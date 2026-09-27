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Илияна Йотова: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави от ООН

Илияна Йотова: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави от ООН

27 Септември, 2026 13:12 571 26

  • илияна йотова-
  • ямбол-
  • оон-
  • руска агресия-
  • война

Акцентите бяха първо войната в Украйна и това, че не може да има военно решение, че трябва час по-скоро да се седне на масата на преговори, че, за да има преговори, не може аргументите да са ултиматуми

Илияна Йотова: Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави от ООН - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската позиция беше ясно изразена в моята реч пред 189 държави. Това коментира президентът Илияна Йотова пред журналисти в Ямбол по повод изявлението ѝ пред Общото събрание на ООН. „Акцентите бяха първо войната в Украйна и това, че не може да има военно решение, че трябва час по-скоро да се седне на масата на преговори, че, за да има преговори, не може аргументите да са ултиматуми“, каза още Йотова.

Тя посочи, че е подчертала и ролята на Европейския съюз. „Както за това, че трябва да бъдат поканени всички страни в конфликта, така подчертах на няколко пъти изключително голямата роля, която трябва да играе Европейският съюз. А вътре в Европейския съюз България има всички възможности да предлага добри решения заедно със своите партньори, разбира се“, каза президентът.

По думите ѝ географското положение на България и близостта до военния конфликт са сред причините страната да има отношение към темата. „Войната се води на няколко стотин километра оттук, за това, че има огромна заплаха вече и към Черно море. Впрочем, една немалка част от тази реч беше посветена именно на сигурността на Черно море, което вече се превръща не в национален, а в глобален проблем“, заяви Йотова.

„Аз подчертах, че ако не се осигури корабоплаването, това заплашва от продоволствен глад Африка. Това са теми вече от голямата организация, от Обединените нации, което минимум ще предизвика и нови миграционни вълни към Европейския континент“, каза президентът.

„Речта ми беше приета изключително добре. Аз не мога да скрия задоволството си, защото бях поздравена след това от много лидери и получих нови три покани да участвам в световни програми и конгреси за мир. Думите ми се чути“, каза Йотова.

Това не е декларация, не документ на ООН, още по-малко на Съвета за сигурност. Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украйна, подчерта президентът. „Аз исках да бъде отразено и в българска позиция, в българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали“, заяви президентът.

Йотова обясни защо не е присъствала на общата снимка. „Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим. Но, след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствала на тази снимка“, каза президентът.

По думите ѝ документът не е бил предмет на гласуване или подписване. „Но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва. Това е просто едно изявление“, посочи Йотова.

Тя подчерта, че държи българската позиция да бъде ясно отразявана. „Аз съм човек със самочувствие, като държавен глава от България, като държавен глава на държава, част от Европейския съюз, пълноправен член. Аз искам тези неща да бъдат отразявани. Аз имам самочувствието за това“, каза Йотова.

Президентът допълни, че общата снимка не е била на равнище държавни глави, тъй като в нея са участвали представители на ниво външни министри. „Като цяло България не се оттегля от това заявление“, каза още Йотова. По думите ѝ това изявление „няма да го видите никъде в официалните документи на Организацията на обединените нации“.

По думите на президента спекулациите по темата са част от т.нар. кална кампания и компроматни войни, за които тя е била подготвена още при учредяването на инициативния комитет, който я издигна като кандидат за президент.

В Ямбол Йотова се срещна със симпатизанти в Културно-информационния център „Безистен“, а по-късно ще връчи Годишни награди за биопроизводители на България в различни категории в рамките на Националния био фест, организиран от Министерството на земеделието и храните, на който градът е домакин.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    А тамплиерската позиция каква е? Украйна благодари официално на Йотова за подкрепата в ООН.

    Коментиран от #12

    13:14 27.09.2026

  • 2 Завоалирано

    29 3 Отговор
    "обяснение" и безпрецедентна наглост ! Лавиране с лъжи както винаги и никога нищо конкретно и аргументирано ! Срам където и да се яви ! И в България и в чужбина !

    13:15 27.09.2026

  • 3 Стига лъжи ма како

    22 2 Отговор
    Аман от мунчовщина

    13:17 27.09.2026

  • 4 Баба

    20 2 Отговор
    Цоцолана днес за смях на всички стана.

