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Стоян Панчев: Гълъб Донев е трагикомичен! Сушата, кишата и Гришата

Стоян Панчев: Гълъб Донев е трагикомичен! Сушата, кишата и Гришата

27 Септември, 2026 13:00 1 056 19

  • стоян панчев-
  • гълъб донев-
  • бюджет-
  • финанси-
  • доходи

Най-смешното е, че логическото заключение от цялото му изказване е, че цените растат...защото кабинетът не може спре инфлацията

Стоян Панчев: Гълъб Донев е трагикомичен! Сушата, кишата и Гришата - 1
Снимка: БГНЕС
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Трагикомичен Гълъб Донев, който излезе в медиите да ни каже, че инфлацията НЕ Е ОТ ЕВРОТО.

Обратното на това, което многократно говори премиерът, който го е назначил. Подробности.

Това пише във "Фейсбук" Стоян Панчев.

Еврозоната също имало инфлация (почти двойно по-малко от официалната у нас) и там Ормузкият проток и вносните стоки. Сушата, кишата и Гришата.

Всъщност Донев бламира и цялата политика на правителството по линия на цените в магазините. Ако е от Ормуз, защо тормозите горките вериги?

Когато влади-горановци ти шушнат на уше, излизаш в медиите и катастрофираш.

Най-смешното е, че логическото заключение от цялото му изказване е, че цените растат...защото кабинетът не може спре инфлацията.

С други думи - не е от еврото, от правителството е. Казва ни вицепремиерът в същото правителство.

Ако не е саботаж това, значи сме много закъсали.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Валентина

    5 2 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    Коментиран от #5, #8

    13:03 27.09.2026

  • 2 М,вал

    3 6 Отговор
    Съм ги всички!
    Лека нощ, че здраво съм м,вал цяла нощ!

    13:03 27.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Вчера Гълъба каза че поскъпването не е заради еврото.Като го хванем ще го скубем перо по перо.

    13:08 27.09.2026

  • 4 Да изхвърча

    18 0 Отговор
    час по - скоро ! Тръгнал политик да играе ? Това не е сцена !

    13:09 27.09.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Валентина":

    Заради еврото ли си дигнала цените?Преди ми взимаше 20 лв?

    13:11 27.09.2026

  • 6 Да поясня

    24 2 Отговор
    Гълъб Донев е офицер от резерва е Завеждащ командир по политическата част/ЗКПЧ/.
    Това му е висшето образование преди цивилната му реализация.
    Сега е Министър на ФИНАНСИТЕ.
    Коментарът е излишен.

    Коментиран от #14

    13:12 27.09.2026

  • 7 Инфлацията не е от еврото

    12 0 Отговор
    То само създава удобство за търговците. Било 50 лева, станало 40 евро, значи по-малко. Инфлацията е от раздаваните пари на тия, дето работят, но не произвеждат нищо, тоест не увеличават брутния продукт на страната. Най-големите заплати са техните, някои си ги определят и сами. А има ли повече пари на пазара, цените растат.

    13:14 27.09.2026

  • 8 Валентино, да не се преработиш

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Валентина":

    Че какво ще правим тогава

    13:16 27.09.2026

  • 9 ШЕФА

    10 2 Отговор
    Дон Донев е един най,най,най обикновен некадърник и крадец от ОПГ-то ПБ Пагубни за България.Но Румен Безродников Гадев вече е друга бира ! Той вече е изпечен престъпник и нац.предател.НИЩО,ама абсолютно НИЩО от предизборните обещания тези крадци не са изпълнили до сега,няма и да изпълнят . Ако простолюдието гласува за номенклатурната лелка идиотова това ще е краят на тази държава.

    13:20 27.09.2026

  • 10 Макробиолог

    6 2 Отговор
    Не е само от еврото,е точната дефиниция.Икономиката ни е бутафорна--услуги,туризъм,тук там някое военно производство на остарели съветски оръжия и боеприпаси и свръх раздут строителен сектор.Дори това което ядем 3/4идва от внос.След като успяхме да съсипем дори енергетиката /лидер на балканите при соца/обратното броене ескалира.закривай.

    13:26 27.09.2026

  • 11 Стенли

    0 0 Отговор
    Да Радев лъжеца подведе доста хора, и за капак обложи и ваучерите за храна , ами скъпи депутати , моята заплата не е какво вашата 7 хиляди еврака , която ви се плаща и от , мойте данъци , защото вий и един пирон не сте произвели , ама , нейсе , хората ,нще научат по трудния начин , че Радев лъжеца, не месията , когото очакваха , или както пееше в една своя песен Светльо Витков , дали дочакахме месията , да ни даде да ни нахрани, дали напълни кесиите , или си ходим н, е бани,ха честито

    13:39 27.09.2026

  • 12 фатмака

    3 1 Отговор
    Толкова мога

    13:39 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Жан Виденов

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да поясня":

    В армията за нищо ако не ставаш те правят ЗКПЧ. Все пак някой трябва да ме задмине, стига с тази Виденова зима.

    13:42 27.09.2026

  • 15 Васил

    1 2 Отговор
    То цялата ПБ е трагична начело с псевдо летеца Радев,

    13:42 27.09.2026

  • 16 Стенли

    0 2 Отговор
    Радев лъжеца , казва от еврото , оскубания гълъб не ,🤔🤯,и до ваучерите за храна ли опряха , с тях да пълнят бюджета ,че той Радев лъжеца се оказа по голям некадърник и от Хаяши водопада 😮‍💨😡👎🚽🚾

    13:44 27.09.2026

  • 17 Много ясно

    0 0 Отговор
    Кабинета не може да спре да раздава предвидени в бюджета пари!

    13:45 27.09.2026

  • 18 Стига с тази дъвка за

    1 1 Отговор
    Цени и стоки и инфлация
    Еврото също го плюете
    Изглежда нямате конкретна работа

    13:50 27.09.2026

  • 19 Цвете

    1 0 Отговор
    КОЛКО ОЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОИЗНЕСАТ ,ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РАДЕВ Е ТОТАЛНА КАТАСТРОФА ЗА БЪЛГАРИЯ?????? " БОТАШ " ,ТАМ ЛЪЖИТЕ ЕЖЕДНЕВНО ПРОДЪЛЖАВАТ. 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРО БЕЗ ДДС????? ТЕ СИ ХОДЯТ НА СПЯВКА НА КУРОРТ И НИЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ВАДИМ ПАРИ ОТ ИЗТЪНЕЛИТЕ ДЖОБОВЕ. И ЖУРНАЛИСТИТЕ НЕ БИЛИ ДОПУСНАТИ ,ЗАЩОТО, НЕЩО СЕКРЕТНО ЛИ КРОЯТ С БСП, ДПС, ГЕРБ И ИТН? " НОВОТО " ПРАВИТЕЛСТВО Е ПОПЪЛНЕНО ИМЕННО С ХОРАТА ОТ ТЕЗИ ИЗБРОЕНИ ПАРТИИ И ИСКАТ ДА ИМ ИМАМЕ ДОВЕРИЕ, НА БАЗАТА НА ЗАДКУЛИСИЕТО ЛИ? 🎃🐷🤔✈️🔎😠🤦‍♂️

    13:53 27.09.2026