Четирима загинаха при катастрофа с хеликоптер край Монреал

Четирима души загинаха при катастрофа с хеликоптер край Монреал. Машината се е разбила в поле край Rang des Écossais, до магистрала 10, в община Sainte-Brigide-d'Iberville, съобщи Квебекската полиция.

Инцидентът е станал около 14:30 часа местно време в събота. Районът се намира на приблизително 55 километра югоизточно от Монреал. Когато първите спасители пристигнали, хеликоптерът бил обхванат от пламъци.

Представителката на Квебекската полиция Брижит Дорсенвил заяви, че всички четирима души на борда са обявени за мъртви на място. Самоличността им все още не е съобщена.

Машината е изпитала затруднения след излитането

По първоначални данни хеликоптерът вероятно е попаднал в затруднение малко след излитането и се е разбил недалеч от мястото, от което е потеглил. Полицията не е уточнила откъде точно е излетял летателният апарат.

Квебекската полиция го определя като „частен летателен апарат“. Пожарът е бил овладян, а работата по случая е поета от звеното за тежки престъпления. Причината за катастрофата все още не е установена.

Канада изпрати разследващ екип

Съветът за транспортна безопасност на Канада е изпратил екип от разследващи на мястото на катастрофата. Специалистите трябва да установят обстоятелствата около полета и причините за падането на хеликоптера.

Министърът на транспорта Стивън Макинън изрази съболезнования към близките на загиналите и заяви, че федералното правителство следи развитието на случая.

„Мислите ми са с всички, засегнати от тази трагедия. Безопасността на гражданските авиационни операции е основен приоритет за транспортното министерство“, написа Макинън.

Министърът съобщи и за назначаването на специален наблюдател. Той ще следи действията на институциите заедно със Съвета за транспортна безопасност и ще информира министъра за хода на разследването. Наблюдателят може да помогне и при установяването на регулаторни проблеми или пропуски в безопасността.

Източници: Си Би Си