    13:17 27.09.2026

  • 5 Снежанка Димитрова

    12 2 Отговор
    Позиция в тон" Вълкът сит и агнето цяло" не е позиция. Видя се ,че не сте на нивото на образован политик, който може да работи гъвкаво за интереса на България. Вашият опонент е още по-зле. Костадинов е суетен и сприхав, Гюров е непредвидим. Бог да пази България.

    13:21 27.09.2026

  • 6 С теб сме

    19 2 Отговор
    Не се предавай другарке, още осъдени наркоси чакаме твоята милост.

    13:21 27.09.2026

  • 7 Йотова, ти си позор!

    14 3 Отговор
    Титнямаш никаква позиция! Блъскаш се река у бряг!
    При тоа, искам да ти напомня, рошло, че ти представляваш България, а не Украйна!
    И вземи да си размърдаш затлъстелият мозък, какво си подписвала. И ако не си подписвала, защо Кулеба ти благодари! Както го потвърди и външната мизерия Чамова!

    13:22 27.09.2026

  • 8 Въпросната

    21 3 Отговор
    селянка няма ли лична позиция , а се увърта около темата с голословие , оставяйки си 99 прозореца за измъкване. Нечестно подло отношение към всички граждани , не само българските ! Какъв президент , какви пет лева ?

    13:22 27.09.2026

  • 9 Лелее

    12 6 Отговор
    Остава и тази закръглена тьотка путинистка да ни стане президент.

    Коментиран от #15

    13:25 27.09.2026

  • 10 ШЕФА

    14 2 Отговор
    Вижте тази номенклатурна,некадърна,алчна,и чиновническа физиономия,и се замислете добре дали това същество което не е произвело до ден днешен един човеко час труд за тази държава ще се сети за вашето благополучие,или я интересува само и единствено доживотната хранилка Президент !

    13:26 27.09.2026

  • 11 Варна

    13 2 Отговор
    Десет години вече тази пиявица смуче народна пара 16 000 000 Евро на година ! и иска още,и още,и още докато и се пръснат торбичките под очите от пиене и ядене на аванта !

    13:29 27.09.2026

  • 12 Ескобар Петрички

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз съм още по-благодарен на госпожата.

    13:31 27.09.2026

  • 13 Защо

    8 2 Отговор
    Защо е пуснала стотици пресъпници от затвова ???? За пари или без пари ? И без пари пак е грешно.

    13:32 27.09.2026

  • 14 Йотовице

    10 3 Отговор
    Вярно е, че по Конституция не си задължена да излизаш в предизбона отпуска, но, ако притежавше морал, щеше да го направиш! И без това си безполезна и вредна! Копаме дъното!

    Коментиран от #24

    13:32 27.09.2026

  • 15 Драги, това долно същество

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лелее":

    Не е пуниска! Тя е една проста питка ниска!
    Коленичи театрално пред Руския патриарх, ама гледа в дюкяна на зеленото наркоманче!

    13:37 27.09.2026

  • 16 Тази

    6 2 Отговор
    жена е много мазна и противна.

    13:41 27.09.2026

  • 17 Цвете

    3 3 Отговор
    НА ТЕБ ТИ Е ЯСНО, НО НА ТЕЗИ КОИТО ЗАБЛУЖДАВАШ,ОСТАВАТ СЪС ЗЯПНАЛА УСТА.КОГА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ БКП ЩЕ СЕ НАУЧАТ ДА КАЗВАТ ИСТИНАТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЩЕ ИМ КОСТВА МЕСТОТО, КОЕТО ЗАЕМАТ ? СЛУЧАИТЕ СА ТОЛКОВА МНОГО, ЧЕ ЖИВОТА НИ ПРЕМИНАВА САМО В ЛЪЖИ И МА ИПУЛАЦИИ, НА КОИТО ВИЕ СТЕ СШЕЦИАЛИСТИ.🤔🎃🤔🐷🤔✈️🔎🇧🇬🤦‍♂️

