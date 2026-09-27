Израел нанесе удари по планински райони в Южен Ливан

Израелски самолети са нанесли удари по планински райони в Южен Ливан, съобщи порталът „Джанубия“. Атаките са били насочени към височините Джебел ар-Рафи, Рейхан и Седжуд.

Според „Джанубия“ при интензивните въздушни удари са били атакувани подземни укрития, командни пунктове и складове, свързвани с шиитската организация „Хизбула“. Към момента няма потвърдени данни за жертви и ранени.

За удари по същите райони съобщи и Ливанската национална новинарска агенция. Тя посочи Джебел ар-Рафи, околностите на Седжуд и височините на планината Рейхан като засегнати от въздушната атака.

Израел: операциите са насочени срещу инфраструктура на „Хизбула“

Израелската армия не е публикувала потвърждение за всички конкретни цели, посочени в съобщението на „Джанубия“. В свои изявления военните обаче заявяват, че действат срещу командни центрове, оръжейни складове и подземна инфраструктура на „Хизбула“ в Южен Ливан.

„Израелските сили ще продължат да действат в зоната за сигурност в Южен Ливан, за да отстраняват заплахи и да разрушават терористична инфраструктура“, заявява израелската армия.

Израелските власти твърдят, че операциите са свързани с предотвратяване на атаки срещу израелски военнослужещи и населени места в северната част на страната. Ливанската армия от своя страна обвинява Израел, че продължава да нарушава действащите договорености и ливанския суверенитет.

Последните удари са поредната ескалация в района на южноливанските планини, където Израел твърди, че „Хизбула“ поддържа военна инфраструктура. Допълнителни подробности за щетите и евентуални жертви се очакват от ливанските власти.

Източници: Джанубия, Ливанска национална новинарска агенция, Ал Джазира