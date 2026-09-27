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Иран твърди, че е заловил американски подводен дрон
  Тема: Иранската криза

Иран твърди, че е заловил американски подводен дрон

27 Септември, 2026 16:46 1 061 56

  • иран-
  • подводен дрон-
  • дрон-
  • сащ-
  • ормузки проток

Преди началото на войната през протока преминаваше една пета от световните доставки на петрол

Иран твърди, че е заловил американски подводен дрон - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран обяви, че е заловил американски подводен дрон във водите на стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Чрез координирана и сложна операция, военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) успяха да пленят високотехнологичен подводен дрон, принадлежащ на американската армия", се казва в изявление, разпространено от иранската държавната телевизия.

Дронът тип "Ремус 600" е "действал в Ормузкия проток с цел шпионаж" и "вече се намира в ръцете на експерти, натоварени със задачата да извлекат данните“, допълниха от военната структура.

По-рано този месец КГИР отново съобщи, че е заловил "един от най-модерните подводни дронове на американската армия" на входа на Ормузкия проток.

Ормузкият проток е район на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон. Преди началото на войната през протока преминаваше една пета от световните доставки на петрол. Той е в центъра на конфликта, започнал в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран. Оттогава Ислямската република установи контрол над водния коридор, а Вашингтон отговори с блокада на иранските пристанища.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мдааааа

    5 5 Отговор
    И Бургаска мъгла ...

    16:52 27.09.2026

  • 4 Дзак

    4 8 Отговор
    Пак ли?

    16:53 27.09.2026

  • 5 Вовата съм

    27 7 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Човече лекувай се... ако постоянно ти се привижда Путин не е на добре работата... Статия е за Ормуз, или не си разбрал...

    Коментиран от #14

    16:53 27.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ако бай Дончо имаше топки

    5 18 Отговор
    Логично е да им набие чалмите и да си седнат на задниците тези набедени за Перси терористи

    Коментиран от #10, #29

    16:55 27.09.2026

  • 8 Ихтиандър

    4 4 Отговор
    Е,то беше преди месец!

    16:55 27.09.2026

  • 9 Втори път

    3 2 Отговор
    веднъж избегал...

    16:56 27.09.2026

  • 10 Вовата съм

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ако бай Дончо имаше топки":

    Абе то добре звучи и на рижавия може би му се иска същото. Ама едно е да искаш нещо а друго да можеш да го направиш

    16:56 27.09.2026

  • 11 Чума

    2 7 Отговор
    Екепажа е пленен и ще бъде поставен на платформа в остров Харг!

    16:57 27.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стоянчо Пуканката

    17 3 Отговор
    Персите са добри ловци, съсредоточили са се към лов на едър рогат добитък. Краварите са идеалната цел за това. Всичко що е сащисано, намиращо се в радиус 1000 км. от Иран трябва да бъде утилизирано немедленно! Независимо дали е кравундел, радар, база, подводен дрон, самолетоносач- всичко що е с марка"Долното Канада с амфетки" трябва да бъде унищожено...

    16:58 27.09.2026

  • 14 Вович

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Вовата съм":

    Ормуз , Шахед , Херан , Ореховник - все тая .. 😁 ЩЕ .

    17:03 27.09.2026

  • 15 В това няма

    7 3 Отговор
    нищо лошо! На война като на война, ако е пленник човек - да го върнат но ако е машина ще я копират усъвършенстват и ще я използват за свои цели...

    Коментиран от #22

    17:04 27.09.2026

  • 16 Ормуз няма

    2 6 Отговор
    има Тръмп!

    17:05 27.09.2026

  • 17 Джералд Форд

    0 2 Отговор
    е пленен....

    17:07 27.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор
    Иран не само твърди , че е хванал дрона, ами го показва и на снимка. Така, че махнете това "твърди" от заглавието.

    Коментиран от #25

    17:25 27.09.2026

  • 21 оня с коня

    1 7 Отговор
    ВСИЧКИ високо технологични Оръжия си имат БЕЗОТКАЗНА Система за Самоунищожение при нужда,като изобщо не е необходимо Самовзривяване - просто най-важните компоненти "изпушват" независимо дали по Сигнал отвън,или сагласно някаква автоматична програма.та ще гледат Чалмите Корпуса/ако наистина са го пленили/ на Дрона,ще си мърморят разни неща на техния си език,но ДОТАМ -за "извличане" и дума не може да става.

