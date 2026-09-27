Стефан Белчев: Няма да има дефицит на дизел и бензин в България

Разговорите за бюджета вървят продуктивно, заяви пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев, който е председател на икономическата комисия в Народното събрание.

Основната цел на промените, поне в приходната част, е постигане на фискална справедливост без да засягаме фундамента на данъчната система, посочи той и обясни: "Запазваме плоския корпоративен данък, както и данъка върху доходите на физическите лица. По отношение на тази временна солидарна вноска от 33% - това е т.нар. данък върху свръхпечалбите за банки, застрахователи, телекоми, големи търговски вериги - това е една извънредна, но за нас наложителна мярка за балансиране на бюджета. Всички искаме все пак да има снижаване на този дефицит и очакваните допълнителни приходи ще помогнат за гарантиране на тази финансова стабилност".

Този данък има извънреден характер, подчерта Белчев и уточни, че мярката ще действа до края на 2026 година: "Целта на този едногодишен солидарен налог е да стабилизираме приходната част на бюджета след натрупаните наследствени дефицити - да осигурим някаква ясна и чиста стартова позиция за бюджет 2027".

Депутатът от ПБ отбеляза, че намеренията им са да се осигурят средствата, които са заявени от всяка една община. И заяви категорично, че няма да има привилегировани, както, по думите му, е било досега.

Стефан Белчев изтъкна, че връзката между хазартния сектор и политиката, особено в миналото, е доста наболял проблем. Според него той може да бъде решен само чрез някаква институционална прозрачност, а не чрез шумни лозунги: "Ние не подкрепяме популистки мерки, които така или иначе биха тласнали този сектор, който така или иначе съществува и ще съществува, в сивия сектор и сивата икономика. Нашето решение е строго регулиране и затягане на финансовия контрол, защото в крайна сметка всички си даваме сметка, че нещо, което е разписано в закон, когато няма ясен и строг контрол, то си остава само на хартия. Ключов елемент в промените е един допълнителен механизъм за блокиране на незаконни плащания през БНБ към нелицензирани хазартни платформи, включително и такива, които оперират с криптовалути. За да прекъснем всякакви съмнения за зависимости, ние предлагаме един ясен законов регламент, като приходите от такси в сектора да бъдат и целево и поравно разпределени между няколко стълба, които касаят младежки дейности, спорт, образование, здравеопазване. Когато парите отиват директно за такива обществено-полезни каузи, субективният политически фактор се елиминира".

"Ние сме абсолютно убедени, че нещата с хазарта трябва да се променят. Не се плашим от трудностите и смятам, че ще доведем целия този процес до един положителен край. Хазартът, както и някои от потребителските кредити, наистина са бич за обществото, особено за по-бедната социална прослойка", допълни той.

Относно темата с горивата и проверките на КЗК на "Лукойл", Белчев отбеляза: "Симпатии нямаме нито към руски, нито към други собственици. Напротив, ние по някакъв начин трябва все пак и да сме доволни и щастливи, че имаме рафинерия в България, която работи. Когато цените на горивото преминаха психологическите нива на нашия пазар, държавата според мен реагира своевременно, за да овладеем този инфлационен натиск върху бизнеса и над гражданите. Затова и парламентът миналата седмица одобри нулевия акциз до края на 2026 година за метана, природния газ, както и за втечнения нефтен газ пропан-бутан, които да се използват за моторно гориво".

По думите му рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната. Според него изкуствено блокиране на този износ създаваше риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес: "Вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на излишъци по никакъв начин няма да повиши цената и на дизела, и на бензина у нас".

По думите му обаче още нищо не е сигурно и може да се мисли и за разширяване на обхвата на бизнесите, засегнати от този налог.

Същевременно разширяваме социалните буфери, подчерта депутатът и изброи предвиденото в тази насока, като например ваучерите за храна и данъчните облекчения за семейства с деца.

"При дебата за бюджета, за съжаление, се появява една, меко казано, странна политическа атака от орган, който най-малко се очаква да бъде част от политическия живот, а именно БНБ. Не смятам, че един регулатор, когато излезе от експертен тон срещу такива фискални мерки на държавата - не мисля, че това вече е икономически дебат, а опит за защита на може би някакви други интереси, но наш дълг в Народното събрание е да защитим обществения интерес и фискалната стабилност на цялата държава, а не само на банковия сектор", коментира Стефан Белчев.

По думите му Бюджет 2027 се подготвя в условията на засилен фискален контрол, дори и от страна на Европейската комисия: "Ще се опитаме да стъпим на една чиста и прогнозируема основа. Основният ни приоритет е за трайно свиване на дефицита точно до 3% от Брутния вътрешен продукт. Първоначалните базови прогнози на Министерството на финансите от лятото още сочиха дефицит от 3,8 за следващата година, т.е. виждаме едно постижение. Точно тук е и ролята на финансовата ни дисциплина и този нов пакет от тези приходни мерки, за да свием този дефицит без сътресение за гражданите и без съкращение на доходите".