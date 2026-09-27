За три дни: Седем палестинци са убити при атаки в Газа

Най-малко седем палестинци са загинали, а 38 са били ранени при израелски атаки в ивицата Газа за период от три дни, съобщи Министерството на здравеопазването в Газа. Данните обхващат два последователни отчетни периода – 48 часа и следващите 24 часа.

В първия период са регистрирани четири жертви и 17 ранени. През следващото денонощие са загинали още трима души, а 21 са получили наранявания. Здравното министерство посочва, че част от жертвите остават под развалините и по пътищата, тъй като спасителните и медицинските екипи не могат да достигнат до всички райони.

Сред загиналите е синът на здравен ръководител

Една от атаките е била извършена край бежанския лагер Джабалия в северната част на Газа. При нея е загинал 28-годишният Басир ал-Бурш, син на генералния директор на здравното министерство в Газа Мунир ал-Бурш. Ройтерс съобщи, че в събота при израелски въздушни удари са загинали най-малко трима палестинци.

Израелската армия заяви, че е поразила няколко бойци, сред които и Басир ал-Бурш. Семейството и медицински служители потвърдиха смъртта му. По време на пренасянето на тялото му към болница Мунир ал-Бурш е казал:

„Бях с него в палатката и той ми каза: Татко, ще ни ударят и двамата. Отговорих му: Добре, заедно ще отидем в рая.“

Мунир ал-Бурш е загубил и дъщеря си при въздушен удар през декември 2023 г., при който самият той е бил ранен, съобщава Ройтерс.

Броят на жертвите продължава да расте

Според последния отчет на здравното министерство от началото на прекратяването на огъня на 11 октомври 2025 г. в Газа са загинали 1393 палестинци, а 4822 са били ранени. Общият брой на загиналите от началото на войната на 7 октомври 2023 г. е 73 910, а ранените са 174 935.

От началото на прекратяването на огъня са били извадени 831 тела изпод развалините. Министерството посочва, че броят може да се увеличи, тъй като спасителните екипи продължават да нямат достъп до някои от засегнатите райони.

Източници: Ройтерс, Антиуор