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Дрон подпали склад в Соломенския район на Киев
  Тема: Украйна

Дрон подпали склад в Соломенския район на Киев

27 Септември, 2026 04:08, обновена 27 Септември, 2026 04:11 310 0

  • киев-
  • соломенски район-
  • руски дронове-
  • въздушна атака

Пожарът е избухнал след попадение на руски безпилотен летателен апарат. Екстрените служби са изпратени на място.

Дрон подпали склад в Соломенския район на Киев - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски безпилотен летателен апарат е попаднал в складова сграда в Соломенския район на Киев, след което е избухнал пожар. На място са изпратени екстрените служби, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

„В Соломенския район има попадение на БпЛА в складова сграда. Пожарът бушува. Екстрените служби са на място“, написа Кличко.

Към първото съобщение не са оповестени данни за загинали или ранени, нито за площта на пожара и размера на щетите. Не е уточнено и дали сградата е разрушена частично или напълно. Информацията за последиците от атаката се очаква да бъде допълнена след приключване на работата на пожарникарите и спасителните екипи.

Попадения и отломки са регистрирани в три района

Пожарът в склада е част от атака срещу Киев, при която в събота вечерта са регистрирани попадения на безпилотни апарати или падане на отломки в три района на столицата. Към момента не са оповестени подробности за всички засегнати обекти и за броя на използваните дронове.

Последната тежка атака срещу Киев беше на 25 септември. Тогава, по данни, цитирани от „Украинска правда“, загинаха седем души, а 59 бяха ранени. Дрон удари офисна сграда в Соломенския район, а жилищна сграда беше засегната в Печерския район.

След пожара в склада властите трябва да уточнят броя на пострадалите, степента на разрушенията и дали са нанесени щети на съседни сгради. Засега потвърдено е единствено попадението в складовата сграда и последвалото възпламеняване.

Източници: Украинска правда


Украйна
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