    17:25 27.09.2026

  • 22 Както направиха с първия приземен Рийпър

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "В това няма":

    това бе по времето на първия мандат на Б@р@к Об@м@. Тогава тоя MQ беше "върха на върховете", демек - големи хвалби. Питаха го : да ти липсва дрен, нещо? Той : не. Те : я пак. Той : е, да де, ама вие сигурно се го думнали. И те : ми на глей снимки, да видим дали и де сме го думнали. И тогиз, Той : и да ни върнете дрона. А те : ми ше почекаш малко, дорде го копнем (обратен инженеринг). Явно тоя дрон и тоя обратен инженеринг положиха началото на Шахедите.

    17:32 27.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И, да припомня:

    4 0 Отговор
    Преди няколко седмици иранците заловиха и подводница.

    Коментиран от #27

    17:35 27.09.2026

  • 25 Има снимка

    0 8 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Путин с белезници....

    17:35 27.09.2026

  • 26 Гвардеец

    0 2 Отговор
    На разпита,всичко ще си признае!

    17:38 27.09.2026

  • 27 мдааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "И, да припомня:":

    С рибарски мрежи и тънка мъгла ...

    Коментиран от #32

    17:38 27.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ако бай Дончо имаше топки":

    САЩ не са печелили война от 1946 г., когато са били в коалицията срещу Хитлер. Няма да спечелят и срещу Иран, зад който са съюзниците му Китай, Русия и Северна Корея.

    Коментиран от #38

    17:41 27.09.2026

  • 30 Моджтаба

    3 0 Отговор
    защо не показват?

    Коментиран от #40

    17:42 27.09.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Пръдльооо":

    С лъжи и бълнувания за перемоги и контранаступи война не се печели Говоря за западните медии Като ти гледам културата си ми ясен и като демократ Перемога НЯМА ДА ИМА

    Коментиран от #33

    17:42 27.09.2026

  • 32 Не е "с рибарски мрежи и тънка мъгла"

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "мдааааа":

    Влиза се на управляващите честоти и се изолира оператора от командния център , докато в същото време друг оператор поема управлението на дрона. Пределно ясно. Нека да сме обективни и да не се заяждаме, няма полза... поне за нормалните хора.

    Коментиран от #35, #36

    17:44 27.09.2026

  • 33 Посочи ни

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    източна медия!

    Коментиран от #44

    17:44 27.09.2026

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пръдльооо":

    Относно плащането ПЛАЩАТ ЗАГУБИЛИТЕ ВОЙНАТА Като гледам има една коалиция на илюзиите Има бая да плащат

    17:45 27.09.2026

  • 35 Да бе

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Не е "с рибарски мрежи и тънка мъгла"":

    и в Белия дом ще влезнат!

    Коментиран от #41

    17:45 27.09.2026

  • 36 То било

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Не е "с рибарски мрежи и тънка мъгла"":

    много лесно!

    17:46 27.09.2026

  • 37 Не само това.

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Добре, че тия коментари са анонимни.":

    Бихме могли, също така, да потърсим сметка от някои от агитаторите за въвеждане на еврото и да ги питаме: е, какво стана, цените останаха ли същите, има ли обедняване на хората, добре ли изкарахте на българското море и в българските курорти, бяха ли налице законовите изисквания за минимилни нива на инфлация, бяха ли прави хората като стачкуваха против подправената инфлация, бяха ли прави властите да хвърлят полиция против тях? Поне това ни е прясно-прясно. Ама - не, караме се кой от чуждите лидери и държави е по-велик. Ми то така може и повече от 500 г. да откинем.

    Коментиран от #42

    17:49 27.09.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Малко уточнение. САЩ имат само една война ,в която са били сами. 1983 г нападат Гренада, островна държава със само 100 хиляди жители. Иначе да страхливци и воюват само в глутница.

    Коментиран от #46

    17:52 27.09.2026

  • 39 Тръмп

    0 0 Отговор
    заловиха ли?

    17:53 27.09.2026

  • 40 Ми,

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Моджтаба":

    явно не е за показване, за това. Ама това е "двупосочно" обяснение, ти за кое от двете си мислиш? За това, че очевидно не става за гледане или за това: кой им даде правото да убиват по целия свят? Защото, ако одобряваш второто, утре могат да убият и някой от нас, тебе например. Би ли ни харесало подобно нещо?

