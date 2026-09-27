Дженифър Лопес се показа без грим: Сама съм и не мога да спра да плача (ВИДЕО)

Дженифър Лопес призна през сълзи, че трудно свиква с живота без децата си у дома, след като 18-годишните ѝ близнаци Макс и Оскар Мунис заминаха да учат в колеж.

57-годишната американска певица и актриса публикува в Instagram Stories видео без грим, в което говори за емоциите си, докато изпълнява ежедневната си грижа за кожата.

„Седя тук в празния дом, плача, мисля за тях и разглеждам бебешките им снимки“, сподели Дженифър Лопес. Въпреки раздялата тя подчерта, че е развълнувана да види как децата ѝ навлизат в нов период от живота си.

Близнаците на Джей Ло са плод от любовта ѝ с бившия ѝ съпруг, певеца Марк Антъни. По думите ѝ заминаването им за колеж я е накарало да преосмисли собственото си ежедневие и начина, по който ще запълни освободилото се пространство в живота си.

Jennifer Lopez said she has been ‘crying’ because her twins has left for college and now her home is empty



[#JenniferLopez #JLo] pic.twitter.com/qGrGDOkYHV — Kulture Status ™ (@KultureStatus) September 26, 2026

„Рутината е това, което ще ме държи в равновесие – тренировките, грижата за кожата, грижата за самата мен“, обясни певицата на „Let's Get Loud“.

Преди началото на учебната година Дженифър Лопес заведе Макс и Оскар на пътуване из Италия. Семейната ваканция последва завършването им на гимназия.

Актрисата присъства на отделните церемонии по дипломирането на децата си. През юни тя беше заснета да бърше сълзите си по време на завършването на Макс. Заедно с нея бяха родителите ѝ Гуадалупе Родригес и Дейвид Лопес, дългогодишният ѝ мениджър Бени Медина и Оскар.

Месец по-рано семейството присъства и на дипломирането на Оскар. Сред гостите беше 14-годишният Самюъл Афлек, синът на актьора Бен Афлек, който подкрепи бившия си доведен брат.

Оскар Мунис е избрал Sarah Lawrence College, където ще изучава театър и изобразително изкуство. Дженифър Лопес не е разкрила в кой университет ще продължи образованието си Макс. По-рано обаче певицата съобщи, че и двете ѝ деца са били приети във всичките пет колежа, в които са кандидатствали.

„Толкова съм горда, че си поставиха цели“, каза Дженифър Лопес пред Extra.

За певицата началото на студентския живот на близнаците бележи и сериозна промяна в собственото ѝ ежедневие. Лопес признава, че раздялата е емоционална, но определя следващата стъпка за Макс и Оскар като нов и вълнуващ период от живота им.