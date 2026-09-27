Какво са обсъдили външните министри на Германия и Русия

Федералният министър на външните работи Йохан Вадефул се срещна изненадващо с руския си колега Сергей Лавров в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Разговорът, продължил около 20 минути, е първата двустранна среща между външните министри на Германия и Русия от години насам. Според Вадефул той се е състоял благодарение на посредничеството на трети страни. "Бях потърсен от много колеги от други държави и ми беше казано, че Русия е готова за разговор", заяви федералният министър на външните работи в интервю за германската обществена телевизия АРД. Мнозина го посъветвали да проведе разговора, а някои дори го помолили за това.

Вадефул: Инцидентът с дрона "прекрачи границата"

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По време на разговора двамата външни министри са обсъдили последиците от руската агресивна война срещу Украйна. По-конкретно, според Вадефул, е ставало дума за износа на зърно от Украйна и от Русия. "Страна като Египет се нуждае от това спешно. Има опасност от глад." Да се застъпиш за нещо подобно е правилно, подчерта Вадефул.

Лавров и Вадефул са говорили и за инцидента с дрона на летище Лайпциг. "Дрон, който наистина е можел да предизвика катастрофа на самолети, е бил пуснат там от руски ръце", подчерта той пред АРД. Германският първи дипломат е обяснил на Лавров, "че с това е била прекрачена границата и че очакваме подобно нещо да не се повтаря, както и че сме готови да реагираме по всяко време". Федералното правителство обвинява Русия за инцидента с дрона на летището, което е важен транспортен център за подкрепата на Украйна.

По време на срещата им Вадефул е подчертал също така, че германската подкрепа за Украйна е "напълно непокътната", както и че Русия трябва да седне на масата за преговори. "Няма оправдание за тази война, която отнема безброй жертви, между другото и руски жертви, но преди всичко сред цивилните в Украйна", каза Вадефул.

"Правилно е да водим диалог"

"За съжаление, към момента Русия не е готова да сложи край на войната. Въпреки това смятам, че е правилно да водим диалог. Това е задачата и на външните министерства, и на дипломацията", каза още германският външен министър пред АРД. Той не смята, че този разговор по някакъв начин променя германската външна политика.

Вадефул заяви, че Германия защитава международното право и застава на страната на Украйна, което е обяснил още веднъж и на Лавров. Воденето на разговори е сред основните задачи на един външен министър – дори и с партньори, с които са налице фундаментални различия, заяви той в интервюто на АРД. "Знаете ли, с приятели не е нужно да се преговаря, с противници трябва да се преговаря. Това е един от основните принципи на външната политика, който важи и в този случай."

"Да се говори с Русия – точно това правим"

"На всички, които постоянно повтарят, че Германия трябва да преговаря, че Германия трябва най-накрая да говори с Русия, сега отговарям: точно това правим. А Русия, за съжаление, към момента не показва готовност да заеме конструктивна позиция за преговори", каза още Вадефул.

След разговора руският външен министър незабавно постави под съмнение ползата от него и не отбеляза никакъв напредък. Пред информационната агенция ДПА Лавров заяви, че от Берлин можело и просто да му се обадят по телефона.

Това беше първият разговор на това ниво от началото на руската агресивна война срещу Украйна през 2022 година. Тогавашната външна министърка Аналена Баербок се срещна със Сергей Лавров в Москва през януари 2022. Оттогава представители на германското и руското правителство присъстваха заедно на различни международни срещи, но преки разговори на ниво външни министри не са се състояли.