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Турция продължава преговорите за реекспорт на руските С-400

Турция продължава преговорите за реекспорт на руските С-400

27 Септември, 2026 04:21 248 0

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Хакан Фидан заяви, че разговорите с всички страни продължават и обществеността ще бъде информирана след вземането на решение. Москва обаче съобщи, че още не е получила официално искане за трансфер.

Турция продължава преговорите за реекспорт на руските С-400 - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турция продължава разговорите за евентуален реекспорт на закупените от Русия системи за противовъздушна отбрана С-400, но окончателно решение все още няма. Министърът на външните работи Хакан Фидан заяви, че контактите по темата продължават, а обществеността ще бъде информирана, когато процесът приключи.

„Разговорите ни с всички продължават. Когато процесът приключи, ще споделим развитието с обществеността“, е заявил Фидан в отговор на въпрос за бъдещето на системите.

Думите му бяха цитирани от турската медия „Айдънлък“ след разговори по време на посещението на турската делегация в Ню Йорк. Изявлението потвърждава, че Анкара не е приключила обсъжданията, но не дава подробности за възможния получател или за условията на евентуалната сделка.

Москва: официално искане още не е постъпило

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва все още не е получила официално искане от Турция за предаване на С-400 извън страната. По думите му турските власти са наясно, че системите са доставени по договор и че евентуален трансфер изисква руско одобрение.

Лавров посочи, че Русия би могла да разгледа подобно предложение, ако получи гаранции за крайния получател и за това, че системите няма да бъдат предадени впоследствие на друга държава. Той не потвърди, че Обединените арабски емирства са избрани като получател, като допусна, че към момента дори може да няма окончателен план.

Възможен получател са ОАЕ или Катар

През юли турски медии съобщиха, че Анкара обсъжда възможен трансфер на С-400 към държава от Персийския залив. Сред посочените варианти бяха Обединените арабски емирства и Катар. Тези информации не са потвърдени официално от нито една от замесените държави.

Кремъл потвърди през юли, че Русия и Турция са разговаряли за евентуална препродажба на системите, като говорителят Дмитрий Песков определи темата като изключително чувствителна. Турското Министерство на отбраната тогава съобщи, че работата по бъдещия статут на С-400 продължава и че конкретните развития ще бъдат обявени публично.

Евентуалният реекспорт е свързан с продължилия спор между Анкара и Вашингтон. Турция получи първите компоненти на руските системи през 2019 г., след което САЩ я извадиха от програмата за изтребителите F-35 и през 2020 г. наложиха санкции по закона CAATSA. Вашингтон настоява, че наличието на С-400 в турския арсенал е несъвместимо с експлоатацията на F-35.

През септември американският конгресмен Даръл Иса заяви пред „Хюриет дейли нюз“, че прехвърлянето на системите към Обединените арабски емирства може да бъде един от вариантите за решаване на спора. Той потвърди, че по темата са водени разговори, но не съобщи за постигнато споразумение.

Към момента потвърденото е, че преговорите продължават, а Москва очаква официално предложение от Анкара. Няма публично обявена сделка, избрана държава получател или срок за приключване на процеса.

Източници: Айдънлък, Хюриет дейли нюз, Джумхуриет


Турция
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