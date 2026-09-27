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Строителна компания ще плати 31 милиона евро заради експлоатация на работници в новото американско консулство в Милано

Строителна компания ще плати 31 милиона евро заради експлоатация на работници в новото американско консулство в Милано

27 Септември, 2026 16:15 544 4

  • експлоатация-
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  • строителство-
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  • сащ

Компанията подчертава, че поетите ангажименти не представляват признание за нарушения или приемане на правните оценки на властите

Строителна компания ще плати 31 милиона евро заради експлоатация на работници в новото американско консулство в Милано - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американската строителна компания „Кадел Констракшън“ (Caddell Construction) официално се е ангажирала да плати 30,941 млн. евро (35,24 млн. долара) в рамките на разследване за предполагаема експлоатация на работници на строителната площадка на новото американско консулство в Милано, предаде Ройтерс, позовавайки се на документ, с който се е запознала, съобщи БТА.

Компанията със седалище в щата Алабама ще изплати близо 20 млн. евро на работниците за извънреден труд, възстановяване на разходи за настаняване и обезщетения за неимуществени вреди. Предвиждат се и плащания от над 7 млн. евро към италианския Национален институт за социално осигуряване (INPS) и почти 4 млн. евро към Инспекцията по труда.

В писмо до прокуратурата в Милано, подписано от главния изпълнителен директор Майкъл Анджело Раниери, компанията подчертава, че поетите ангажименти не представляват признание за нарушения или приемане на правните и фактическите оценки на властите.

„Кадел Констракшън“ не е отговорила на запитването на Ройтерс за коментар. В изявление от юни компанията заяви, че активно сътрудничи на съдебните органи и е решена да осигурява справедливо отношение и заплащане на работниците.

Италианското подразделение на компанията беше поставено под съдебно управление на 29 май в рамките на разследване за предполагаема трудова експлоатация. Мярката беше потвърдена от съдия две седмици по-късно.

Прокуратурата в Милано и карабинерите твърдят, че компанията е набирала работници от Индия чрез посредник със седалище в Ню Делхи и ги е наемала на изтощителни смени, с ниско заплащане, без необходимите мерки за безопасност и под постоянна заплаха от уволнение.

Според двама източници, пряко запознати със случая, споразумението включва уреждане на трудовия статут на около 500 работници, признаване от италианските власти на разрешения за пребиваване на 270 чуждестранни работници и обезщетения за безработица за 60 уволнени служители.

След извършването на плащанията се очаква прокуратурата в Милано да поиска прекратяване на производството срещу италианското подразделение на „Кадел“, посочи единият източник. По думите му се очаква прокуратурата да сключи споразумения за признаване на вина с двама ръководители на компанията, арестувани в рамките на разследването.

„Кадел Констракшън“ е специализирана в мащабни проекти, включително изграждане на американски посолства и военни съоръжения. Строителството на новото консулство в Милано започна през 2022 г. по договор на стойност почти 210 млн. долара. Първоначалният срок за завършване беше 2025 г., но впоследствие беше отложен за 2028 г.

През юни говорител на Държавния департамент заяви пред Ройтерс, че американските правоохранителни органи сътрудничат на италианските власти и че правителството на САЩ не толерира трудовата експлоатация.

Случаят е част от поредица разследвания за трудова експлоатация, водени през последните години от миланския прокурор Паоло Сторари. Според Ройтерс те са довели до предоставяне на по-пълни трудови права на над 60 000 работници и възстановяване на над 1 млрд. евро от властите. Разследванията предизвикаха и остър дебат дали италианската съдебна система не надхвърля правомощията си.


Италия
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  • 1 Ха,ха

    5 1 Отговор
    Мултинационални компании,ако спрат да експлоатират и си плащат данъците ще фалират😂🤣🤣🤣

    16:37 27.09.2026

  • 2 Герги

    6 0 Отговор
    Браво,така се прави а не като у нас,глобили еди коя си верига,ама хората който са били прецакани от тази верига,какво ще разберат...Не само хр.вериги и за всичко е така...държавата лапа а за имамените един гол...

    16:38 27.09.2026

  • 3 защо

    4 0 Отговор
    Мелони срещу Тръмп - 1:0!!!

    16:48 27.09.2026

  • 4 А в България

    3 0 Отговор
    всичко е точно! Работа няма! Ако някой пусне обява че търси работници и отзовавайки се попиташ за заплащането те поглеждат накриво и питат безцеремонно "Ти за работа ли си дошъл или за заплата!?" Е отговорете Ми какво бихте направили Вие господа депутати с 4+ цифрени заплати!?!?

    16:51 27.09.2026

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