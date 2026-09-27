Швейцария отхвърли на референдум предложението неутралитетът да залегне по-строго в конституцията

Швейцария днес отхвърли на референдум предложението неутралитетът на страната да залегне по-строго в конституцията, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Според предварителни правителствени данни, цитирани от Ройтерс, повече от две трети от гласувалите са се обявили против инициативата.

Гражданската инициатива, подкрепена от десни националисти, предвиждаше в конституцията да бъде заложен принципът на "засилен неутралитет", който изключва участието на страната във военни съюзи като НАТО, както и да не се налагат икономически санкции срещу трети държави, освен ако те не са разпоредени от ООН.

Според първоначалната прогноза на социологическия институт "ГФС Берн", оповестена 30 минути след затварянето на последните избирателни секции, 71% от гласоподавателите са гласували "против", съобщава Франс прес.

"Оставаме ангажирани с тази политика на неутралитет, която позволява на Швейцария да налага санкции и да заема позиция на световната сцена", заявиха от Социалистическата партия.

Поддържането на неутралитет по отношение на военни конфликти между други държави, е залегнал във Федералната конституция на Швейцария от 1848 г.

Споровете между политически сили за тълкуването на неутралитета започнаха, след като Швейцария се присъедини към санкциите на Европейския съюз срещу Русия заради руската инвазия в Украйна. Също така Швейцария стана и непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН през 2023 и 2024 г.

"Неутралитетът винаги се е прилагал с известно поле за маневриране. Неутралитетът не означава, че Швейцария си затваря очите, когато се нарушават международните правила", заяви наскоро швейцарският външен министър Иняцио Касис.

Инициаторите на референдума се застъпват за по-строго тълкуване на неутралитета, което не предвижда сътрудничество с НАТО, например. Инициативата бе подкрепена от Швейцарската народна партия - дясна националистическа формация, което е и водеща политическа сила в страната.

Днес швейцарските избиратели отхвърлиха на референдум и друга гражданска инициатива, която бе насочена към стимулиране на местното производство на храни и намаляване на зависимостта от внос. Според първоначалните прогнози 72% от гласоподавателите са гласували против предложението, което целеше делът на храните, произведени в страната, да достигне 70% в рамките на десет години. Правителството определи тази цел като изключително трудна, ако не и невъзможна за постигане.