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Дженифър Лопес се показа без грим: Сама съм и не мога да спра да плача (ВИДЕО)

Дженифър Лопес се показа без грим: Сама съм и не мога да спра да плача (ВИДЕО)

27 Септември, 2026 16:49 1 740 22

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  • деца-
  • пораснали

Певицата признава, че сърцето ѝ е малко разбито, след като децата ѝ са вече пораснали и самостоятелни

Дженифър Лопес се показа без грим: Сама съм и не мога да спра да плача (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес призна през сълзи, че трудно свиква с живота без децата си у дома, след като 18-годишните ѝ близнаци Макс и Оскар Мунис заминаха да учат в колеж.

57-годишната американска певица и актриса публикува в Instagram Stories видео без грим, в което говори за емоциите си, докато изпълнява ежедневната си грижа за кожата.

„Седя тук в празния дом, плача, мисля за тях и разглеждам бебешките им снимки“, сподели Дженифър Лопес. Въпреки раздялата тя подчерта, че е развълнувана да види как децата ѝ навлизат в нов период от живота си.

Близнаците на Джей Ло са плод от любовта ѝ с бившия ѝ съпруг, певеца Марк Антъни. По думите ѝ заминаването им за колеж я е накарало да преосмисли собственото си ежедневие и начина, по който ще запълни освободилото се пространство в живота си.

„Рутината е това, което ще ме държи в равновесие – тренировките, грижата за кожата, грижата за самата мен“, обясни певицата на „Let's Get Loud“.

Преди началото на учебната година Дженифър Лопес заведе Макс и Оскар на пътуване из Италия. Семейната ваканция последва завършването им на гимназия.

Актрисата присъства на отделните церемонии по дипломирането на децата си. През юни тя беше заснета да бърше сълзите си по време на завършването на Макс. Заедно с нея бяха родителите ѝ Гуадалупе Родригес и Дейвид Лопес, дългогодишният ѝ мениджър Бени Медина и Оскар.

Месец по-рано семейството присъства и на дипломирането на Оскар. Сред гостите беше 14-годишният Самюъл Афлек, синът на актьора Бен Афлек, който подкрепи бившия си доведен брат.

Оскар Мунис е избрал Sarah Lawrence College, където ще изучава театър и изобразително изкуство. Дженифър Лопес не е разкрила в кой университет ще продължи образованието си Макс. По-рано обаче певицата съобщи, че и двете ѝ деца са били приети във всичките пет колежа, в които са кандидатствали.

„Толкова съм горда, че си поставиха цели“, каза Дженифър Лопес пред Extra.

За певицата началото на студентския живот на близнаците бележи и сериозна промяна в собственото ѝ ежедневие. Лопес признава, че раздялата е емоционална, но определя следващата стъпка за Макс и Оскар като нов и вълнуващ период от живота им.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    18 8 Отговор
    Плаче за ой🤣

    16:52 27.09.2026

  • 2 мучо

    14 8 Отговор
    невероятна новина.......местя.....

    16:52 27.09.2026

  • 3 От Столипиново

    9 7 Отговор
    Ми и аз така, ма не съм оревала орталъка😂🤣🤣

    16:53 27.09.2026

  • 4 Леле, леле,

    5 8 Отговор
    Ред, сополи, ред сълзи.

    16:55 27.09.2026

  • 5 Оиоооооох тая набуркаааа

    7 7 Отговор
    ПЪЪРВУ ША Я ГАЛЯ ДВА ЧАСА А ЧАААК ПОСЛЕ.......

    16:55 27.09.2026

  • 6 Така са

    8 1 Отговор
    Сега ще се наложи и зетьове и снахи да се правиш, че харесваш. Кръговрата на живота.

    16:57 27.09.2026

  • 7 Жиголо

    9 10 Отговор
    Не плачи, Джени, не плачи!
    Срещу подходящо заплащане ще ти дам едно нещо, голямо точно колкото бебе, за да го полюлееш и подрусаш!

    16:59 27.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фронтовак

    5 8 Отговор
    Боли ме шмайзеро и за Дженишир и за Дупес.

    17:05 27.09.2026

  • 10 Снежко ☻️

    4 6 Отговор
    Да и пишкам на проблемите .....

    17:06 27.09.2026

  • 11 А СТИГА ДЕ

    7 9 Отговор

    До коментар #8 от "Забелязъл":

    Не е грозна, чак колкото Йотова-Ескобарова, нали?

    17:10 27.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дудов

    3 10 Отговор
    Прилича на грозна китайка без грима. Нека си слага грим и повече без експерименти за да не плаши деца и възрастни.

    17:25 27.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пуууу...

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да знаеш":

    Аз съм четеринаести на опашката! На бангаганга ли ще го въртиме, или един по един?

    17:34 27.09.2026

  • 16 ти имаш розова душа

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Забелязъл":

    Така ли бе, чикидJийо?

    17:39 27.09.2026

  • 17 Сър Пичук

    10 2 Отговор
    За годините си Дженифър Лопес изглежда отлично и без грим. Иначе сме свидетели на стандартната за такъв тип статии ситуация. Някакви ръкоблудци точат лиги, други хейтят по жена, която могат да имат само в сънищата си, трети се правят на безразлични, но държат да информират останалите, а двама проявяват интерес към мъжки задници. Мила родна ,,патриотична" картинка...

    Коментиран от #19, #20, #22

    17:42 27.09.2026

  • 18 Така да се каже

    3 5 Отговор
    Чушкопека си сака чушка, или патладжан да не седи празен.

    17:52 27.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ха ха ха

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Сър Пичук":

    Поне не сме с обратна резбЪ като тебе.

    17:54 27.09.2026

  • 21 Кривака

    2 4 Отговор
    Че я къртим с козио крак като стар паркет...

    17:56 27.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.