    Коментиран от #45

    17:53 27.09.2026

  • 41 Не те разбирам

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Да бе":

    това, т.е. така, се прави по целия свят, от всички, които го могат разбира се. Според теб само Иран не може да го прави, така ли?

    Коментиран от #51

    17:57 27.09.2026

  • 42 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Не само това.":

    Тука по темата книга мога да напиша Всичко за което предупреждавах е ФАКТ Помня прехода от марка в евро Немците обедняха над сто и двадесет процента Там какви брожения бяха Хората не искаха еврото но сега вече яремът е на шията

    Коментиран от #47, #49, #50

    17:57 27.09.2026

  • 43 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Това":

    При условие, че Русия им спря тока, телефона, водата, електричеството, интернета И частично банковата система.. Няма как да излязат новини от 404.

    Тренирай сега "този град няма стратегическо значение"

    17:58 27.09.2026

  • 44 Всичко

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Посочи ни":

    на изток от източната граница на ЕС. Но, там на никой, с изключение на Русия не им е до украйна. Имат се техните проблеми

    Коментиран от #48

    17:59 27.09.2026

  • 45 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ми,":

    Няма нужда да рискуват ново терористично нападение срещу държавния глава.
    Ще го покажат, когато Иран има ядрено оръжие и носители до САЩ. Така прави успешно Северна Корея .

    Коментиран от #52

    18:02 27.09.2026

  • 46 А бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":

    не е точно "само една". Например, 1830г. нападат Мексико и им взимат Тексас, Калифорния, Невада, Аризона и Ню Мексико. Има и други войни, Корейската, Виетнамската, все грозни работи.

    Коментиран от #53

    18:03 27.09.2026

  • 47 И не само германците,

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    навсякъде, Словения, Полша...

    18:05 27.09.2026

  • 48 Питам за медии

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Всичко":

    не за граници!

    18:08 27.09.2026

  • 49 Остап

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Бендер...

    18:09 27.09.2026

  • 50 Кой

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    ти плаща интернета?

    18:10 27.09.2026

  • 51 Украинците

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не те разбирам":

    защо не обърнат гераните към Москва?

    Коментиран от #54

    18:11 27.09.2026

  • 52 Ейй, подсети ме. Да съберем 2+2

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    В деня, когато бащата Хаменей бе убит в официалната си резиденция, (той просто отказа да напусне, не че не го предупредиха), сина - Моджтаба, също бе ранен при същата атаката. Когато САЩ разбраха, че Моджтаба е бил транспортиран до една от болниците в Техеран, те удариха по три различни болници, в опит да го убият/довършат. По време на третия удар Моджтаба е бил в болницата и след атаката са го извлекли из-под развалините. "Странно", но същото става и с Гроси, шефа на ядрената агенция. Ходи той на инспекции, среща се с разни специалисти и по разни обекти и, после, по същите тези обекти и специалисти Израел гърми, успешно и ги трепе. Така че, защо наистина, да го показват? И, то ЯО си го имат, остават носителите.

    18:21 27.09.2026

  • 53 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "А бе,":

    Хайде Мексико да го оставим. Стари работи. Нито в Корея, нито във Виетнам бяха сами САЩ. В Корейската война бяха заедно с Южна Корея и с Великобритания, барабар с цялата британска общност. Във Виетнам бяха събрали голяма паплач: Южен Виетнам, Австралия, Нова Зеландия, Тайван, Тайланд, разни там Кхмери, Лаос. И пак ядоха боя.

    Коментиран от #55, #56

    18:21 27.09.2026

  • 54 Според теб,

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Украинците":

    ако можеха, не биха ли го направили? Много искат, ама явно не могат. И, не съм написал, че Иран обръща дроновете срещу сащ, неу просто ги приземява за изследване, а тези, които са за сваляне, ги сваля, до колкото може. Явно не става 100 от 100.

    18:25 27.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Да си повторя коментара кратичко,

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "РЕАЛИСТ":

    че ме изтриха. Ти говориш , че не са добри във воденето на войни, а аз говоря, че са алчни и коварни.

    18:33 27.09.2026

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