Гръцки Patriot свали балистична ракета и дрон над Саудитска Арабия

Система за противовъздушна отбрана Patriot, обслужвана от гръцки военнослужещи в Саудитска Арабия, е прехванала балистична ракета и дрон в района на Янбу в четвъртък. Това са съобщили пред „Ройтерс“ два гръцки източника от сферата на сигурността, предава News.bg.

По данни на източниците и двете цели са били унищожени, като гръцката батарея е изстреляла две ракети. Не е уточнено откъде са били изстреляни балистичната ракета и дронът. Информацията е потвърдена от втори гръцки източник.

Янбу се намира на брега на Червено море и е важен център за саудитската петролна индустрия, включително заради големите рафинерии в района. По-рано същия ден саудитската Гражданска защита е издала предупреждения за потенциална опасност в Мека, Табук, Джеда, Янбу и Таиф.

Това е петият случай, при който системата Patriot, обслужвана от гръцки военнослужещи, е използвана в бойни условия от началото на войната между САЩ, Израел и Иран в края на февруари, съобщава „Ройтерс“. Случаят идва на фона на засилените заплахи срещу енергийната инфраструктура в района на Персийския залив.

Гърция разположи американска батарея Patriot в Саудитска Арабия през 2021 г. Системата се обслужва от гръцки военнослужещи по споразумение за подпомагане на защитата на ключови енергийни съоръжения в кралството.