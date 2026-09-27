Папа Лъв XIV: Католическата църква да признае собствените си провали

Папа Лъв XIV призова Католическата църква да признае собствените си провали и да излекува дълбоките рани, нанесени в нейните редици, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Понтификът отправи призива си преди планирана среща с жертви на посегателства над деца от страна на свещеници във Франция.

Обръщайки се към множеството, изпълнило обширно поле близо до прочутото католическо светилище в Лурд, Лъв XIV заяви, че Църквата трябва да има смелостта да се изправи пред миналото си, но не спомена директно скандалите със злоупотреби във Франция, предизвикали шок в цялата страна.

"За да излекуваме дълбоките рани, неверието и болезнените грешки, случили се в Църквата, трябва смирено да се поставим под пречистващия поглед на Господ“, каза папата пред събралите се около 150 000 вярващи.

Лъв XIV е на четиридневно посещение във Франция, обхващащо три града. По време на визитата той отново призова света да преосмисли развитието на изкуствения интелект. Вчера той събра около 800 000 души на литургия на открито на площад "Конкорд" в Париж.

Местните църковни лидери се надяват, че той ще помогне за възстановяване на авторитета на Църквата, след като през 2021 г. бе обявено, че около 330 000 деца във Франция са станали жертва на посегателства от страна на католически духовници и миряни на ръководни позиции в продължение на седем десетилетия.

По-рано днес, по време на среща при закрити врата с френските епископи, главата на Римокатолическата църква директно спомена "болезнения бич на посегателствата срещу непълнолетни, извършени от членове на духовенството".

Папата благодари на епископите за "смелите мерки", които според него са предприели за потушаване скандалите, като ги призова да засилят усилията си за защита и да "продължат по поетия път, поддържайки най-висока степен на бдителност".

Той вече се е извинявал директно за скандалите със злоупотреби, накърнили доверието в Църквата по целия свят. По време на посещение в Испания през юни той заяви пред местните епископи, че трябва да изслушват оцелелите и да им предложат обезщетения.

По-късно днес предстои среща при закрити врата със седем жертви на посегателства от страна на духовници.

Някои от жертвите изразиха съмнение, че срещата ще доведе до бързи промени в Църквата. "Силно се съмнявам, че папата ще реши проблема, поне не и веднага. Нещата се движат много бавно. Това няма да стане с магическа пръчка", заяви пред Ройтерс Мишел льо Рун-Ганье, съпредседателка на асоциация на пострадали в Западна Франция.

Епископ Пиер-Антоан Бозо, говорител на френските епископи, заяви, че желанието на папата за провеждането на срещата "показва, че не можем да пренебрегваме този въпрос и че той винаги трябва да остава сред приоритетите ни".