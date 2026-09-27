Стефан Белчев: Няма да има дефицит на дизел и бензин в България

Разговорите за бюджета вървят продуктивно, заяви пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев, който е председател на икономическата комисия в Народното събрание.
Основната цел на промените, поне в приходната част, е постигане на фискална справедливост без да засягаме фундамента на данъчната система, посочи той и обясни: "Запазваме плоския корпоративен данък, както и данъка върху доходите на физическите лица. По отношение на тази временна солидарна вноска от 33% - това е т.нар. данък върху свръхпечалбите за банки, застрахователи, телекоми, големи търговски вериги - това е една извънредна, но за нас наложителна мярка за балансиране на бюджета. Всички искаме все пак да има снижаване на този дефицит и очакваните допълнителни приходи ще помогнат за гарантиране на тази финансова стабилност".
Този данък има извънреден характер, подчерта Белчев и уточни, че мярката ще действа до края на 2026 година: "Целта на този едногодишен солидарен налог е да стабилизираме приходната част на бюджета след натрупаните наследствени дефицити - да осигурим някаква ясна и чиста стартова позиция за бюджет 2027".
Депутатът от ПБ отбеляза, че намеренията им са да се осигурят средствата, които са заявени от всяка една община. И заяви категорично, че няма да има привилегировани, както, по думите му, е било досега.
Стефан Белчев изтъкна, че връзката между хазартния сектор и политиката, особено в миналото, е доста наболял проблем. Според него той може да бъде решен само чрез някаква институционална прозрачност, а не чрез шумни лозунги: "Ние не подкрепяме популистки мерки, които така или иначе биха тласнали този сектор, който така или иначе съществува и ще съществува, в сивия сектор и сивата икономика. Нашето решение е строго регулиране и затягане на финансовия контрол, защото в крайна сметка всички си даваме сметка, че нещо, което е разписано в закон, когато няма ясен и строг контрол, то си остава само на хартия. Ключов елемент в промените е един допълнителен механизъм за блокиране на незаконни плащания през БНБ към нелицензирани хазартни платформи, включително и такива, които оперират с криптовалути. За да прекъснем всякакви съмнения за зависимости, ние предлагаме един ясен законов регламент, като приходите от такси в сектора да бъдат и целево и поравно разпределени между няколко стълба, които касаят младежки дейности, спорт, образование, здравеопазване. Когато парите отиват директно за такива обществено-полезни каузи, субективният политически фактор се елиминира".
"Ние сме абсолютно убедени, че нещата с хазарта трябва да се променят. Не се плашим от трудностите и смятам, че ще доведем целия този процес до един положителен край. Хазартът, както и някои от потребителските кредити, наистина са бич за обществото, особено за по-бедната социална прослойка", допълни той.
Относно темата с горивата и проверките на КЗК на "Лукойл", Белчев отбеляза: "Симпатии нямаме нито към руски, нито към други собственици. Напротив, ние по някакъв начин трябва все пак и да сме доволни и щастливи, че имаме рафинерия в България, която работи. Когато цените на горивото преминаха психологическите нива на нашия пазар, държавата според мен реагира своевременно, за да овладеем този инфлационен натиск върху бизнеса и над гражданите. Затова и парламентът миналата седмица одобри нулевия акциз до края на 2026 година за метана, природния газ, както и за втечнения нефтен газ пропан-бутан, които да се използват за моторно гориво".
По думите му рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната. Според него изкуствено блокиране на този износ създаваше риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес: "Вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на излишъци по никакъв начин няма да повиши цената и на дизела, и на бензина у нас".
По думите му обаче още нищо не е сигурно и може да се мисли и за разширяване на обхвата на бизнесите, засегнати от този налог.
Същевременно разширяваме социалните буфери, подчерта депутатът и изброи предвиденото в тази насока, като например ваучерите за храна и данъчните облекчения за семейства с деца.
"При дебата за бюджета, за съжаление, се появява една, меко казано, странна политическа атака от орган, който най-малко се очаква да бъде част от политическия живот, а именно БНБ. Не смятам, че един регулатор, когато излезе от експертен тон срещу такива фискални мерки на държавата - не мисля, че това вече е икономически дебат, а опит за защита на може би някакви други интереси, но наш дълг в Народното събрание е да защитим обществения интерес и фискалната стабилност на цялата държава, а не само на банковия сектор", коментира Стефан Белчев.
