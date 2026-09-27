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Над 200 мигранти са открити край Крит за часове
  Тема: Кризата с бежанците

Над 200 мигранти са открити край Крит за часове

27 Септември, 2026 03:43, обновена 27 Септември, 2026 03:45 349 0

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Четири групи са засечени южно от острова и край Гавдос. Данните за общия им брой се разминават между БТА и ЕРТ.

Над 200 мигранти са открити край Крит за часове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 200 мигранти са открити в района на Крит за няколко часа, съобщава „Дарикнюз“, позовавайки се на БТА и гръцката държавна телевизия ЕРТ. Случаите са регистрирани от полунощ в петък до сутринта в събота.

Първата лодка, с 62 мигранти на борда, е засечена южно от Ираклион. Няколко часа по-късно в района на остров Гавдос е открит втори плавателен съд с 57 души. Следват още две групи – от 49 и 47 мигранти. Сборът на посочените четири групи е 215 души.

Разминаване в данните за броя на мигрантите

БТА съобщава за общо 215 открити мигранти, докато ЕРТ посочва 263 души. В публикацията на гръцката телевизия не е уточнено на какво се дължи разликата от 48 души спрямо разбивката от 62, 57, 49 и 47 мигранти. ЕРТ описва ситуацията с думите: „Няма край на миграционните потоци към Крит“.

По данните, цитирани в материала, Крит се е превърнал в основен маршрут към Гърция за хора, идващи от Близкия изток, Индийския субконтинент и Африка. През годината близо 14 000 мигранти са достигнали острова, като са тръгнали от източната част на Либия.

Крит е сред основните маршрути към Гърция

Броят на мигрантите, пристигнали на територията на цяла Гърция през годината, е близо 26 000. Според данни на ООН това е най-високият показател сред държавите от Европейския съюз.

Последните случаи са регистрирани в морските пространства южно от Крит и край Гавдос – остров, разположен в близост до южното крайбрежие на Крит. Публикуваните данни не съдържат информация за националността на мигрантите, за състоянието им или за предприетите последващи процедури.

Източници: БТА, ЕРТ


Гърция
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