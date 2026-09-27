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"Ферари вече изостава от Ред Бул в развитието на болида"

"Ферари вече изостава от Ред Бул в развитието на болида"

27 Септември, 2026 16:39 434 0

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В самото състезание пилотът на Ферари се свлече до пета позиция само за четири обиколки

"Ферари вече изостава от Ред Бул в развитието на болида" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ред Бул вече има ясна преднина срещу Ферари в работата с шасито, а Макларън също прави подобрения с бързи темпове, заяви Шарл Льоклер след Гран при на Азербайджан във Формула 1. Двата отбора вкараха множество подобрения за Баку, докато италианският конструктор не направи промени, предаде БТА.

Това даде резултат. Льоклер едва достигна до първа линия на решетката, а в самото състезание пилотът на Ферари се свлече до пета позиция само за четири обиколки. Той завърши четвърти, но само защото Оскар Пиастри излезе извън пистата в завой номер 1.

"Стана много скучно състезание за нас (с Люис Хамилтън). За съжаление стартирах зле, но това бе единственото, което можех реално да подобря. След това нямахме никаква скорост. Беше изключително трудно да се защитавам срещу болидите на Ред Бул, защото просто бяхме твърде бавни на правата. В момента просто ни липсва скорост. Двата болида на Ред Бул бяха бързи, а Джордж Ръсел направи отлично състезание", каза Льоклер, цитиран от Моторспорт.

Джордж Ръсел записа третата си победа от началото на сезона във Формула 1, след като довърши доминацията си в Баку с първо място в състезанието. Неговият съотборник Андреа Кими Антонели се възползва от добрата си скорост и два автомобила за сигурност, за да финишира на пета позиция и да съхрани голямата си преднина в класирането.

Ръсел направи перфектен старт и защити първата си позиция от квалификацията, а зад него Оскар Пиастри изпревари бързо Шарл Льоклер и зае второто място. Състезателят на Ферари бе най-големият губещ в началото и само за няколко обиколки се смъкна с три места, а назад в подреждането Кими Антонели се затрудняваше с пробива към челната десетка.


Азербайджан
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