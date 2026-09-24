Гръцки Patriot свали балистична ракета и дрон над Саудитска Арабия

Система за противовъздушна отбрана Patriot, обслужвана от гръцки военнослужещи в Саудитска Арабия, е прехванала балистична ракета и дрон в района на Янбу в четвъртък. Това са съобщили пред „Ройтерс“ два гръцки източника от сферата на сигурността, предава News.bg.
По данни на източниците и двете цели са били унищожени, като гръцката батарея е изстреляла две ракети. Не е уточнено откъде са били изстреляни балистичната ракета и дронът. Информацията е потвърдена от втори гръцки източник.
Янбу се намира на брега на Червено море и е важен център за саудитската петролна индустрия, включително заради големите рафинерии в района. По-рано същия ден саудитската Гражданска защита е издала предупреждения за потенциална опасност в Мека, Табук, Джеда, Янбу и Таиф.
Това е петият случай, при който системата Patriot, обслужвана от гръцки военнослужещи, е използвана в бойни условия от началото на войната между САЩ, Израел и Иран в края на февруари, съобщава „Ройтерс“. Случаят идва на фона на засилените заплахи срещу енергийната инфраструктура в района на Персийския залив.
Гърция разположи американска батарея Patriot в Саудитска Арабия през 2021 г. Системата се обслужва от гръцки военнослужещи по споразумение за подпомагане на защитата на ключови енергийни съоръжения в кралството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 РЕАЛИСТ
16:50 24.09.2026
3 Да питам
Няма нови щото
Коментиран от #4
16:56 24.09.2026
4 Шшшш, тихо
До коментар #3 от "Да питам":Тихо, да не чуе Зеленото Насмърканче от Усрайна.
17:03 24.09.2026