативния Християндемократически съюз (ХДС), партията на Фридрих Мерц, който заема поста от 2006 г. насам.

В Мунстер (окръг Хайдекрайс) независимият кандидат Анна Адамчак се изправя срещу Кристоф Вайнанд от AзГ, а в Бокенем независимият кандидат Йенс Люер се състезава с кандидата на AзД Феликс Мул.

И в трите случая кандидатите на AзГ са изоставали значително на първия тур.

Освен в надпреварите, в които AзГ участва на балотажа, изненади са възможни и в няколко големи града и метрополни района.

В столицата на провинцията Хановер настоящият кмет Белит Онай от партията на Зелените се стреми да защити поста си срещу Аксел фон дер Ое от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), докато в регион Хановер съперници са Ева Бендер (ГСДП) и Оливер Юнк (ХДС).