Проучване: Над 80% от тайванците виждат сериозна заплаха в действията на Китай в сивата зона

Повече от 80% от тайванците определят действията на Китай в т.нар. „сива зона“ като сериозна заплаха за националната сигурност, показва проучване на Taiwan Inspiration Association.

Асоциацията публикува резултатите от последното си проучване, според което 82,3% от анкетираните смятат заплахата за сериозна. От тях 47,7% я определят като „много сериозна“. Същевременно 17,6% не смятат тези действия за сериозна заплаха.

Безпокойството се наблюдава сред привържениците на различните политически партии. Общо 95% от поддръжниците на Демократическата прогресивна партия (DPP), 69% от тези на Гоминдан (KMT) и 71% от привържениците на Тайванската народна партия (TPP) заявяват, че действията представляват сериозна заплаха.

Професорът по политически науки в университета Тунгхай Чиу Ши-и заяви, че резултатите отразяват наличието на „консенсус“ в Тайван по отношение на възприемането на Китай и Китайската комунистическа партия.

Проучването показва още, че 68,8% от анкетираните подкрепят увеличаването на разходите за отбрана, като 39,4% изразяват категорична подкрепа.

През август тайванското правителство предложи рекорден бюджет за отбрана от 1,12 трилиона тайвански долара (35,15 млрд. щатски долара) за 2027 г.

Според анкетата 67,3% от участниците смятат, че засиленото военно присъствие на САЩ и други демократични държави в Тайванския проток би допринесло за сигурността, като 28,3% заявяват, че то би помогнало „много“.

Професорът по източноазиатски изследвания в Националния тайвански педагогически университет Фан Ши-пин заяви, че въпреки политическите разделения общественото мнение като цяло продължава да подкрепя националната сигурност и противопоставянето на проникването на Китайската комунистическа партия.

Проучването е проведено сред жители на Тайван на възраст 20 и повече години в цялата страна. В периода от 10 до 15 септември са събрани 1201 валидни отговора.