Иранската армия е готова да отговори на евентуални нови американски удари

Иранските въоръжени сили са готови да отговорят на евентуални нови американски удари, заяви говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя, цитиран от държавните медии, предаде БТА.

Той направи изявлението след като президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е отхвърлил иранско предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на бойните действия.

Акраминя заяви, че иранските въоръжени сили са в пълна готовност за евентуална нова конфронтация. Той предупреди, че при ново американско нападение САЩ ще понесат по-сериозни щети.

Отделно главнокомандващият иранската армия Амир Хатами заяви, че войната е в “критичен и решаващ етап“. По думите му Техеран няма да приеме ситуация, при която Иран е лишен от възможността да търгува, докато чужди сили продължават да използват стратегическите морски пътища в региона.

"Ако Иран не може да търгува, ако Иран не може да живее, никой няма да може да търгува или да живее. Ормузкият проток е протокът на нашето достойнство и чест и няма да позволим враговете на страната да използват този важен логистичен маршрут, докато иранският народ е лишен от тази възможност“, заяви Хатами.