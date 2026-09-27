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Какво са обсъдили външните министри на Германия и Русия
  Тема: Украйна

Какво са обсъдили външните министри на Германия и Русия

27 Септември, 2026 11:47 803 32

  • сергей лавров-
  • йохан вадефул-
  • германия-
  • русия-
  • украйна

За първи път от 2022 година насам външните министри на Германия и Русия проведоха пряк разговор

Какво са обсъдили външните министри на Германия и Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Федералният министър на външните работи Йохан Вадефул се срещна изненадващо с руския си колега Сергей Лавров в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Разговорът, продължил около 20 минути, е първата двустранна среща между външните министри на Германия и Русия от години насам. Според Вадефул той се е състоял благодарение на посредничеството на трети страни. "Бях потърсен от много колеги от други държави и ми беше казано, че Русия е готова за разговор", заяви федералният министър на външните работи в интервю за германската обществена телевизия АРД. Мнозина го посъветвали да проведе разговора, а някои дори го помолили за това.

Вадефул: Инцидентът с дрона "прекрачи границата"

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По време на разговора двамата външни министри са обсъдили последиците от руската агресивна война срещу Украйна. По-конкретно, според Вадефул, е ставало дума за износа на зърно от Украйна и от Русия. "Страна като Египет се нуждае от това спешно. Има опасност от глад." Да се застъпиш за нещо подобно е правилно, подчерта Вадефул.

Лавров и Вадефул са говорили и за инцидента с дрона на летище Лайпциг. "Дрон, който наистина е можел да предизвика катастрофа на самолети, е бил пуснат там от руски ръце", подчерта той пред АРД. Германският първи дипломат е обяснил на Лавров, "че с това е била прекрачена границата и че очакваме подобно нещо да не се повтаря, както и че сме готови да реагираме по всяко време". Федералното правителство обвинява Русия за инцидента с дрона на летището, което е важен транспортен център за подкрепата на Украйна.

По време на срещата им Вадефул е подчертал също така, че германската подкрепа за Украйна е "напълно непокътната", както и че Русия трябва да седне на масата за преговори. "Няма оправдание за тази война, която отнема безброй жертви, между другото и руски жертви, но преди всичко сред цивилните в Украйна", каза Вадефул.

"Правилно е да водим диалог"

"За съжаление, към момента Русия не е готова да сложи край на войната. Въпреки това смятам, че е правилно да водим диалог. Това е задачата и на външните министерства, и на дипломацията", каза още германският външен министър пред АРД. Той не смята, че този разговор по някакъв начин променя германската външна политика.

Вадефул заяви, че Германия защитава международното право и застава на страната на Украйна, което е обяснил още веднъж и на Лавров. Воденето на разговори е сред основните задачи на един външен министър – дори и с партньори, с които са налице фундаментални различия, заяви той в интервюто на АРД. "Знаете ли, с приятели не е нужно да се преговаря, с противници трябва да се преговаря. Това е един от основните принципи на външната политика, който важи и в този случай."

"Да се говори с Русия – точно това правим"

"На всички, които постоянно повтарят, че Германия трябва да преговаря, че Германия трябва най-накрая да говори с Русия, сега отговарям: точно това правим. А Русия, за съжаление, към момента не показва готовност да заеме конструктивна позиция за преговори", каза още Вадефул.

След разговора руският външен министър незабавно постави под съмнение ползата от него и не отбеляза никакъв напредък. Пред информационната агенция ДПА Лавров заяви, че от Берлин можело и просто да му се обадят по телефона.

