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Гръцки Patriot свали балистична ракета и дрон над Саудитска Арабия

Гръцки Patriot свали балистична ракета и дрон над Саудитска Арабия

24 Септември, 2026 16:35 712 4

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Системата е разположена край Янбу - ключов център на саудитската петролна индустрия

Гръцки Patriot свали балистична ракета и дрон над Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Система за противовъздушна отбрана Patriot, обслужвана от гръцки военнослужещи в Саудитска Арабия, е прехванала балистична ракета и дрон в района на Янбу в четвъртък. Това са съобщили пред „Ройтерс“ два гръцки източника от сферата на сигурността, предава News.bg.

По данни на източниците и двете цели са били унищожени, като гръцката батарея е изстреляла две ракети. Не е уточнено откъде са били изстреляни балистичната ракета и дронът. Информацията е потвърдена от втори гръцки източник.

Янбу се намира на брега на Червено море и е важен център за саудитската петролна индустрия, включително заради големите рафинерии в района. По-рано същия ден саудитската Гражданска защита е издала предупреждения за потенциална опасност в Мека, Табук, Джеда, Янбу и Таиф.

Това е петият случай, при който системата Patriot, обслужвана от гръцки военнослужещи, е използвана в бойни условия от началото на войната между САЩ, Израел и Иран в края на февруари, съобщава „Ройтерс“. Случаят идва на фона на засилените заплахи срещу енергийната инфраструктура в района на Персийския залив.

Гърция разположи американска батарея Patriot в Саудитска Арабия през 2021 г. Системата се обслужва от гръцки военнослужещи по споразумение за подпомагане на защитата на ключови енергийни съоръжения в кралството.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Браво. Свалили дрон за 1000 долара с ракета на Patriot, струваща 10 милиона долара. "Де е Киро на кирия?

    16:50 24.09.2026

  • 3 Да питам

    5 0 Отговор
    Като свършат ракетите после какво правим?
    Няма нови щото

    Коментиран от #4

    16:56 24.09.2026

  • 4 Шшшш, тихо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да питам":

    Тихо, да не чуе Зеленото Насмърканче от Усрайна.

    17:03 24.09.2026

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