По думите му Бюджет 2027 се подготвя в условията на засилен фискален контрол, дори и от страна на Европейската комисия: "Ще се опитаме да стъпим на една чиста и прогнозируема основа. Основният ни приоритет е за трайно свиване на дефицита точно до 3% от Брутния вътрешен продукт. Първоначалните базови прогнози на Министерството на финансите от лятото още сочиха дефицит от 3,8 за следващата година, т.е. виждаме едно постижение. Точно тук е и ролята на финансовата ни дисциплина и този нов пакет от тези приходни мерки, за да свием този дефицит без сътресение за гражданите и без съкращение на доходите".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А на
17:00 27.09.2026
3 Хм.....
Коментиран от #9
17:01 27.09.2026
4 Всички сте
17:03 27.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Щом...
17:04 27.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Печатар
До коментар #3 от "Хм.....":Купоните са готови!15 л. на месец!
17:08 27.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Горски
Сега при цена на петрола от 89$ за барел цената на бензина е ...2.68€ за литър или 5.23 лева .
Задайте си въпроса,кому е изгодно високата цена на горивата? Проблем в кошарата НЯМА , овцата пасе където и каже властта после я доят и стрижат. Заради това веднага ще се изтърча да гласувам за Йотова! Нищо, че Мунчовците от БКП обложиха дори купоните за храна и домашната ракия, Господ да си ги прибере! Цените в ЕС нямат нищо общо с цените на петрола на пазара, ако имаха нещо общо щяха да са около 1 евро, дори под 1 евро, на 2.50 евро както е в повечето държави в ЕС държавата краде директно по над 1,50 евро през крадливи данъци и акцизи и разни спасителни измишльотини. Основният проблем с цените по бензиностанциите са картелните споразумения. Всеки ден сутринта, основните "играчи" се договарят, по колко ще продават. Как навремето Марешки продаваше горива на цени с лев по-ниски от тези на картела и пак беше на печалба?
17:12 27.09.2026
12 Горски
17:13 27.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ......-
ЗЕр Кюмюро подписа 10 години да даваме по милиард на година.
Честито !
Коментиран от #23
17:17 27.09.2026
15 Сатана Z
Бензин (А-95)Средна цена на колонките: около 1,66 € на литър.
Фиксиран акциз: 0,36 € / литър.
ДДС (20% от крайната цена): около 0,33 € / литър.
ОБЩО ДАНЪЦИ: около 0,69 € на всеки литър бензин отиват за държавата. Това е приблизително 41-42% от сумата, която плащаме.
17:18 27.09.2026
16 Студопор
17:20 27.09.2026
17 СТЕФАНЕ ОТ СИ ТОЛКОЗ ТЪП
17:20 27.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Поредния спец ТУРБОГЛУПЧО
17:23 27.09.2026
20 Горски
До коментар #18 от "Пич":Ти не можеш да мислиш, природата те е лишила от това!
17:25 27.09.2026
21 Санкциите работят! Европа колабира.
Коментиран от #34
17:26 27.09.2026
22 Вероятно
17:27 27.09.2026
23 тагарев съм
До коментар #14 от "......-":длъжен си годподине да даряваш на О-крайна! а не да даваш, да даряваш правиш ли разликата
17:28 27.09.2026
24 Гост
17:34 27.09.2026
25 Майора
17:40 27.09.2026
26 незнайко
Нещо се пренавиваш !
Средни цени на горивата у нас Бензин А95: 1,67 €/л . Дизел: 1,93 €/л . Пропан-бутан (LPG): 0,69 €/л . Метан: 1,47 €/кг .
Не се мъчи да ЛЪЖЕШ !
Коментиран от #28
17:43 27.09.2026
27 Ний ша Ва упрайм
17:45 27.09.2026
28 незнайко
До коментар #26 от "незнайко":Коментара ми е към 11 номер - Горски !
17:46 27.09.2026
29 Значи !
Ще Продължат !
17:49 27.09.2026
30 Алипиперов
17:50 27.09.2026
31 На какви
17:50 27.09.2026
32 Чапай
17:50 27.09.2026
33 червен папирог
17:57 27.09.2026
34 путин
До коментар #21 от "Санкциите работят! Европа колабира.":е забранил интернета в раша и в момента там има само една страница в техния интернет и тя води до снимката на самия него...
18:00 27.09.2026
35 Боруна Лом
Коментиран от #37, #38
18:03 27.09.2026
36 Евродизел
18:05 27.09.2026
37 Дончо
До коментар #35 от "Боруна Лом":Зеленски е виновен!
18:15 27.09.2026
38 Нали получи
До коментар #35 от "Боруна Лом":50 евро!
Коментиран от #39
18:16 27.09.2026
39 Боруна Лом
До коментар #38 от "Нали получи":Не получавам Пич.Аз съм на газ и ме боли шпиндела за нафтовите ви печки.И 3€ да стане-боли ме сандала.
18:29 27.09.2026