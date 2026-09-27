Новини
България »
София »
Стефан Белчев: Няма да има дефицит на дизел и бензин в България

Стефан Белчев: Няма да има дефицит на дизел и бензин в България

27 Септември, 2026 16:51 758 39

  • стефан белчев-
  • дефицит-
  • дизел-
  • бензин-
  • горива

Депутатът от ПБ отбеляза, че намеренията им са да се осигурят средствата, които са заявени от всяка една община

Стефан Белчев: Няма да има дефицит на дизел и бензин в България - 1
Снимка: Profimedia.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разговорите за бюджета вървят продуктивно, заяви пред БНР депутатът от "Прогресивна България" Стефан Белчев, който е председател на икономическата комисия в Народното събрание.

Основната цел на промените, поне в приходната част, е постигане на фискална справедливост без да засягаме фундамента на данъчната система, посочи той и обясни: "Запазваме плоския корпоративен данък, както и данъка върху доходите на физическите лица. По отношение на тази временна солидарна вноска от 33% - това е т.нар. данък върху свръхпечалбите за банки, застрахователи, телекоми, големи търговски вериги - това е една извънредна, но за нас наложителна мярка за балансиране на бюджета. Всички искаме все пак да има снижаване на този дефицит и очакваните допълнителни приходи ще помогнат за гарантиране на тази финансова стабилност".

Този данък има извънреден характер, подчерта Белчев и уточни, че мярката ще действа до края на 2026 година: "Целта на този едногодишен солидарен налог е да стабилизираме приходната част на бюджета след натрупаните наследствени дефицити - да осигурим някаква ясна и чиста стартова позиция за бюджет 2027".

Депутатът от ПБ отбеляза, че намеренията им са да се осигурят средствата, които са заявени от всяка една община. И заяви категорично, че няма да има привилегировани, както, по думите му, е било досега.

Стефан Белчев изтъкна, че връзката между хазартния сектор и политиката, особено в миналото, е доста наболял проблем. Според него той може да бъде решен само чрез някаква институционална прозрачност, а не чрез шумни лозунги: "Ние не подкрепяме популистки мерки, които така или иначе биха тласнали този сектор, който така или иначе съществува и ще съществува, в сивия сектор и сивата икономика. Нашето решение е строго регулиране и затягане на финансовия контрол, защото в крайна сметка всички си даваме сметка, че нещо, което е разписано в закон, когато няма ясен и строг контрол, то си остава само на хартия. Ключов елемент в промените е един допълнителен механизъм за блокиране на незаконни плащания през БНБ към нелицензирани хазартни платформи, включително и такива, които оперират с криптовалути. За да прекъснем всякакви съмнения за зависимости, ние предлагаме един ясен законов регламент, като приходите от такси в сектора да бъдат и целево и поравно разпределени между няколко стълба, които касаят младежки дейности, спорт, образование, здравеопазване. Когато парите отиват директно за такива обществено-полезни каузи, субективният политически фактор се елиминира".

"Ние сме абсолютно убедени, че нещата с хазарта трябва да се променят. Не се плашим от трудностите и смятам, че ще доведем целия този процес до един положителен край. Хазартът, както и някои от потребителските кредити, наистина са бич за обществото, особено за по-бедната социална прослойка", допълни той.

Относно темата с горивата и проверките на КЗК на "Лукойл", Белчев отбеляза: "Симпатии нямаме нито към руски, нито към други собственици. Напротив, ние по някакъв начин трябва все пак и да сме доволни и щастливи, че имаме рафинерия в България, която работи. Когато цените на горивото преминаха психологическите нива на нашия пазар, държавата според мен реагира своевременно, за да овладеем този инфлационен натиск върху бизнеса и над гражданите. Затова и парламентът миналата седмица одобри нулевия акциз до края на 2026 година за метана, природния газ, както и за втечнения нефтен газ пропан-бутан, които да се използват за моторно гориво".

По думите му рафинерията в Бургас в момента произвежда количества, които значително надвишават вътрешното потребление на страната. Според него изкуствено блокиране на този износ създаваше риск от преливане на складовете и технологично спиране на производствения процес: "Вътрешното потребление в България е напълно гарантирано и износът на излишъци по никакъв начин няма да повиши цената и на дизела, и на бензина у нас".

По думите му обаче още нищо не е сигурно и може да се мисли и за разширяване на обхвата на бизнесите, засегнати от този налог.

