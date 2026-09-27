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Румънски депутат подаде сигнал за държавна измяна
  Тема: Икономика

Румънски депутат подаде сигнал за държавна измяна

27 Септември, 2026 03:57, обновена 27 Септември, 2026 04:02 389 0

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  • съединени щати-
  • сориn гриндяну-
  • газов коридор

Александру Димитриу обвини Сорин Гриндяну, Джордже Симион и Богдан Иван за предполагаеми преговори със САЩ. Тримата не са привлечени като обвиняеми.

Румънски депутат подаде сигнал за държавна измяна - 1
Алесандру Димитриу, Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Депутатът от Съюза за спасение на Румъния Александру Димитриу е подал наказателна жалба за държавна измяна срещу председателя на Камарата на депутатите Сорин Гриндяну, лидера на Алианса за обединение на румънците Джордже Симион и бившия министър на енергетиката Богдан Иван.

Димитриу твърди, че тримата са преговаряли с чужда сила с цел „подчиняване и икономическо подкопаване“ на Румъния. В публичното си изявление той настоява да бъде проверено дали политиците са действали в интерес на Съединените щати при обсъждането на енергийни сделки и при падането на правителството на Илие Боложан.

Поводът е публикация за американска посланичка

Жалбата идва след публикация на „Уолстрийт джърнъл“ за твърдения, приписани на посланичката на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл. Според разказа тя е заявила на вечеря в Атина през март, че Вашингтон е могъл да допринесе за предстоящото падане на румънското правителство.

„Можем да направим това с всяка държава, която поискаме. Можем да го направим и тук“,

е репликата, която е приписана на Гилфойл. Публикацията се основава на разказ на човек, присъствал на вечерята, както и на други лица, получили информация за разговора. Адвокатът на посланичката е оспорил описанието на случилото се.

Гриндяну и Симион отричат обвиненията

Сорин Гриндяну е потвърдил, че на 31 март се е срещал в Букурещ с Гилфойл и Богдан Иван. Той заявява, че разговорите са били свързани с газовия Вертикален коридор – маршрут за пренос на газ от Гърция към България, Румъния и други страни от региона.

„Останалите аспекти са чисти измислици и не са били предмет на разговора“, е заявил Гриндяну.

Джордже Симион отрича да е обсъждал с американската посланичка свалянето на правителството. „Не приемам външна намеса, включително от страна на американските стратегически партньори“, е казал лидерът на AУР, като определя твърдението като измислено или извадено от контекста.

Какво е потвърдено до момента

Правителството на Илие Боложан беше свалено на 5 май 2026 г. с вот на недоверие, подкрепен от Социалдемократическата партия, AУР и други депутати. Самото съвпадение между срещата през март и последвалото гласуване обаче не доказва, че Съединените щати са организирали падането на кабинета.

Потвърдено е също, че Богдан Иван е търсил мандат за преговори по възможно споразумение между Румъния и САЩ за доставки на втечнен природен газ. Данните за разговори за сваляне на правителството и за действия в ущърб на Румъния остават твърдения, които не са установени от съд или прокуратура.

Към момента няма публично потвърждение, че румънската прокуратура е започнала разследване срещу Гриндяну, Симион или Иван.

Източници: Спотмедия, Диджи24, Уолстрийт джърнъл


Румъния
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