Това беше първият разговор на това ниво от началото на руската агресивна война срещу Украйна през 2022 година. Тогавашната външна министърка Аналена Баербок се срещна със Сергей Лавров в Москва през януари 2022. Оттогава представители на германското и руското правителство присъстваха заедно на различни международни срещи, но преки разговори на ниво външни министри не са се състояли.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    15 19 Отговор
    само армиите на Вермахта , със своите панцер СС дивизии , вафен СС , кригсмарине..ще изкарат оня с токчетата от бункера

    Коментиран от #7, #12, #13, #22, #23

    11:52 27.09.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 13 Отговор
    Русия каза всичко на Потсдамската конференция Сега ще има ТИШИНА

    11:52 27.09.2026

  • 3 Какво се е надявал германеца

    9 4 Отговор
    При това агресивно изказване
    след толкова време

    Коментиран от #21

    11:54 27.09.2026

  • 4 Баце

    11 0 Отговор
    Капитулация на 09.05.2027
    Нов Нюрнберг
    Репарации от фашагите

    Коментиран от #31

    11:54 27.09.2026

  • 5 Пълен Провал

    8 4 Отговор
    На недойче невеле глупостите.....

    11:54 27.09.2026

  • 6 Джо Ножа

    4 11 Отговор
    Рушняците са най войнолюбивите същества на планетата.

    Коментиран от #10

    11:56 27.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Накратко

    14 8 Отговор
    Капитулацията на Раша са обсъждали , но катъра казал , че за момента се отлага .

    11:56 27.09.2026

  • 9 Дзак

    5 2 Отговор
    Трябва ли да се знае всичко?

    11:56 27.09.2026

  • 10 Вуте

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Джо Ножа":

    Е тогива оти са закачате с них, па после ревете???

    11:57 27.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Разконспириран си

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Ей педроханец, не се прай на мъж.

    11:59 27.09.2026

  • 13 Вашето мнение

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Дивизиите на СС, бухахахаха, ходи да събираш себеподобни от прайда та да уморите руснаците от смях.

    11:59 27.09.2026

  • 14 Лили Шпекова

    2 2 Отговор
    Обсъдили са ,как да си поделят България!🌈🛴🤣👍

    12:01 27.09.2026

  • 15 Бялджип

    4 1 Отговор
    Четем какво казал германеца на Лавров, как той вижда нещата, какви представи има той и нито дума какво мисли лавров? Но от самия него, не предадени от устата на германеца. Така знаем само онази половина, която трябва да се допусне до нас. Тя е достатъчна на някои празни глави тук, виждаме го, но повечето хора мислят по друг начин.

    12:04 27.09.2026

  • 16 Пич

    2 2 Отговор
    Това е опашата лъжа! Какво би могло да бъде? Бих допуснал, че Урсулианците сондират мнението на Русия за изхвърляне на САЩ като основен фактор, и заемането на мястото на САЩ от ЕС!!! Или - предложение за кой, колко, и какво. Като остатъка от Украйна да бъде даден на ЕС за доостригване, а не на САЩ!!!

    12:06 27.09.2026

  • 17 Чума

    3 2 Отговор
    Цяла статия за воплите на Вундерфул! Да бяхте посочили повече какво е казал Лавров. Знам какво са казали на германеца другите, които го помолили да разговаря с Русия - Отивай и говори с него! Вие сте привикнали да ви бият и репресират руснаците, ще понесеш още малко срам! Човечеството ще ви отдаде заслужената почит и оцени саможертвата Ви! Толкова време с една бедна и пропаднала Русия не можахме да се справим! Резил! Руснаците бяха изтървани на европейско по бокс и при всичкото ощететяване от съдиите взеха всички медали! Волейбола бе спечлен от поляците славяни все пак, с треньор Гърбич от православна Сърбия и най добрия на игрището Вилфредо Леон от социалистическа Куба! Факт!

    12:07 27.09.2026

  • 18 Валентина

    0 1 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    12:08 27.09.2026

  • 19 Хаха ха

    2 1 Отговор
    чЕ БЪЛГАРИА Е ПБРВА ПО СМЪРТНОСТ .И ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВА НИ ИЗБИВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ТЯХНИТЕ ВОЙНИ.

    12:08 27.09.2026

  • 20 Ту Туу

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Лео сигурно носиш и леопардов клин и пера, така подсказва никнейма ти, ама нема лошо нали е демокрация.

