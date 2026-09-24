Безпилотният апарат, който падна край молдовското село Черница в район Флорешти, е руски дрон „Гербер“. Това е установено при анализа на откритите на мястото фрагменти, съобщава агенция IPN, предава Фокус.
От молдовската полиция посочват, че това е първият официално регистриран случай на откриване на дрон от този тип на територията на страната.
Според предварителните експертизи апаратът е бил оборудван с бордова камера. По време на полета той се е ударил в дърво, след което е паднал в земеделска нива близо до ферма и е последвала експлозия. При инцидента няма пострадали.
Молдовските власти продължават да изясняват точния модел, производителя и техническите характеристики на дрона. Окончателните заключения ще бъдат направени след приключването на специализираните експертизи.
Инцидентът е станал на фона на поредни нарушения на молдовското въздушно пространство от безпилотни апарати по време на руски атаки срещу Украйна и Одеска област. Жители на два района в близост до границата са съобщили за експлозии, след което полицейски екипи са открили останките от дрона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сигурно
15:07 24.09.2026
2 виктория
Коментиран от #6, #8
15:07 24.09.2026
3 ще е тъмно и студено
15:10 24.09.2026
4 удариха турско корабче
15:11 24.09.2026
5 ЕлиООЕЛИ
15:13 24.09.2026
6 Цецка Цачева
До коментар #2 от "виктория":" Цъфнал Гербер"💃💃💃💃🎶🎶🎼
15:14 24.09.2026
7 Урсула
15:14 24.09.2026
8 Нее!
До коментар #2 от "виктория":Самият Боко, понеже се е провалил на финала.
15:16 24.09.2026
9 Ехааа
15:30 24.09.2026
10 Механик
А заглавието е: "Руски дрон „Гербер“ е открит след падане в Молдова".
Е, а де?! Нерде Ямбол, недрде Стамбул?!?!
Специалистите все още ИЗЯСНЯВАТ какъв е дрона, но нашите вече значт че е руски. Дори и марката му знаят.
15:32 24.09.2026
11 Айда
15:46 24.09.2026
12 МаяСандуу
заплетен казус... .....руснаците имат и ползват
Само и Единствено шахеди ......
а пък тоа бил геран ???!
15:49 24.09.2026
13 Бойко Гербера
15:57 24.09.2026