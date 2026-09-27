Руска атака срещу запорожко село уби мъж, четирима са ранени

Мъж е загинал, а четирима мирни жители са ранени при руска атака срещу село Комишуваха в Запорожка област. Ударът е извършен през нощта срещу 27 септември, съобщи Михаил Семикин, временно изпълняващ длъжността ръководител на Запорожката областна военна администрация.

„Руснаците убиха мъж в Комишуваха. Една къща е разрушена, а още няколко са повредени“, заяви Семикин. По думите му ранените са жена и трима мъже, като травмите им са с различна степен на тежест.

Поредна атака срещу населеното място

Комишуваха е била атакувана и през последните дни. На 21 септември руски сили са нанесли удар с дрон по маршрутка в селото. Тогава е загинала пътничка, а други трима души са били ранени.

На 25 септември FPV дрон е атакувал цивилен автомобил, движещ се по една от улиците на Комишуваха. Автомобилът е бил напълно унищожен от пожар, а водачът е получил наранявания.

Жертви и в съседното Кушугум

В нощта срещу 22 август при атака с дрон срещу селището Кушугум в Запорожкия район загина един човек, а четирима бяха ранени. Вечерта на 22 септември при нова руска атака срещу Кушугум загина мъж.

Източници: Украинская правда