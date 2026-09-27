Иран твърди, че е заловил американски подводен дрон

Иран обяви, че е заловил американски подводен дрон във водите на стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Чрез координирана и сложна операция, военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) успяха да пленят високотехнологичен подводен дрон, принадлежащ на американската армия", се казва в изявление, разпространено от иранската държавната телевизия.

Дронът тип "Ремус 600" е "действал в Ормузкия проток с цел шпионаж" и "вече се намира в ръцете на експерти, натоварени със задачата да извлекат данните“, допълниха от военната структура.

По-рано този месец КГИР отново съобщи, че е заловил "един от най-модерните подводни дронове на американската армия" на входа на Ормузкия проток.

Ормузкият проток е район на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон. Преди началото на войната през протока преминаваше една пета от световните доставки на петрол. Той е в центъра на конфликта, започнал в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран. Оттогава Ислямската република установи контрол над водния коридор, а Вашингтон отговори с блокада на иранските пристанища.