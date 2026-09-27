Стоян Панчев: Гълъб Донев е трагикомичен! Сушата, кишата и Гришата

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Трагикомичен Гълъб Донев, който излезе в медиите да ни каже, че инфлацията НЕ Е ОТ ЕВРОТО.

Обратното на това, което многократно говори премиерът, който го е назначил. Подробности.

Това пише във "Фейсбук" Стоян Панчев.

Еврозоната също имало инфлация (почти двойно по-малко от официалната у нас) и там Ормузкият проток и вносните стоки. Сушата, кишата и Гришата.

Всъщност Донев бламира и цялата политика на правителството по линия на цените в магазините. Ако е от Ормуз, защо тормозите горките вериги?

Когато влади-горановци ти шушнат на уше, излизаш в медиите и катастрофираш.

Най-смешното е, че логическото заключение от цялото му изказване е, че цените растат...защото кабинетът не може спре инфлацията.

С други думи - не е от еврото, от правителството е. Казва ни вицепремиерът в същото правителство.

Ако не е саботаж това, значи сме много закъсали.