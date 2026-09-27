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Швейцария отхвърли на референдум предложението неутралитетът да залегне по-строго в конституцията

Швейцария отхвърли на референдум предложението неутралитетът да залегне по-строго в конституцията

27 Септември, 2026 14:13 1 703 17

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  • референдум-
  • неутралитет

Инициаторите на референдума се застъпват за по-строго тълкуване на неутралитета, което не предвижда сътрудничество с НАТО

Швейцария отхвърли на референдум предложението неутралитетът да залегне по-строго в конституцията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швейцария днес отхвърли на референдум предложението неутралитетът на страната да залегне по-строго в конституцията, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

Според предварителни правителствени данни, цитирани от Ройтерс, повече от две трети от гласувалите са се обявили против инициативата.

Гражданската инициатива, подкрепена от десни националисти, предвиждаше в конституцията да бъде заложен принципът на "засилен неутралитет", който изключва участието на страната във военни съюзи като НАТО, както и да не се налагат икономически санкции срещу трети държави, освен ако те не са разпоредени от ООН.

Според първоначалната прогноза на социологическия институт "ГФС Берн", оповестена 30 минути след затварянето на последните избирателни секции, 71% от гласоподавателите са гласували "против", съобщава Франс прес.

"Оставаме ангажирани с тази политика на неутралитет, която позволява на Швейцария да налага санкции и да заема позиция на световната сцена", заявиха от Социалистическата партия.

Поддържането на неутралитет по отношение на военни конфликти между други държави, е залегнал във Федералната конституция на Швейцария от 1848 г.

Споровете между политически сили за тълкуването на неутралитета започнаха, след като Швейцария се присъедини към санкциите на Европейския съюз срещу Русия заради руската инвазия в Украйна. Също така Швейцария стана и непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН през 2023 и 2024 г.

"Неутралитетът винаги се е прилагал с известно поле за маневриране. Неутралитетът не означава, че Швейцария си затваря очите, когато се нарушават международните правила", заяви наскоро швейцарският външен министър Иняцио Касис.

Инициаторите на референдума се застъпват за по-строго тълкуване на неутралитета, което не предвижда сътрудничество с НАТО, например. Инициативата бе подкрепена от Швейцарската народна партия - дясна националистическа формация, което е и водеща политическа сила в страната.

Днес швейцарските избиратели отхвърлиха на референдум и друга гражданска инициатива, която бе насочена към стимулиране на местното производство на храни и намаляване на зависимостта от внос. Според първоначалните прогнози 72% от гласоподавателите са гласували против предложението, което целеше делът на храните, произведени в страната, да достигне 70% в рамките на десет години. Правителството определи тази цел като изключително трудна, ако не и невъзможна за постигане.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И нас така

    15 5 Отговор
    ни питат ден през ден:)) Референдуми- бол.:))

    Коментиран от #17

    14:16 27.09.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    18 5 Отговор
    "да не се налагат икономически санкции срещу трети държави, освен ако те не са разпоредени от ООН."

    Само ООН може да налага санкции, без мандат от ООН няма "санкции", а има икономическа война!

    Коментиран от #9

    14:20 27.09.2026

  • 3 Швайците знаят

    9 12 Отговор
    точно какво искат. Разни десни партайгеносета нямат място там. Щото са стара демокрация.

    14:21 27.09.2026

  • 4 защо

    11 1 Отговор
    Глас народен - глас Божи!
    178 години без война сигурно са много.

    Коментиран от #12

    14:27 27.09.2026

  • 5 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    5 12 Отговор
    Греда ! Спонсорката ми Мърсула пак удари на камък .

    Коментиран от #8

    14:27 27.09.2026

  • 6 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    6 9 Отговор
    Спонсорката ми фон Лай.ен удари греда при швейцарците .

    14:29 27.09.2026

  • 7 Българин

    10 7 Отговор
    Останките от швейцария са една провалена държава, без никакво бъдеще! И този "риферендум" точно това показва! Сборище от някакви кантони, единственото което ги обединява е тоталното робство и потиснечество!

    14:39 27.09.2026

  • 8 Сър Пичук

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта":

    Нищо не разбра от написаното, нали? Иначе нямаше да се излагаш по този начин. Къде ви копаят такива инертни материали не мога да разбера. 😀

    Коментиран от #11

    14:41 27.09.2026

  • 9 Един

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    А може ли да се напада суверенна страна без мандат от ООН, както Русия нападна Украйна?

    Коментиран от #10

    14:42 27.09.2026

  • 10 az СВО Победа 81

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Един":

    Може САЩ Европа и Израел дават пример за това .... Югославия, Ирак, Афганистан, Либия, Сирия, Иран, Газа?

    Коментиран от #16

    14:47 27.09.2026

  • 11 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Сър Пичук":

    Слава кокаiну ! Героят слава , прав си ! 😀 Швейцария влиза в Нату , аз влизам в Масква! !

    14:48 27.09.2026

  • 12 Така е!

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "защо":

    Швейцарският народ има право да участва във войни и да загива, защо да му се отнема тази радост! Никой не може да му попречи да се пробва срещу Русия, Иран, или хутите например!

    14:52 27.09.2026

  • 13 Май- май

    4 2 Отговор
    И те искат да ходят на война до последния швейцарец

    15:01 27.09.2026

  • 14 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    I ся кой шА прави часовници

    15:10 27.09.2026

  • 15 Избирател

    1 1 Отговор
    Много е смешна тая политика на неутралитет придружен със санкции :) Това да го вярват означава да вярват в Дядо Коледа идващ през комина заедно с шейната и елените.

    15:16 27.09.2026

  • 16 Един

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 81":

    А да не би САЩ да са взели територии от тези страни? А за Ирак през 91-а имаше мандат. За Афганистан имаше решение на ООН за разполагане на мироопазващи сили.

    15:16 27.09.2026

  • 17 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И нас така":

    Ама кой ще пита някакви празноглави тюфлеци дето избират Тиква и Шопар 15 години?

    15:20 27.09.2026

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