Същевременно разширяваме социалните буфери, подчерта депутатът и изброи предвиденото в тази насока, като например ваучерите за храна и данъчните облекчения за семейства с деца.

"При дебата за бюджета, за съжаление, се появява една, меко казано, странна политическа атака от орган, който най-малко се очаква да бъде част от политическия живот, а именно БНБ. Не смятам, че един регулатор, когато излезе от експертен тон срещу такива фискални мерки на държавата - не мисля, че това вече е икономически дебат, а опит за защита на може би някакви други интереси, но наш дълг в Народното събрание е да защитим обществения интерес и фискалната стабилност на цялата държава, а не само на банковия сектор", коментира Стефан Белчев.

По думите му Бюджет 2027 се подготвя в условията на засилен фискален контрол, дори и от страна на Европейската комисия: "Ще се опитаме да стъпим на една чиста и прогнозируема основа. Основният ни приоритет е за трайно свиване на дефицита точно до 3% от Брутния вътрешен продукт. Първоначалните базови прогнози на Министерството на финансите от лятото още сочиха дефицит от 3,8 за следващата година, т.е. виждаме едно постижение. Точно тук е и ролята на финансовата ни дисциплина и този нов пакет от тези приходни мерки, за да свием този дефицит без сътресение за гражданите и без съкращение на доходите".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А на

    13 0 Отговор
    розови домати?

    17:00 27.09.2026

  • 3 Хм.....

    17 0 Отговор
    Щом от БКП ти кажат, че няма да има дефицит, значи горивото ще изчезне като бананите по времето на социализма!

    Коментиран от #9

    17:01 27.09.2026

  • 4 Всички сте

    15 1 Отговор
    отвратителни. Каквото ще да има или да няма вие сте уроди

    17:03 27.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Щом...

    14 0 Отговор
    ...някаква политговорителка казва не, значи е да -> стара БГ традиция, гответе тубите, особено за нафта ;) ....

    17:04 27.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Печатар

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хм.....":

    Купоните са готови!15 л. на месец!

    17:08 27.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Горски

    11 3 Отговор
    Преди години при цена на петрола 130$ за барел цената на бензина беше 2.45лева.
    Сега при цена на петрола от 89$ за барел цената на бензина е ...2.68€ за литър или 5.23 лева .
    Задайте си въпроса,кому е изгодно високата цена на горивата? Проблем в кошарата НЯМА , овцата пасе където и каже властта после я доят и стрижат. Заради това веднага ще се изтърча да гласувам за Йотова! Нищо, че Мунчовците от БКП обложиха дори купоните за храна и домашната ракия, Господ да си ги прибере! Цените в ЕС нямат нищо общо с цените на петрола на пазара, ако имаха нещо общо щяха да са около 1 евро, дори под 1 евро, на 2.50 евро както е в повечето държави в ЕС държавата краде директно по над 1,50 евро през крадливи данъци и акцизи и разни спасителни измишльотини. Основният проблем с цените по бензиностанциите са картелните споразумения. Всеки ден сутринта, основните "играчи" се договарят, по колко ще продават. Как навремето Марешки продаваше горива на цени с лев по-ниски от тези на картела и пак беше на печалба?

    17:12 27.09.2026

  • 12 Горски

    2 1 Отговор
    Ждрольо, кой знае от къде си го копирал, а сега ми се правиш на светец.

    17:13 27.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ......-

    8 1 Отговор
    Требе да даваме пари на Урка да ни "пази" от Мецан !!

    ЗЕр Кюмюро подписа 10 години да даваме по милиард на година.

    Честито !

    Коментиран от #23

    17:17 27.09.2026

  • 15 Сатана Z

    9 0 Отговор
    На първо четене Държавата яко ни щави с цената.
    Бензин (А-95)Средна цена на колонките: около 1,66 € на литър.
    Фиксиран акциз: 0,36 € / литър.
    ДДС (20% от крайната цена): около 0,33 € / литър.
    ОБЩО ДАНЪЦИ: около 0,69 € на всеки литър бензин отиват за държавата. Това е приблизително 41-42% от сумата, която плащаме.

    17:18 27.09.2026

  • 16 Студопор

    6 0 Отговор
    То бензин и нафта ще има, ама на каква цена? Кажете де!!

