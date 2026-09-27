Какво са обсъдили външните министри на Германия и Русия

Федералният министър на външните работи Йохан Вадефул се срещна изненадващо с руския си колега Сергей Лавров в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Разговорът, продължил около 20 минути, е първата двустранна среща между външните министри на Германия и Русия от години насам. Според Вадефул той се е състоял благодарение на посредничеството на трети страни. "Бях потърсен от много колеги от други държави и ми беше казано, че Русия е готова за разговор", заяви федералният министър на външните работи в интервю за германската обществена телевизия АРД. Мнозина го посъветвали да проведе разговора, а някои дори го помолили за това.
Вадефул: Инцидентът с дрона "прекрачи границата"
По време на разговора двамата външни министри са обсъдили последиците от руската агресивна война срещу Украйна. По-конкретно, според Вадефул, е ставало дума за износа на зърно от Украйна и от Русия. "Страна като Египет се нуждае от това спешно. Има опасност от глад." Да се застъпиш за нещо подобно е правилно, подчерта Вадефул.
Лавров и Вадефул са говорили и за инцидента с дрона на летище Лайпциг. "Дрон, който наистина е можел да предизвика катастрофа на самолети, е бил пуснат там от руски ръце", подчерта той пред АРД. Германският първи дипломат е обяснил на Лавров, "че с това е била прекрачена границата и че очакваме подобно нещо да не се повтаря, както и че сме готови да реагираме по всяко време". Федералното правителство обвинява Русия за инцидента с дрона на летището, което е важен транспортен център за подкрепата на Украйна.
По време на срещата им Вадефул е подчертал също така, че германската подкрепа за Украйна е "напълно непокътната", както и че Русия трябва да седне на масата за преговори. "Няма оправдание за тази война, която отнема безброй жертви, между другото и руски жертви, но преди всичко сред цивилните в Украйна", каза Вадефул.
"Правилно е да водим диалог"
"За съжаление, към момента Русия не е готова да сложи край на войната. Въпреки това смятам, че е правилно да водим диалог. Това е задачата и на външните министерства, и на дипломацията", каза още германският външен министър пред АРД. Той не смята, че този разговор по някакъв начин променя германската външна политика.
Вадефул заяви, че Германия защитава международното право и застава на страната на Украйна, което е обяснил още веднъж и на Лавров. Воденето на разговори е сред основните задачи на един външен министър – дори и с партньори, с които са налице фундаментални различия, заяви той в интервюто на АРД. "Знаете ли, с приятели не е нужно да се преговаря, с противници трябва да се преговаря. Това е един от основните принципи на външната политика, който важи и в този случай."
"Да се говори с Русия – точно това правим"
"На всички, които постоянно повтарят, че Германия трябва да преговаря, че Германия трябва най-накрая да говори с Русия, сега отговарям: точно това правим. А Русия, за съжаление, към момента не показва готовност да заеме конструктивна позиция за преговори", каза още Вадефул.
След разговора руският външен министър незабавно постави под съмнение ползата от него и не отбеляза никакъв напредък. Пред информационната агенция ДПА Лавров заяви, че от Берлин можело и просто да му се обадят по телефона.
Това беше първият разговор на това ниво от началото на руската агресивна война срещу Украйна през 2022 година. Тогавашната външна министърка Аналена Баербок се срещна със Сергей Лавров в Москва през януари 2022. Оттогава представители на германското и руското правителство присъстваха заедно на различни международни срещи, но преки разговори на ниво външни министри не са се състояли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #7, #12, #13, #22, #23
11:52 27.09.2026
2 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:52 27.09.2026
3 Какво се е надявал германеца
след толкова време
Коментиран от #21
11:54 27.09.2026
4 Баце
Нов Нюрнберг
Репарации от фашагите
Коментиран от #31
11:54 27.09.2026
5 Пълен Провал
11:54 27.09.2026
6 Джо Ножа
Коментиран от #10
11:56 27.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Накратко
11:56 27.09.2026
9 Дзак
11:56 27.09.2026
10 Вуте
До коментар #6 от "Джо Ножа":Е тогива оти са закачате с них, па после ревете???
11:57 27.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Разконспириран си
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Ей педроханец, не се прай на мъж.
11:59 27.09.2026
13 Вашето мнение
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Дивизиите на СС, бухахахаха, ходи да събираш себеподобни от прайда та да уморите руснаците от смях.
11:59 27.09.2026
14 Лили Шпекова
12:01 27.09.2026
15 Бялджип
12:04 27.09.2026
16 Пич
12:06 27.09.2026
17 Чума
12:07 27.09.2026
18 Валентина
0 8 7 8 1 8 8 1 9 0
12:08 27.09.2026
19 Хаха ха
12:08 27.09.2026
20 Ту Туу
До коментар #11 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Лео сигурно носиш и леопардов клин и пера, така подсказва никнейма ти, ама нема лошо нали е демокрация.
12:09 27.09.2026
21 Пилотът Гошу
До коментар #3 от "Какво се е надявал германеца":Ми надрънкал е куп глупости, които му е спуснал Шмерц и толкова...
12:10 27.09.2026
22 МИЛИЦИОНЕРЪТ
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Путлер е гарант на САЩ че доведе Бензиностанцията до разпад
12:10 27.09.2026
23 Пилотът Гошу
До коментар #1 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Тоя филм е гледан вече. 2 пъти.
12:13 27.09.2026
24 Ко туй нящо?
12:15 27.09.2026
25 Атина Палада
12:16 27.09.2026
26 Как ще делят плячката
12:16 27.09.2026
27 Кремълски катър
💥 СБУ и ВМС удариха Азовския оптико-механичен завод в Ростовска област с „Нептун“, „Рута“, „Паляниця“ и „Барс“. Засегнати са производствени мощности, свързани с поне 7 руски ракетни програми, включително Х-101.
🎯 Украйна унищожи 76 руски системи за ПВО през септември, нов месечен рекорд от началото на войната. Предишният рекорд беше 73 през юли 2023 г.
🤖 Операция „Вивалди“ в Северен Донецк използва стотици дронове и наземни роботи, проникнали до 15 км в руския тил. Операцията е проведена без пехота.
🛡️ Добропиля остава под украински контрол, въпреки руските твърдения за обкръжаване. Според 1-ви корпус „Азов“ руските групи, опитващи да проникнат между украинските позиции, се откриват и унищожават.
🚀 Украйна получи окончателно одобрение за лицензирано производство на Patriot след срещата Зеленски-Тръмп.
🔥 Силите за безпилотни системи съобщиха за 30 удара през септември по руски нефтени, газови, химически, пристанищни, военноморски и военни обекти, включително Новоросийск, Махачкала, Уст-Луга и редица рафинерии и депа.
12:16 27.09.2026
28 Баце ЕООД
Коментиран от #30
12:17 27.09.2026
29 Додо
Най - се напрашва изводът , че немецът е викал в слушалката : ,, Мей-дей , мей-дей "на което Лавров е отговорил с трипъстово съчетание.
12:18 27.09.2026
30 Атина Палада
До коментар #28 от "Баце ЕООД":Надписа бил отгоре на папката и германците се чувствали много сконфузено по време на срещата ,а министъра им през цялото време се опитвал да скрие надписа на папката .:)))
12:19 27.09.2026
31 Соломон
До коментар #4 от "Баце":И това ще стане.Руските фашисти ще платят за милионите убити
12:19 27.09.2026
32 Абе
12:19 27.09.2026