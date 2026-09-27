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Автобус с туристи се преобърна в Германия, има жертви

Автобус с туристи се преобърна в Германия, има жертви

27 Септември, 2026 13:30 548 7

  • автобус-
  • германия-
  • катастрофа-
  • магистрала

Група от близо 40 до 50 туристи, предимно от Филипините, е пътувала в автобуса

Автобус с туристи се преобърна в Германия, има жертви - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души изгубиха живота си, а близо 25 още бяха ранени, след като автобус се преобърна на магистрала А96 в южната част на Германия, съобщи полицията, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Говорителка на полицията уточни, че още един човек е в критично състояние с тежки наранявания и съществува опасност за живота му. Броят на ранените също може да се повиши.

Произшествието се е случило рано тази сутрин малко преди 06:00 ч. местно време (07:00 ч. българско време) на магистрала А96 близо до градчето Бухлое в източната част на окръг Алгой в провинция Бавария. Инцидентът е възникнал на съединението на пътищата, водещи на изток към Бухлое и на запад към Ландсберг ам Лех.

Група от близо 40 до 50 туристи, предимно от Филипините, е пътувала в автобуса, посочи говорителката на полицията.

Превозното средство се е отклонило от пътя надясно, без това да е било причинено от други автомобили, след което се е преобърнало и е спряло до понижение от едната страна на магистралата.

На мястото на инцидента бяха изпратени много служители на спасителните служби, а магистралата беше затворена и в двете посоки. Прокуратурата назначи експерт, който да установи причината за произшествието.

Градчето Бухлое се намира точно на магистралата А96 между столицата на Бавария Мюнхен и Меминген.

Инцидентите с туристически автобуси са често срещана причина за по-сериозни произшествия. Така например на 6 септември тази година 30 души бяха ранени, след като автомобил се сблъска с автобус и друго превозно средство при бавен трафик, припомня ДПА.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    6 1 Отговор
    украинското шоферче е заспало...

    13:35 27.09.2026

  • 2 Знам е

    8 1 Отговор
    ПУТИН Е ВИНОВЕН, КАРАЛ Е АВТОБУСА! НАЛИ Е?! СВЕТОВНА МЕДИЯ

    13:35 27.09.2026

  • 3 Цвете

    5 0 Отговор
    ТЪЖНО И ОТВРАТИТЕЛНО ,КОГАТО ИМА КАТАСТРОФИ ИЗОБЩО.

    13:35 27.09.2026

  • 4 Мнение

    5 1 Отговор
    Ударен е от руски дрон Геран5, пуснат от Башаров от черна лада 2105?

    Коментиран от #5

    13:39 27.09.2026

  • 5 Според мен

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мнение":

    Руснаците са прокопали тунел, за да издебнат подло в гръб шофьора и като са го облъчили шофьора с една хибридна атака... И глей кво стаа, направо "не знам какво става" ама Путин е виновен

    13:47 27.09.2026

  • 6 Демократ

    2 0 Отговор
    Само бедняка пътува с Автобус.

    13:50 27.09.2026

  • 7 Хааххх

    1 0 Отговор
    Двама българи видях да изпускат въздуха на гумите на отбивката за тоалетна.

    13:53 27.09.2026

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