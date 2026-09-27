Иран твърди, че е заловил американски подводен дрон

Иран обяви, че е заловил американски подводен дрон във водите на стратегическия Ормузки проток, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Чрез координирана и сложна операция, военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) успяха да пленят високотехнологичен подводен дрон, принадлежащ на американската армия", се казва в изявление, разпространено от иранската държавната телевизия.
Дронът тип "Ремус 600" е "действал в Ормузкия проток с цел шпионаж" и "вече се намира в ръцете на експерти, натоварени със задачата да извлекат данните“, допълниха от военната структура.
По-рано този месец КГИР отново съобщи, че е заловил "един от най-модерните подводни дронове на американската армия" на входа на Ормузкия проток.
Ормузкият проток е район на засилено напрежение между Техеран и Вашингтон. Преди началото на войната през протока преминаваше една пета от световните доставки на петрол. Той е в центъра на конфликта, започнал в края на февруари с американско-израелски удари срещу Иран. Оттогава Ислямската република установи контрол над водния коридор, а Вашингтон отговори с блокада на иранските пристанища.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мдааааа
16:52 27.09.2026
4 Дзак
16:53 27.09.2026
5 Вовата съм
До коментар #1 от "Примати":Човече лекувай се... ако постоянно ти се привижда Путин не е на добре работата... Статия е за Ормуз, или не си разбрал...
Коментиран от #14
16:53 27.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ако бай Дончо имаше топки
Коментиран от #10, #29
16:55 27.09.2026
8 Ихтиандър
16:55 27.09.2026
9 Втори път
16:56 27.09.2026
10 Вовата съм
До коментар #7 от "Ако бай Дончо имаше топки":Абе то добре звучи и на рижавия може би му се иска същото. Ама едно е да искаш нещо а друго да можеш да го направиш
16:56 27.09.2026
11 Чума
16:57 27.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стоянчо Пуканката
16:58 27.09.2026
14 Вович
До коментар #5 от "Вовата съм":Ормуз , Шахед , Херан , Ореховник - все тая .. 😁 ЩЕ .
17:03 27.09.2026
15 В това няма
Коментиран от #22
17:04 27.09.2026
16 Ормуз няма
17:05 27.09.2026
17 Джералд Форд
17:07 27.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 РЕАЛИСТ
Коментиран от #25
17:25 27.09.2026
21 оня с коня
17:25 27.09.2026
22 Както направиха с първия приземен Рийпър
До коментар #15 от "В това няма":това бе по времето на първия мандат на Б@р@к Об@м@. Тогава тоя MQ беше "върха на върховете", демек - големи хвалби. Питаха го : да ти липсва дрен, нещо? Той : не. Те : я пак. Той : е, да де, ама вие сигурно се го думнали. И те : ми на глей снимки, да видим дали и де сме го думнали. И тогиз, Той : и да ни върнете дрона. А те : ми ше почекаш малко, дорде го копнем (обратен инженеринг). Явно тоя дрон и тоя обратен инженеринг положиха началото на Шахедите.
17:32 27.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И, да припомня:
Коментиран от #27
17:35 27.09.2026
25 Има снимка
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Путин с белезници....
17:35 27.09.2026
26 Гвардеец
17:38 27.09.2026
27 мдааааа
До коментар #24 от "И, да припомня:":С рибарски мрежи и тънка мъгла ...
Коментиран от #32
17:38 27.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мишел
До коментар #7 от "Ако бай Дончо имаше топки":САЩ не са печелили война от 1946 г., когато са били в коалицията срещу Хитлер. Няма да спечелят и срещу Иран, зад който са съюзниците му Китай, Русия и Северна Корея.
Коментиран от #38
17:41 27.09.2026
30 Моджтаба
Коментиран от #40
17:42 27.09.2026
31 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #23 от "Пръдльооо":С лъжи и бълнувания за перемоги и контранаступи война не се печели Говоря за западните медии Като ти гледам културата си ми ясен и като демократ Перемога НЯМА ДА ИМА
Коментиран от #33
17:42 27.09.2026
32 Не е "с рибарски мрежи и тънка мъгла"
До коментар #27 от "мдааааа":Влиза се на управляващите честоти и се изолира оператора от командния център , докато в същото време друг оператор поема управлението на дрона. Пределно ясно. Нека да сме обективни и да не се заяждаме, няма полза... поне за нормалните хора.
Коментиран от #35, #36
17:44 27.09.2026
33 Посочи ни
До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":източна медия!
Коментиран от #44
17:44 27.09.2026
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #23 от "Пръдльооо":Относно плащането ПЛАЩАТ ЗАГУБИЛИТЕ ВОЙНАТА Като гледам има една коалиция на илюзиите Има бая да плащат
17:45 27.09.2026
35 Да бе
До коментар #32 от "Не е "с рибарски мрежи и тънка мъгла"":и в Белия дом ще влезнат!
Коментиран от #41
17:45 27.09.2026
36 То било
До коментар #32 от "Не е "с рибарски мрежи и тънка мъгла"":много лесно!
17:46 27.09.2026
37 Не само това.
