Израел подаде жалба срещу българския съдия Георги Кабаков

На фона на политическото напрежение преди мача с Ирландия, Израелската футболна асоциация официално подаде жалба до УЕФА заради спорното изгонване на нападателя Саид Абу Фархи в двубоя срещу Австрия (1:3), предаде "Тема спорт".

Българският съдия Георги Кабаков показа втори жълт картон на Абу Фархи заради начина, по който футболистът отпразнува гола си при загубата с 1:3 в Линц. Срещата бе от Група 3 на Дивизия B в Лигата на нациите.

Инцидентът се случи, след като Абу Фархи отбеляза изравнителното попадение за Израел. 20-годишният нападател се насочи към ъгловото флагче и изпълни традиционната си радост, която включва движение, наподобяващо удар с билярдна щека и стрелба с пушка. За него това бе втори жълт картон и той трябваше да напусне терена.

Според правилата на футбола играч може да бъде санкциониран за празнуване на гол, ако то е провокативно, подигравателно или подстрекателско. Жалбата е била обявена от ръководителя на информационния отдел на Израелската футболна асоциация Шломи Барзел по време на пресконференция преди мача с Ирландия.

„Ние твърдим, че първият жълт картон беше отсъден неправилно, а вторият се дължи на погрешно разбиране от страна на съдийския екип. Всички знаят, че това е неговата обичайна радост, която имитира движение от снукъра“, заяви Барзел.

Израелската асоциация настоява, че съдийският екип не е разбрал контекста на празнуването и е взел неправилно решение.

В жалбата си до УЕФА израелската страна изтъква, че първият жълт картон на Абу Фархи е бил незаслужен, а вторият е резултат от неразбиране на ситуацията. От асоциацията подчертават също, че празнуването е запазена марка на футболиста и не е имало за цел да провокира противника. Сега се очаква решението на УЕФА по случая.

Świat ma ich dosyć;



izraelski zawodnik dostał czerwoną kartkę w meczu z Austrią, za symulację strzelania z karabinu po zdobyciu bramki...



Austria, na szczęście, wygrała 3 : 1, ale pozostaje pytanie:

dlaczego UEFA dopuszcza ich do gry w Europie ⁉️ pic.twitter.com/vKzwRzqg8Q — Tomek Niewęgłowski (@tomek525) September 25, 2026