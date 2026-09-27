"Алтернатива за Германия" се стреми към кметски постове в Долна Саксония

В северозападната германска провинция Долна Саксония започнаха балотажите за избор на кметове и ръководители на административни райони в редица общини, съобщи ДПА. Произвеждат се общо 123 балотажа, предаде БТА.
За първи път антиимигрантската партия „Алтернатива за Германия“ (AзГ) може да спечели висш общински пост в Долна Саксония. Партията има трима кандидати, участващи в надпреварата.
В Залцгитер Патрисия Майр от AзГ се изправя срещу кмета Франк Клингебил от консервативния Християндемократически съюз (ХДС), партията на Фридрих Мерц, който заема поста от 2006 г. насам.
В Мунстер (окръг Хайдекрайс) независимият кандидат Анна Адамчак се изправя срещу Кристоф Вайнанд от AзГ, а в Бокенем независимият кандидат Йенс Люер се състезава с кандидата на AзД Феликс Мул.
И в трите случая кандидатите на AзГ са изоставали значително на първия тур.
Освен в надпреварите, в които AзГ участва на балотажа, изненади са възможни и в няколко големи града и метрополни района.
В столицата на провинцията Хановер настоящият кмет Белит Онай от партията на Зелените се стреми да защити поста си срещу Аксел фон дер Ое от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), докато в регион Хановер съперници са Ева Бендер (ГСДП) и Оливер Юнк (ХДС).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
12:59 27.09.2026
2 Мерц
13:03 27.09.2026
3 Валентина
0 8 7 8 1 8 8 1 9 0
13:03 27.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Казанлъшкия
Коментиран от #7
13:11 27.09.2026
6 az СВО Победа 81
Решено!
Нов Техеран, нов Подстдам, нов Виенски конгрес или нова Ялта, или както там искате го кръстете по историческа аналогия...
За мен най-вярната историческа аналогия е с Техеран 1943г. Тримата големи ще се срещнат в КНР, докато светът е във война (глобалисти срещу суверенисти), за да обсъдят и се договорят за новия световен ред след като спечелят войната....
Коментиран от #10
13:12 27.09.2026
7 Баце ЕООД
До коментар #5 от "Казанлъшкия":Еми те взеха всички мигранти на света, дадоха им паспорт по бързата процедура и готово. Тотална щета очаква Германия.
13:15 27.09.2026
8 Пламен
• Личен живот: Тя е открито хомосексуална, живее в Швейцария с партньорката си (произхождаща от Шри Ланка) и те отглеждат заедно две деца.
Коментиран от #13
13:18 27.09.2026
9 не може да бъде
13:23 27.09.2026
10 Пламен
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":Не спекулирай - това не е точно ,,Ялта" или ,,Техеран".
Това си е традиционна регулярна икономическа среща. В АТИС членуват 21 икономики (включително САЩ, Китай, Русия, Япония, Австралия и Канада).
Коментиран от #11
13:33 27.09.2026
11 az СВО Победа 81
До коментар #10 от "Пламен":Срещата на АТЕС е само удобен повод за срещата им...
13:35 27.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Браво
До коментар #8 от "Пламен":открил си топлата вода. Може да се подмиеш!
13:39 27.09.2026
14 Ний ша Ва упрайм
13:40 27.09.2026
15 Дзак
13:47 27.09.2026