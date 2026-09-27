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Израел подаде жалба срещу българския съдия Георги Кабаков

Израел подаде жалба срещу българския съдия Георги Кабаков

27 Септември, 2026 12:51 696 10

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  • съдия

Израелската асоциация настоява, че съдийският екип не е разбрал контекста на празнуването и е взел неправилно решение

Израел подаде жалба срещу българския съдия Георги Кабаков - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На фона на политическото напрежение преди мача с Ирландия, Израелската футболна асоциация официално подаде жалба до УЕФА заради спорното изгонване на нападателя Саид Абу Фархи в двубоя срещу Австрия (1:3), предаде "Тема спорт".

Българският съдия Георги Кабаков показа втори жълт картон на Абу Фархи заради начина, по който футболистът отпразнува гола си при загубата с 1:3 в Линц. Срещата бе от Група 3 на Дивизия B в Лигата на нациите.

Инцидентът се случи, след като Абу Фархи отбеляза изравнителното попадение за Израел. 20-годишният нападател се насочи към ъгловото флагче и изпълни традиционната си радост, която включва движение, наподобяващо удар с билярдна щека и стрелба с пушка. За него това бе втори жълт картон и той трябваше да напусне терена.

Според правилата на футбола играч може да бъде санкциониран за празнуване на гол, ако то е провокативно, подигравателно или подстрекателско. Жалбата е била обявена от ръководителя на информационния отдел на Израелската футболна асоциация Шломи Барзел по време на пресконференция преди мача с Ирландия.

„Ние твърдим, че първият жълт картон беше отсъден неправилно, а вторият се дължи на погрешно разбиране от страна на съдийския екип. Всички знаят, че това е неговата обичайна радост, която имитира движение от снукъра“, заяви Барзел.

Израелската асоциация настоява, че съдийският екип не е разбрал контекста на празнуването и е взел неправилно решение.

В жалбата си до УЕФА израелската страна изтъква, че първият жълт картон на Абу Фархи е бил незаслужен, а вторият е резултат от неразбиране на ситуацията. От асоциацията подчертават също, че празнуването е запазена марка на футболиста и не е имало за цел да провокира противника. Сега се очаква решението на УЕФА по случая.


Израел
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  • 1 Αлфа Bълкът

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    А бе, тия да не играят с натурализирани палестинци?

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  • 2 големсмях

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    Кабаков е най-некадърния и корумпиран български съдия

    12:55 27.09.2026

  • 3 Евреите

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    Все са недоволни все те са правите за тях закони и правила няма

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  • 4 Тия

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    Украинци и евреи си мислят, че всички са им длъжни да им се кланят

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    Тез нагглеци все на жертви се правят, а всички ги научиха що за стока са. Да ги нямма!

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  • 6 797

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    Многоуважаема г-жо Атанасова. Ако в списваната от вас новина я напишете още веднъж, ще ви бъде за първи път. Сугурно получавате юрото на буква, или сричка? Или ИИ така ви го пише?

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  • 7 Валентина

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    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    13:04 27.09.2026

  • 8 Наблюдател

    1 2 Отговор
    Много двусмислена ситуацията. Че евреите обичат другите да са им виновни, едно на ръка. Но пък наказаният футболист арабин. Значи и разбирателство се среща там, не само войни. А дали е стрелял с щека или пушка, един Господ знае. То и Господ е един за нас, за евреите и за арабите, но разбирателство няма.

    13:07 27.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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