    17:20 27.09.2026

  • 17 СТЕФАНЕ ОТ СИ ТОЛКОЗ ТЪП

    14 0 Отговор
    В ЦЯЛ СВЯТ ЩЕ ИМА ДЕФИЦИТ,А У НАС НЕ. НИЕ ДА НЕ СМЕ НА МАРС ИЛИ ПЪК СМЕ КУВЕЙТ.

    17:20 27.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Поредния спец ТУРБОГЛУПЧО

    8 0 Отговор
    Който изкърти глупомера.

    17:23 27.09.2026

  • 20 Горски

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Ти не можеш да мислиш, природата те е лишила от това!

    17:25 27.09.2026

  • 21 Санкциите работят! Европа колабира.

    7 2 Отговор
    Щом почнаха да пишат мисирките по нареждане отгоре, че няма да има дефицит, то това означава само едно : скоро няма да има горива! След като всяка търговия с Русия влиза в НК (10 г. затвор) със сигурност минаваме на дърва и свещи!

    Коментиран от #34

    17:26 27.09.2026

  • 22 Вероятно

    10 0 Отговор
    Скоро ще има дефицит. Управляващите разрешиха износ.

    17:27 27.09.2026

  • 23 тагарев съм

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "......-":

    длъжен си годподине да даряваш на О-крайна! а не да даваш, да даряваш правиш ли разликата

    17:28 27.09.2026

  • 24 Гост

    5 1 Отговор
    Дефицит на бензин и дизел няма да има, само цената ще му е петаче

    17:34 27.09.2026

  • 25 Майора

    5 0 Отговор
    Много хора ви го казаха , но вие пак си знаете своето! Този налог от 33% върху свръхпечалбата ще бъде платен от клиентите , а и нямасмисъл да ми всигате данъчната оценка на жилищата , напротив тя трябва да спада заради коефициент на остаряване! Единственото нещо е да направите съкращения от 10% в държавния апарат и намалите заплатите си!

    17:40 27.09.2026

  • 26 незнайко

    2 0 Отговор
    Добре коментираш и смяташ , но къде има цената на бензина е ...2.68€ за литър или 5.23 лева ?
    Нещо се пренавиваш !
    Средни цени на горивата у нас Бензин А95: 1,67 €/л . Дизел: 1,93 €/л . Пропан-бутан (LPG): 0,69 €/л . Метан: 1,47 €/кг .
    Не се мъчи да ЛЪЖЕШ !

    Коментиран от #28

    17:43 27.09.2026

  • 27 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    ндаааааа нема има при цена 4.35 еврака за литър (половината кинти американците земат като тяхна помощ за бандеругите). Спонсори.

    17:45 27.09.2026

  • 28 незнайко

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "незнайко":

    Коментара ми е към 11 номер - Горски !

    17:46 27.09.2026

  • 29 Значи !

    3 1 Отговор
    Катастрофите !

    Ще Продължат !

    17:49 27.09.2026

  • 30 Алипиперов

    4 0 Отговор
    Заменям баварец за кон!

    17:50 27.09.2026

  • 31 На какви

    3 0 Отговор
    цени , бе , другаря ?

    17:50 27.09.2026

  • 32 Чапай

    3 0 Отговор
    Щом казват няма,значи ще има.Пълнете тубите.

    17:50 27.09.2026

  • 33 червен папирог

    0 0 Отговор
    крад крад крад!!!

    17:57 27.09.2026

  • 34 путин

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Санкциите работят! Европа колабира.":

    е забранил интернета в раша и в момента там има само една страница в техния интернет и тя води до снимката на самия него...

    18:00 27.09.2026

  • 35 Боруна Лом

    1 1 Отговор
    Прав е тоя.Недостиг няма да има ама цената ще удари 2.50€.......

    Коментиран от #37, #38

    18:03 27.09.2026

  • 36 Евродизел

    1 1 Отговор
    То дефицит няма, ама на бензиностанциите стана като в Корекома.

    18:05 27.09.2026

  • 37 Дончо

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Боруна Лом":

    Зеленски е виновен!

    18:15 27.09.2026

  • 38 Нали получи

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Боруна Лом":

    50 евро!

    Коментиран от #39

    18:16 27.09.2026

  • 39 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Нали получи":

    Не получавам Пич.Аз съм на газ и ме боли шпиндела за нафтовите ви печки.И 3€ да стане-боли ме сандала.

    18:29 27.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове