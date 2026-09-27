Китай цели да изтласка САЩ от Първата островна верига

Пекин се стреми да установи контрол над Първата островна верига и да изтласка американското военно присъствие към Втората островна верига, заяви представител на националната сигурност на Тайван.

Според него кампанията на Пекин се състои от три етапа.

Първо, Китай тайно е подкрепял Иран, Русия и Северна Корея с цел да увеличи разходите за Съединените щати при справянето с глобални проблеми, съобщава Liberty Times. Според представителя това създава условия Вашингтон да направи отстъпки по отношение на Първата островна верига.

Второ, Пекин използва мозъчни тръстове и представители на академичните среди, за да влияе върху обществения дебат в САЩ, като представя Тайван, Япония и Филипините като „създатели на проблеми“ и засилва тезата, че Първата островна верига представлява бреме за Съединените щати, заяви представителят.

Като трети елемент от стратегията Пекин предлага според него празни обещания, сред които увеличаване на покупките на соя и втечнен природен газ, както и помощ за намаляване на напрежението в Близкия изток, в замяна на ограничаване на американските ангажименти за сигурността в региона, съобщава Liberty Times.

Представителят заяви, че Китай е наясно, че след като Тайван изгради пълни способности за асиметрична отбрана, Пекин ще трябва да преосмисли военното си разположение в региона и в Тайванския проток.

По думите му евентуална промяна на стратегията би могла да наложи още по-големи военни инвестиции от страна на Китай и да подкопае стратегическите му цели.

По отношение на американските оръжейни продажби за Тайван представителят заяви, че Китай се опитва да създаде впечатлението, че напрежението би намаляло, ако САЩ отстъпят от ангажиментите си в региона. Според него обаче в действителност Пекин разширява влиянието си и се стреми да промени регионалното статукво.

Предвид тясното сътрудничество между Тайван и САЩ в областта на сигурността оръжейните продажби ще продължат, докато отговарят на взаимните нужди за регионална сигурност, заяви представителят.