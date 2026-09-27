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"Алтернатива за Германия" се стреми към кметски постове в Долна Саксония

"Алтернатива за Германия" се стреми към кметски постове в Долна Саксония

27 Септември, 2026 12:55 619 15

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За първи път „Алтернатива за Германия“ може да спечели висш общински пост в Долна Саксония

"Алтернатива за Германия" се стреми към кметски постове в Долна Саксония - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В северозападната германска провинция Долна Саксония започнаха балотажите за избор на кметове и ръководители на административни райони в редица общини, съобщи ДПА. Произвеждат се общо 123 балотажа, предаде БТА.

За първи път антиимигрантската партия „Алтернатива за Германия“ (AзГ) може да спечели висш общински пост в Долна Саксония. Партията има трима кандидати, участващи в надпреварата.

В Залцгитер Патрисия Майр от AзГ се изправя срещу кмета Франк Клингебил от консервативния Християндемократически съюз (ХДС), партията на Фридрих Мерц, който заема поста от 2006 г. насам.

В Мунстер (окръг Хайдекрайс) независимият кандидат Анна Адамчак се изправя срещу Кристоф Вайнанд от AзГ, а в Бокенем независимият кандидат Йенс Люер се състезава с кандидата на AзД Феликс Мул.

И в трите случая кандидатите на AзГ са изоставали значително на първия тур.

Освен в надпреварите, в които AзГ участва на балотажа, изненади са възможни и в няколко големи града и метрополни района.

В столицата на провинцията Хановер настоящият кмет Белит Онай от партията на Зелените се стреми да защити поста си срещу Аксел фон дер Ое от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), докато в регион Хановер съперници са Ева Бендер (ГСДП) и Оливер Юнк (ХДС).


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    4 2 Отговор
    Мунстер ли??! Вече и имената на градове ли са ви трудни?! Мюнстер освен това (може и да бъркам) НРВ

    12:59 27.09.2026

  • 2 Мерц

    9 2 Отговор
    Това е краят на 4 тия еврорайх!

    13:03 27.09.2026

  • 3 Валентина

    1 4 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    13:03 27.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Казанлъшкия

    1 9 Отговор
    Много са далече все още от някакъв национален успех. Нямат никакъв шанс в Западна Германия, в източна може и да са първо ,но най-населените провинции са Северен Рейн- Вестфалия , Баден-Вюртенберг, и Бавария, където живеят сигурно почти половината германци. В източна Германия живеят има- няма 10 % от населението и това са най - бедните и бързо намаляващи по население райони в Германия.

    Коментиран от #7

    13:11 27.09.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    9 1 Отговор
    Путин, Си и Тръмп ще се срещнат в КНР на срещата на АТЕС през ноември.

    Решено!

    Нов Техеран, нов Подстдам, нов Виенски конгрес или нова Ялта, или както там искате го кръстете по историческа аналогия...

    За мен най-вярната историческа аналогия е с Техеран 1943г. Тримата големи ще се срещнат в КНР, докато светът е във война (глобалисти срещу суверенисти), за да обсъдят и се договорят за новия световен ред след като спечелят войната....

    Коментиран от #10

    13:12 27.09.2026

  • 7 Баце ЕООД

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Казанлъшкия":

    Еми те взеха всички мигранти на света, дадоха им паспорт по бързата процедура и готово. Тотална щета очаква Германия.

    13:15 27.09.2026

  • 8 Пламен

    2 3 Отговор
    Основни факти за Алис Вайдел - лидерът на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ)

    • Личен живот: Тя е открито хомосексуална, живее в Швейцария с партньорката си (произхождаща от Шри Ланка) и те отглеждат заедно две деца. 

    Коментиран от #13

    13:18 27.09.2026

  • 9 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Това са само първите лястовички както се казва --но догодина може да стане много сериозно!?През април 2027 г са изборите за местни парламенти в 4 провинции в т.ч в Северен Рейн -Вестфалия една от най-големите и най-важни провинции а през септември -в още една!?Ако след април АфД си спечели правото да претендира за първа сила с Мерц и ХДС е свършено!?Но Мерц може да подаде оставка и преди Нова година ---и Германия да обърне курса на 180 градуса /на 360 градуса може да го обърне само г-жа Бербок /!?

    13:23 27.09.2026

  • 10 Пламен

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    Не спекулирай - това не е точно ,,Ялта" или ,,Техеран".
    Това си е традиционна регулярна икономическа среща. В АТИС членуват 21 икономики (включително САЩ, Китай, Русия, Япония, Австралия и Канада).

    Коментиран от #11

    13:33 27.09.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пламен":

    Срещата на АТЕС е само удобен повод за срещата им...

    13:35 27.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Браво

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    открил си топлата вода. Може да се подмиеш!

    13:39 27.09.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    евала на туй фрау раздруса империята на урсулките из основи хахахахаха

    13:40 27.09.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор
    Провокатор за България също се натиска!

    13:47 27.09.2026

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