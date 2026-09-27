Иранската армия е готова да отговори на евентуални нови американски удари

Иранските въоръжени сили са готови да отговорят на евентуални нови американски удари, заяви говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя, цитиран от държавните медии, предаде БТА.
Той направи изявлението след като президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е отхвърлил иранско предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на бойните действия.
Акраминя заяви, че иранските въоръжени сили са в пълна готовност за евентуална нова конфронтация. Той предупреди, че при ново американско нападение САЩ ще понесат по-сериозни щети.
Отделно главнокомандващият иранската армия Амир Хатами заяви, че войната е в “критичен и решаващ етап“. По думите му Техеран няма да приеме ситуация, при която Иран е лишен от възможността да търгува, докато чужди сили продължават да използват стратегическите морски пътища в региона.
"Ако Иран не може да търгува, ако Иран не може да живее, никой няма да може да търгува или да живее. Ормузкият проток е протокът на нашето достойнство и чест и няма да позволим враговете на страната да използват този важен логистичен маршрут, докато иранският народ е лишен от тази възможност“, заяви Хатами.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мислех иранците за умни хора!
Коментиран от #12
15:15 27.09.2026
3 Айляк
Колко ли срам го чака още бай Дончо?!
Коментиран от #13
15:17 27.09.2026
4 Мунчо, къде е ?
Визите за Америка паднаха ли, да има къде да бегаме?
Коментиран от #7, #14
15:17 27.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софето
15:20 27.09.2026
7 диРектор
До коментар #4 от "Мунчо, къде е ?":Мунчо прави оргии на Пампорово в хотелите на Цветелина Бориславова.
Коментиран от #9
15:21 27.09.2026
8 Пустите ушанкофили
15:22 27.09.2026
9 Анонимен
До коментар #7 от "диРектор":Всеки с проблемите си!
15:22 27.09.2026
10 Дзак
15:24 27.09.2026
11 Мишел
15:32 27.09.2026
12 Мишел
До коментар #2 от "Мислех иранците за умни хора!":Невъзможно е гл.пакът да разбере умните хора.
15:34 27.09.2026
13 Европеец
До коментар #3 от "Айляк":Един Господ знае какво ще стане..... В статията ми направи впечатление последния абзац..... Безспорно иранците имат право на тая справедливост.....
15:45 27.09.2026
14 Европеец
До коментар #4 от "Мунчо, къде е ?":Мунчо е на Пампорово без десито и оправя наред депутатки и зам министърки...
15:47 27.09.2026