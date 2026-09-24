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Руски дрон „Гербер“ е открит след падане в Молдова

Руски дрон „Гербер“ е открит след падане в Молдова

24 Септември, 2026 15:03, обновена 24 Септември, 2026 15:05 581 13

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Полицията установи, че апаратът е бил оборудван с камера и се е взривил след сблъсък с дърво

Руски дрон „Гербер“ е открит след падане в Молдова - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Безпилотният апарат, който падна край молдовското село Черница в район Флорешти, е руски дрон „Гербер“. Това е установено при анализа на откритите на мястото фрагменти, съобщава агенция IPN, предава Фокус.

От молдовската полиция посочват, че това е първият официално регистриран случай на откриване на дрон от този тип на територията на страната.

Според предварителните експертизи апаратът е бил оборудван с бордова камера. По време на полета той се е ударил в дърво, след което е паднал в земеделска нива близо до ферма и е последвала експлозия. При инцидента няма пострадали.

Молдовските власти продължават да изясняват точния модел, производителя и техническите характеристики на дрона. Окончателните заключения ще бъдат направени след приключването на специализираните експертизи.

Инцидентът е станал на фона на поредни нарушения на молдовското въздушно пространство от безпилотни апарати по време на руски атаки срещу Украйна и Одеска област. Жители на два района в близост до границата са съобщили за експлозии, след което полицейски екипи са открили останките от дрона.


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    9 1 Отговор
    е пристигнал с железницата..

    15:07 24.09.2026

  • 2 виктория

    8 1 Отговор
    на боко дрона!!!

    Коментиран от #6, #8

    15:07 24.09.2026

  • 3 ще е тъмно и студено

    17 3 Отговор
    20 "Циркона" за половин час: Въоръжените сили на РФ започнаха да унищожават енергийния сектор на Киев.

    15:10 24.09.2026

  • 4 удариха турско корабче

    9 2 Отговор
    нахално стигнало до иличовск с намерение да стоварва стока

    15:11 24.09.2026

  • 5 ЕлиООЕЛИ

    10 1 Отговор
    А за дрона в Румъния кога ще ни информирашшшшш, Ели?

    15:13 24.09.2026

  • 6 Цецка Цачева

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "виктория":

    " Цъфнал Гербер"💃💃💃💃🎶🎶🎼

    15:14 24.09.2026

  • 7 Урсула

    12 2 Отговор
    Яко пълни гащите при излизане на тази информация

    15:14 24.09.2026

  • 8 Нее!

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "виктория":

    Самият Боко, понеже се е провалил на финала.

    15:16 24.09.2026

  • 9 Ехааа

    6 0 Отговор
    И кой ги кара да се опитват да установяват призхода му, е и накрая да заявят, е е руски? Ние няколко десетки дронове вече унищожихме стигнали до наша теритоия, но само за един масово разгласихме, че е украински. Паднал в царевична нива откъдето уж беше се чула експлозия, имаше изровен взривен кратер и който накрая май се оказа, че не е носил даже заряд. Всички останали са от неизвестен произход, а дали има щети никой не казва.

    15:30 24.09.2026

  • 10 Механик

    4 1 Отговор
    "Молдовските власти продължават да изясняват точния модел, производителя и техническите характеристики на дрона. " (цитат от статията)
    А заглавието е: "Руски дрон „Гербер“ е открит след падане в Молдова".
    Е, а де?! Нерде Ямбол, недрде Стамбул?!?!
    Специалистите все още ИЗЯСНЯВАТ какъв е дрона, но нашите вече значт че е руски. Дори и марката му знаят.

    15:32 24.09.2026

  • 11 Айда

    1 0 Отговор
    Не са подмели да го закарат до Берлин тоя път, а идеята е добра.

    15:46 24.09.2026

  • 12 МаяСандуу

    1 0 Отговор
    Хи хи хи володiмip
    заплетен казус... .....руснаците имат и ползват
    Само и Единствено шахеди ......
    а пък тоа бил геран ???!

    15:49 24.09.2026

  • 13 Бойко Гербера

    1 0 Отговор
    Дрона е наш, български. На нашата партия е кръстен.

    15:57 24.09.2026