Стоян Панчев: Гълъб Донев е трагикомичен! Сушата, кишата и Гришата

Трагикомичен Гълъб Донев, който излезе в медиите да ни каже, че инфлацията НЕ Е ОТ ЕВРОТО.
Обратното на това, което многократно говори премиерът, който го е назначил. Подробности.
Това пише във "Фейсбук" Стоян Панчев.
Еврозоната също имало инфлация (почти двойно по-малко от официалната у нас) и там Ормузкият проток и вносните стоки. Сушата, кишата и Гришата.
Всъщност Донев бламира и цялата политика на правителството по линия на цените в магазините. Ако е от Ормуз, защо тормозите горките вериги?
Когато влади-горановци ти шушнат на уше, излизаш в медиите и катастрофираш.
Най-смешното е, че логическото заключение от цялото му изказване е, че цените растат...защото кабинетът не може спре инфлацията.
С други думи - не е от еврото, от правителството е. Казва ни вицепремиерът в същото правителство.
Ако не е саботаж това, значи сме много закъсали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Валентина
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Коментиран от #5, #8
13:03 27.09.2026
2 М,вал
Лека нощ, че здраво съм м,вал цяла нощ!
13:03 27.09.2026
3 Последния Софиянец
13:08 27.09.2026
4 Да изхвърча
13:09 27.09.2026
5 Делю Хайдутин
До коментар #1 от "Валентина":Заради еврото ли си дигнала цените?Преди ми взимаше 20 лв?
13:11 27.09.2026
6 Да поясня
Това му е висшето образование преди цивилната му реализация.
Сега е Министър на ФИНАНСИТЕ.
Коментарът е излишен.
Коментиран от #14
13:12 27.09.2026
7 Инфлацията не е от еврото
13:14 27.09.2026
8 Валентино, да не се преработиш
До коментар #1 от "Валентина":Че какво ще правим тогава
13:16 27.09.2026
9 ШЕФА
13:20 27.09.2026
10 Макробиолог
13:26 27.09.2026
11 Стенли
13:39 27.09.2026
12 фатмака
13:39 27.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Жан Виденов
До коментар #6 от "Да поясня":В армията за нищо ако не ставаш те правят ЗКПЧ. Все пак някой трябва да ме задмине, стига с тази Виденова зима.
13:42 27.09.2026
15 Васил
13:42 27.09.2026
16 Стенли
13:44 27.09.2026
17 Много ясно
13:45 27.09.2026
18 Стига с тази дъвка за
Еврото също го плюете
Изглежда нямате конкретна работа
13:50 27.09.2026
19 Цвете
13:53 27.09.2026