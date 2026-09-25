Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО

Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, като призова двустранните отношения да не бъдат използвани като инструмент във вътрешнополитически кампании, предава News.bg.

По думите му Анкара не се интересува от изборите или политическите промени в Гърция. „Това, което ни интересува, са правата и сигурността на Турция, както и запазването на мира и спокойствието в Егейско море и Източното Средиземноморие“, заяви Ердоган.

Той съобщи още, че е обсъдил с президента на САЩ Доналд Тръмп възможността Турция да се върне в американската програма за изтребителите F-35. Ердоган заяви, че очаква положителната позиция на Вашингтон да бъде последвана от конкретни стъпки.

В същото време турският президент подчерта значението на националната отбранителна индустрия. Сред приоритетите той посочи разработването на изтребителя KAAN и развитието на системите за противовъздушна отбрана.

Анкара продължава и преговорите с Великобритания за придобиване на изтребители Eurofighter. Ердоган заяви, че Турция има конкретни потребности в областта на сигурността и стратегически цели, от които няма да се отказва.

Изявлението идва на фона на период на напрежение между Анкара и Атина, свързано с въпроси за военния статут на гръцките острови в Егейско море и задълбочаващото се отбранително сътрудничество на Гърция с Израел.