    13:43 27.09.2026

  • 18 Братовчеда

    8 1 Отговор
    Йотова е в предизборна кампания и определено се съобразява с настроенията на избирателите. Радев вече показа как се печелят избори по този начин. Данните от последните години на авторитетни агенции като „Алфа Рисърч“, „Галъп интернешънъл“ и „Иван Хаджийски“ ясно улавят този български парадокс – мнозинството българи твърдо избират ЕС за свой партньор, но изпитват дълбоко нежелание страната да влиза в открит конфликт с Русия. Около 55% – 56% от българите заявяват, че подкрепят членството на България в Европейския съюз и го приемат като най-сигурния икономически и политически партньор. Подкрепата за НАТО се движи около 47% – 50%. Преди войната в Украйна одобрението за Путин у нас надхвърляше 50%. В проучванията одобрението за Владимир Путин се срина до около 20% – 22%, а над 52% от анкетираните декларират чисто недоверие към Русия. Според анализи на агенциите едва 12% желаят реален стратегически съюз с Москва, но огромна част от останалите настояват за ненамеса, мир и неутралитет.
    Накратко - умерените русофили гласуваха за Радев, твърдите путинисти останаха при Възраждане. Вероятно същото ще е и при Йотова, ако не направи някой сериозен гаф преди изборите.

    13:43 27.09.2026

  • 19 Не на нас!

    3 1 Отговор
    Ясно обяснявайте на русата чавка, недоразумението поставено да е министър. Това разписва и заявява, без връзка с централната нервна система, камо ли с България!

    13:43 27.09.2026

  • 20 Мнение

    4 1 Отговор
    Идиотова има ясна и категорична позиция само в масонска ложа "Слънце" на Гергов, също когато помилва наркотрафиканти и убийци за по милион евро подкуп, и като продава българско гражданство с Райна Манджукова

    13:43 27.09.2026

  • 21 Цвете

    0 0 Отговор
    НА ТЕБ ТИ Е ЯСНО, НО НА ТЕЗИ КОИТО ЗАБЛУЖДАВАШ,ОСТАВАТ СЪС ЗЯПНАЛА УСТА.КОГА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ БКП ЩЕ СЕ НАУЧАТ ДА КАЗВАТ ИСТИНАТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЩЕ ИМ КОСТВА МЕСТОТО, КОЕТО ЗАЕМАТ ? СЛУЧАИТЕ СА ТОЛКОВА МНОГО, ЧЕ ЖИВОТА НИ ПРЕМИНАВА САМО В ЛЪЖИ И МА ИПУЛАЦИИ, НА КОИТО ВИЕ СТЕ СШЕЦИАЛИСТИ.🤔🎃🤔🐷🤔✈️🔎🇧🇬🤦‍♂️МАНИПУЛАЦИИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ И ДНЕС, ДРУГАРКО.

    13:45 27.09.2026

  • 22 без мен

    1 1 Отговор
    Тая не се наяде, бе! Десет години лапа в Президентството и още иска! Айде, стига! Достатъчно!

    13:46 27.09.2026

  • 23 Оги

    2 1 Отговор
    Илияно, Радев и дружките и наточените депутатки слязоха ли вече от купона в хотела на аверчето в Пампорово или са още пияни? Охрана, служебни коли, ядене, пиене, разврат, това от кое перо в бюджета се финансира? Плащай бедни Ганьо и зареждай нафта пи 2 евро.

    13:46 27.09.2026

  • 24 Сър Пичук

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Йотовице":

    Не може да го направи точно от морална гледна точка! Ако излезе в отпуск кой ще е изпълнява длъжността президент? Замислял ли си се, че тя няма заместник?

    Коментиран от #26

    13:48 27.09.2026

  • 25 Тая е чисто луда

    1 0 Отговор
    Не е на снимката, не защото не е подписала декларацията, въпрекиьне не сме били оттеглили от нея, ама тя имала самочувствие, че е държавен глава! Ама токова ниско е паднала, че е най достойно да да се откаже!
    Народът ситго е казал: ниско чело, малко ум, високо самочувствие!

    13:48 27.09.2026

  • 26 Ако сетразболее

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Сър Пичук":

    Кой ще я замества?
    Замислял ли си се?!
    Аз ще я замествам!
    Ще я замества следаащия по ранг. Какао пък толкова значение иа за България тая бълха?!

    13:51 27.09.2026

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