До коментар #28 от "Добре, че тия коментари са анонимни.":Бихме могли, също така, да потърсим сметка от някои от агитаторите за въвеждане на еврото и да ги питаме: е, какво стана, цените останаха ли същите, има ли обедняване на хората, добре ли изкарахте на българското море и в българските курорти, бяха ли налице законовите изисквания за минимилни нива на инфлация, бяха ли прави хората като стачкуваха против подправената инфлация, бяха ли прави властите да хвърлят полиция против тях? Поне това ни е прясно-прясно. Ама - не, караме се кой от чуждите лидери и държави е по-велик. Ми то така може и повече от 500 г. да откинем.
Коментиран от #42
17:49 27.09.2026
38 РЕАЛИСТ
До коментар #29 от "Мишел":Малко уточнение. САЩ имат само една война ,в която са били сами. 1983 г нападат Гренада, островна държава със само 100 хиляди жители. Иначе да страхливци и воюват само в глутница.
Коментиран от #46
17:52 27.09.2026
39 Тръмп
17:53 27.09.2026
40 Ми,
До коментар #30 от "Моджтаба":явно не е за показване, за това. Ама това е "двупосочно" обяснение, ти за кое от двете си мислиш? За това, че очевидно не става за гледане или за това: кой им даде правото да убиват по целия свят? Защото, ако одобряваш второто, утре могат да убият и някой от нас, тебе например. Би ли ни харесало подобно нещо?
Коментиран от #45
17:53 27.09.2026
41 Не те разбирам
До коментар #35 от "Да бе":това, т.е. така, се прави по целия свят, от всички, които го могат разбира се. Според теб само Иран не може да го прави, така ли?
Коментиран от #51
17:57 27.09.2026
42 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #37 от "Не само това.":Тука по темата книга мога да напиша Всичко за което предупреждавах е ФАКТ Помня прехода от марка в евро Немците обедняха над сто и двадесет процента Там какви брожения бяха Хората не искаха еврото но сега вече яремът е на шията
Коментиран от #47, #49, #50
17:57 27.09.2026
43 Баце ЕООД
До коментар #6 от "Това":При условие, че Русия им спря тока, телефона, водата, електричеството, интернета И частично банковата система.. Няма как да излязат новини от 404.
Тренирай сега "този град няма стратегическо значение"
17:58 27.09.2026
44 Всичко
До коментар #33 от "Посочи ни":на изток от източната граница на ЕС. Но, там на никой, с изключение на Русия не им е до украйна. Имат се техните проблеми
Коментиран от #48
17:59 27.09.2026
45 Мишел
До коментар #40 от "Ми,":Няма нужда да рискуват ново терористично нападение срещу държавния глава.
Ще го покажат, когато Иран има ядрено оръжие и носители до САЩ. Така прави успешно Северна Корея .
Коментиран от #52
18:02 27.09.2026
46 А бе,
До коментар #38 от "РЕАЛИСТ":не е точно "само една". Например, 1830г. нападат Мексико и им взимат Тексас, Калифорния, Невада, Аризона и Ню Мексико. Има и други войни, Корейската, Виетнамската, все грозни работи.
Коментиран от #53
18:03 27.09.2026
47 И не само германците,
До коментар #42 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":навсякъде, Словения, Полша...
18:05 27.09.2026
48 Питам за медии
До коментар #44 от "Всичко":не за граници!
18:08 27.09.2026
49 Остап
До коментар #42 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Бендер...
18:09 27.09.2026
50 Кой
До коментар #42 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":ти плаща интернета?
18:10 27.09.2026
51 Украинците
До коментар #41 от "Не те разбирам":защо не обърнат гераните към Москва?
Коментиран от #54
18:11 27.09.2026
52 Ейй, подсети ме. Да съберем 2+2
До коментар #45 от "Мишел":В деня, когато бащата Хаменей бе убит в официалната си резиденция, (той просто отказа да напусне, не че не го предупредиха), сина - Моджтаба, също бе ранен при същата атаката. Когато САЩ разбраха, че Моджтаба е бил транспортиран до една от болниците в Техеран, те удариха по три различни болници, в опит да го убият/довършат. По време на третия удар Моджтаба е бил в болницата и след атаката са го извлекли из-под развалините. "Странно", но същото става и с Гроси, шефа на ядрената агенция. Ходи той на инспекции, среща се с разни специалисти и по разни обекти и, после, по същите тези обекти и специалисти Израел гърми, успешно и ги трепе. Така че, защо наистина, да го показват? И, то ЯО си го имат, остават носителите.
18:21 27.09.2026
53 РЕАЛИСТ
До коментар #46 от "А бе,":Хайде Мексико да го оставим. Стари работи. Нито в Корея, нито във Виетнам бяха сами САЩ. В Корейската война бяха заедно с Южна Корея и с Великобритания, барабар с цялата британска общност. Във Виетнам бяха събрали голяма паплач: Южен Виетнам, Австралия, Нова Зеландия, Тайван, Тайланд, разни там Кхмери, Лаос. И пак ядоха боя.
Коментиран от #55, #56
18:21 27.09.2026
54 Според теб,
До коментар #51 от "Украинците":ако можеха, не биха ли го направили? Много искат, ама явно не могат. И, не съм написал, че Иран обръща дроновете срещу сащ, неу просто ги приземява за изследване, а тези, които са за сваляне, ги сваля, до колкото може. Явно не става 100 от 100.
18:25 27.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Да си повторя коментара кратичко,
До коментар #53 от "РЕАЛИСТ":че ме изтриха. Ти говориш , че не са добри във воденето на войни, а аз говоря, че са алчни и коварни.
18:33 27.09.2026