    12:09 27.09.2026

  • 21 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какво се е надявал германеца":

    Ми надрънкал е куп глупости, които му е спуснал Шмерц и толкова...

    12:10 27.09.2026

  • 22 МИЛИЦИОНЕРЪТ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Путлер е гарант на САЩ че доведе Бензиностанцията до разпад

    12:10 27.09.2026

  • 23 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Тоя филм е гледан вече. 2 пъти.

    12:13 27.09.2026

  • 24 Ко туй нящо?

    0 1 Отговор
    Црън 🐴🐴🐴🐴

    12:15 27.09.2026

  • 25 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Каква война,каква Украйна бре:) Иде реч за енергийни ресурси.. Еврокомисарят по енергийните въпроси на ЕС е изпратил писма на всички външни министри на страните от ЕС ,че трябва да се преговаря с Русия,защото било идвало газова криза..За петрола Ройтерс нищо не каза..Но се очаква и САЩ да наложат вето както Русия за износ на петрол за да облекчат положението вътре в страната си .ЕС сдипли напълно и европейчетата станаха много разговорливи...

    12:16 27.09.2026

  • 26 Как ще делят плячката

    0 1 Отговор
    От много тарикатлъци, поляците ще си загубят и те държавата.

    12:16 27.09.2026

  • 27 Кремълски катър

    3 2 Отговор
    Украински удар спря рафинерията Илски в Краснодарски край. Повредени са три основни инсталации и резервоарен парк, като засегнатите AT-4, AT-5 и AT-6 представляват 99% от първичния капацитет.
    💥 СБУ и ВМС удариха Азовския оптико-механичен завод в Ростовска област с „Нептун“, „Рута“, „Паляниця“ и „Барс“. Засегнати са производствени мощности, свързани с поне 7 руски ракетни програми, включително Х-101.
    🎯 Украйна унищожи 76 руски системи за ПВО през септември, нов месечен рекорд от началото на войната. Предишният рекорд беше 73 през юли 2023 г.
    🤖 Операция „Вивалди“ в Северен Донецк използва стотици дронове и наземни роботи, проникнали до 15 км в руския тил. Операцията е проведена без пехота.
    🛡️ Добропиля остава под украински контрол, въпреки руските твърдения за обкръжаване. Според 1-ви корпус „Азов“ руските групи, опитващи да проникнат между украинските позиции, се откриват и унищожават.
    🚀 Украйна получи окончателно одобрение за лицензирано производство на Patriot след срещата Зеленски-Тръмп.
    🔥 Силите за безпилотни системи съобщиха за 30 удара през септември по руски нефтени, газови, химически, пристанищни, военноморски и военни обекти, включително Новоросийск, Махачкала, Уст-Луга и редица рафинерии и депа.

    12:16 27.09.2026

  • 28 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Нищо, германеца видя доклада на Русия за Буча, пребледня, прочете си бележките и Лавров го прати обратно при овцете да си пасе. Немците трети път ще учат един и същ урок.

    Коментиран от #30

    12:17 27.09.2026

  • 29 Додо

    1 0 Отговор
    Лавров няма никаква причина да разговаря с Велзевул.
    Най - се напрашва изводът , че немецът е викал в слушалката : ,, Мей-дей , мей-дей "на което Лавров е отговорил с трипъстово съчетание.

    12:18 27.09.2026

  • 30 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Баце ЕООД":

    Надписа бил отгоре на папката и германците се чувствали много сконфузено по време на срещата ,а министъра им през цялото време се опитвал да скрие надписа на папката .:)))

    12:19 27.09.2026

  • 31 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    И това ще стане.Руските фашисти ще платят за милионите убити

    12:19 27.09.2026

  • 32 Абе

    1 0 Отговор
    Германеца помни ли как първото им дарение за Украйна беше каски?? Е счупиха им каските, сега от страх възпитава, реве, тропа с крак. Пълни нещастници

    12:19 27.09.2026

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