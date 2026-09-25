Новини
Свят »
Турция »
Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО

Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО

25 Септември, 2026 09:46 703 11

  • турция-
  • гърция-
  • ердоган-
  • нато-
  • съюзник-
  • враг

Турският президент заяви, че Анкара няма интерес към вътрешната политика на Гърция и очаква развитие по въпроса за F-35

Ердоган: Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО. Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, като призова двустранните отношения да не бъдат използвани като инструмент във вътрешнополитически кампании, предава News.bg.

По думите му Анкара не се интересува от изборите или политическите промени в Гърция. „Това, което ни интересува, са правата и сигурността на Турция, както и запазването на мира и спокойствието в Егейско море и Източното Средиземноморие“, заяви Ердоган.

Той съобщи още, че е обсъдил с президента на САЩ Доналд Тръмп възможността Турция да се върне в американската програма за изтребителите F-35. Ердоган заяви, че очаква положителната позиция на Вашингтон да бъде последвана от конкретни стъпки.

В същото време турският президент подчерта значението на националната отбранителна индустрия. Сред приоритетите той посочи разработването на изтребителя KAAN и развитието на системите за противовъздушна отбрана.

Анкара продължава и преговорите с Великобритания за придобиване на изтребители Eurofighter. Ердоган заяви, че Турция има конкретни потребности в областта на сигурността и стратегически цели, от които няма да се отказва.

Изявлението идва на фона на период на напрежение между Анкара и Атина, свързано с въпроси за военния статут на гръцките острови в Егейско море и задълбочаващото се отбранително сътрудничество на Гърция с Израел.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ве да

    6 2 Отговор
    И и точи ножа налЕ😉

    09:48 25.09.2026

  • 2 Копеев

    4 1 Отговор
    Булгаристан талибанлъ какви са?

    Коментиран от #7

    09:48 25.09.2026

  • 3 Шопо

    10 2 Отговор
    Ако САЩ излязат от НАТО и Турция ще излезе, ще видим тогава кой е приятел и кой враг.

    09:49 25.09.2026

  • 4 666

    1 1 Отговор
    Бу л г ристан талибанлъ какви са?

    09:49 25.09.2026

  • 5 Трол

    3 3 Отговор
    Гърците и турците са прекрасни народи и се разбират отлично помежду си.

    09:52 25.09.2026

  • 6 Е да де

    6 5 Отговор
    Ама 400 години робство... извинение няма

    Коментиран от #8

    09:53 25.09.2026

  • 7 дрът Тракиец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Копеев":

    ЧЕЛЕКЛЕМЕ

    09:56 25.09.2026

  • 8 За що Бе

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Е да де":

    ЧЕ СТЕ БИЛИ РАЗДЕЛЕНИ КАТО СЕГА ЛИ ПРОДАЖНИ КОП ЕЛ ДАЦИ

    09:59 25.09.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор
    Цялото нато е изтъкано от врагове Врагове са Турция и Гърция Испания и Англия Англия и Франция Франция и Германия Германия и Полша Испания и Франция

    09:59 25.09.2026

  • 10 Кипър

    3 0 Отговор
    В България пазете от приятели!Враговете са ясни...

    10:03 25.09.2026

  • 11 Ер Доган Еър

    6 0 Отговор
    Само да се наведат гърците и турците ще ги изненадат по стария анадолски начин.

    10:05 25.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания