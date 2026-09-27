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Иранската армия е готова да отговори на евентуални нови американски удари
  Тема: Иранската криза

Иранската армия е готова да отговори на евентуални нови американски удари

27 Септември, 2026 15:12 546 14

  • иран-
  • ормузки проток-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Американският президент Тръмп съобщи, че е отхвърлил иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток

Иранската армия е готова да отговори на евентуални нови американски удари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранските въоръжени сили са готови да отговорят на евентуални нови американски удари, заяви говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя, цитиран от държавните медии, предаде БТА.

Той направи изявлението след като президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е отхвърлил иранско предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на бойните действия.

Акраминя заяви, че иранските въоръжени сили са в пълна готовност за евентуална нова конфронтация. Той предупреди, че при ново американско нападение САЩ ще понесат по-сериозни щети.

Отделно главнокомандващият иранската армия Амир Хатами заяви, че войната е в “критичен и решаващ етап“. По думите му Техеран няма да приеме ситуация, при която Иран е лишен от възможността да търгува, докато чужди сили продължават да използват стратегическите морски пътища в региона.

"Ако Иран не може да търгува, ако Иран не може да живее, никой няма да може да търгува или да живее. Ормузкият проток е протокът на нашето достойнство и чест и няма да позволим враговете на страната да използват този важен логистичен маршрут, докато иранският народ е лишен от тази възможност“, заяви Хатами.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мислех иранците за умни хора!

    7 8 Отговор
    Те се оказаха по тъпи и от руснаците!

    Коментиран от #12

    15:15 27.09.2026

  • 3 Айляк

    4 5 Отговор
    Иранската армия е готова, ама чобанската не е.
    Колко ли срам го чака още бай Дончо?!

    Коментиран от #13

    15:17 27.09.2026

  • 4 Мунчо, къде е ?

    3 3 Отговор
    Защо американски самолети пак дойдоха тука?
    Визите за Америка паднаха ли, да има къде да бегаме?

    Коментиран от #7, #14

    15:17 27.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софето

    4 4 Отговор
    Финалния етап явно е настъпил, ще фЪрчат чалми

    15:20 27.09.2026

  • 7 диРектор

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо, къде е ?":

    Мунчо прави оргии на Пампорово в хотелите на Цветелина Бориславова.

    Коментиран от #9

    15:21 27.09.2026

  • 8 Пустите ушанкофили

    5 4 Отговор
    Станаха Чалмофили!

    15:22 27.09.2026

  • 9 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "диРектор":

    Всеки с проблемите си!

    15:22 27.09.2026

  • 10 Дзак

    4 0 Отговор
    Чакаме с интерес!

    15:24 27.09.2026

  • 11 Мишел

    3 0 Отговор
    Ормузкият проток е ядреното оръжие на Иран, засега.

    15:32 27.09.2026

  • 12 Мишел

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мислех иранците за умни хора!":

    Невъзможно е гл.пакът да разбере умните хора.

    15:34 27.09.2026

  • 13 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Айляк":

    Един Господ знае какво ще стане..... В статията ми направи впечатление последния абзац..... Безспорно иранците имат право на тая справедливост.....

    15:45 27.09.2026

  • 14 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо, къде е ?":

    Мунчо е на Пампорово без десито и оправя наред депутатки и зам министърки...

    15:47 27.09.2026

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