Руски дрон „Гербер“ е открит след падане в Молдова

Безпилотният апарат, който падна край молдовското село Черница в район Флорешти, е руски дрон „Гербер“. Това е установено при анализа на откритите на мястото фрагменти, съобщава агенция IPN, предава Фокус.

От молдовската полиция посочват, че това е първият официално регистриран случай на откриване на дрон от този тип на територията на страната.

Според предварителните експертизи апаратът е бил оборудван с бордова камера. По време на полета той се е ударил в дърво, след което е паднал в земеделска нива близо до ферма и е последвала експлозия. При инцидента няма пострадали.

Молдовските власти продължават да изясняват точния модел, производителя и техническите характеристики на дрона. Окончателните заключения ще бъдат направени след приключването на специализираните експертизи.

Инцидентът е станал на фона на поредни нарушения на молдовското въздушно пространство от безпилотни апарати по време на руски атаки срещу Украйна и Одеска област. Жители на два района в близост до границата са съобщили за експлозии, след което полицейски екипи са открили останките от дрона.